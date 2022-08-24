https://uz.sputniknews.ru/20220824/situatsiya-v-afganistane---sereznyy-vyzov-bezopasnosti-v-tsa--shoygu-27428329.html

Ситуация в Афганистане - серьезный вызов безопасности в ЦА — Шойгу

Ситуация в Афганистане - серьезный вызов безопасности в ЦА — Шойгу

В РФ пройдут совместные военные учения стран ШОС "Мирная миссия - 2023".

2022-08-24T14:51+0500

2022-08-24T14:51+0500

2022-08-24T14:57+0500

политика

визит сергея шойгу в узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Положение дел в Афганистане - серьезный вызов безопасности в ЦА. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещание министров обороны стран ШОС в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.Он отметил, что необходимо предпринимать меры по обеспечению безопасности в Центральной Азии."Для этого Россия повышает боевую готовность своих военных баз в Кыргызстане и Таджикистане", - подчеркнул Шойгу.Он также добавил, что в следующем году в России пройдут совместные военные антитеррористические учения стран ШОС "Мирная миссия - 2023".Сегодня в Ташкенте началось совещание министров обороны стран ШОС.На форуме выступят также министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков, министр обороны Кыргызстана Бактыбек Бекболотов, министр обороны Индии Раджнатх Сингх, министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф, министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо.В онлайн-формате участвует министр обороны Китая Вэй Фэнхэ.Среди почетных гостей совещания также присутствуют:В переговорах участвуют военные делегации Узбекистана, России, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и Беларуси как страны-наблюдателя при ШОС.Читайте также:Глава Минобороны РФ раскрыл, сколько биолабораторий финансировал Пентагон

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