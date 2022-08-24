https://uz.sputniknews.ru/20220824/situatsiya-v-afganistane---sereznyy-vyzov-bezopasnosti-v-tsa--shoygu-27428329.html
Ситуация в Афганистане - серьезный вызов безопасности в ЦА — Шойгу
Ситуация в Афганистане - серьезный вызов безопасности в ЦА — Шойгу
В РФ пройдут совместные военные учения стран ШОС "Мирная миссия - 2023".
2022-08-24T14:51+0500
2022-08-24T14:51+0500
2022-08-24T14:57+0500
политика
визит сергея шойгу в узбекистан
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Положение дел в Афганистане - серьезный вызов безопасности в ЦА. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещание министров обороны стран ШОС в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.Он отметил, что необходимо предпринимать меры по обеспечению безопасности в Центральной Азии."Для этого Россия повышает боевую готовность своих военных баз в Кыргызстане и Таджикистане", - подчеркнул Шойгу.Он также добавил, что в следующем году в России пройдут совместные военные антитеррористические учения стран ШОС "Мирная миссия - 2023".Сегодня в Ташкенте началось совещание министров обороны стран ШОС.На форуме выступят также министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков, министр обороны Кыргызстана Бактыбек Бекболотов, министр обороны Индии Раджнатх Сингх, министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф, министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо.В онлайн-формате участвует министр обороны Китая Вэй Фэнхэ.Среди почетных гостей совещания также присутствуют:В переговорах участвуют военные делегации Узбекистана, России, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и Беларуси как страны-наблюдателя при ШОС.Читайте также:Глава Минобороны РФ раскрыл, сколько биолабораторий финансировал Пентагон
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ситуация в афганистане что происходит обстановка последние новости серьезный вызов безопасности в ца сергей шойгу визит узбекистан основные главные ключевые заявления совещание шос ташкент центральная азия мирная миссия
ситуация в афганистане что происходит обстановка последние новости серьезный вызов безопасности в ца сергей шойгу визит узбекистан основные главные ключевые заявления совещание шос ташкент центральная азия мирная миссия
Ситуация в Афганистане - серьезный вызов безопасности в ЦА — Шойгу
14:51 24.08.2022 (обновлено: 14:57 24.08.2022)
В следующем году в России пройдут совместные военные антитеррористические учения стран ШОС "Мирная миссия - 2023".
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Положение дел в Афганистане - серьезный вызов безопасности в ЦА. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещание министров обороны стран ШОС в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.
"Социально-экономическая ситуация в Афганистане ухудшается на фоне продолжающегося вооруженного противостояния, процветания наркотрафика и трансграничной преступности," - сказал министр обороны РФ.
Он отметил, что необходимо предпринимать меры по обеспечению безопасности в Центральной Азии.
"Для этого Россия повышает боевую готовность своих военных баз в Кыргызстане и Таджикистане", - подчеркнул Шойгу.
Он также добавил, что в следующем году в России пройдут совместные военные антитеррористические учения стран ШОС "Мирная миссия - 2023".
Сегодня в Ташкенте началось совещание министров обороны стран ШОС.
На форуме выступят также министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков, министр обороны Кыргызстана Бактыбек Бекболотов, министр обороны Индии Раджнатх Сингх, министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф, министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо.
В онлайн-формате участвует министр обороны Китая Вэй Фэнхэ.
Среди почетных гостей совещания также присутствуют:
Секретарь совета безопасности при президенте Узбекистана Виктор Махмудов
директор исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС Руслан Мирзаев
министр обороны Беларуси Виктор Хренин.
В переговорах участвуют военные делегации Узбекистана, России, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и Беларуси как страны-наблюдателя при ШОС.