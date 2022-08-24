https://uz.sputniknews.ru/20220824/zvezdy-bolshogo-teatra-vystupyat-v-tashkente-27405052.html

Звезды Большого театра выступят в Ташкенте

Звезды Большого театра выступят в Ташкенте

В столице Узбекистана осенью пройдет вечер балета с участие звезд Большого театра России.

2022-08-24T10:34+0500

2022-08-24T10:34+0500

2022-08-24T10:34+0500

культура

театр

ташкент

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/1d/24271326_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_5f0d22084029e215425a35a24bef66de.jpg

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В Ташкенте пройдет вечер балета с участием звезд Большого театра России, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.Мероприятие запланировано на 3 октября. На сцене ГАБТ имени А. Навои выступят лауреат премии Леонида Мясина Мария Александрова, премьер Большого Театра Александр Волчков, лауреат премии "Золотая маска" Вячеслав Лопатин, прима-балерина Большого театра Евгения Образцова, уточнили в пресс-службе.Ранее фонд сообщал, что 25-26 сентября на сцене ГАБТа имени Навои состоится премьера балета всемирно известного танцовщика Сергея Полунина "Сатори".Также в столице Узбекистана 8 сентября пройдет концерт и Национального филармонического оркестра России под руководством народного артиста СССР, артиста мира ЮНЕСКО, дирижера Владимира Спивакова.Читайте также:Древнюю настенную роспись из Варахши покажут в ЛувреКакие выставки Третьяковская галерея проведет совместно с нукусским музеем

ташкент

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

вечер балета когда пройдет в ташкенте узбекистан звезды большой театр столица осенью