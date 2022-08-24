https://uz.sputniknews.ru/20220824/uzbekneftegaz-xochet-rasshirit-ispolzovanie-produktsii-tmk-27430711.html

"Узбекнефтегаз" хочет расширить использование продукции ТМК

"Узбекнефтегаз" хочет расширить использование продукции ТМК

"Узбекнефтегаз" и ТМК договорились о поставках трубной продукции в Узбекистане.

2022-08-24T18:53+0500

2022-08-24T18:53+0500

2022-08-24T18:53+0500

узбекистан

экономика

узбекнефтегаз

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. "Узбекнефтегаз" планирует расширить использование продукции Трубной металлургической компании (ТМК), сообщает пресс-служба узбекистанской компании.По данным информационной службы, председатель правления "Узбекнефтегаза" Мехриддин Абдуллаев в рамках официальной поездки в Россию посетил производственные предприятия ТМК-Северский и Челябинский трубный завод."Посещение производственных площадок заводов было организовано в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между ТМК и АО "Узбекнефтегаз". В нем стороны согласовали принципы долгосрочного взаимодействия и совместной работы по поиску перспективных областей применения трубной продукции ТМК", - сообщается в Telegram-канале "Узбекнефтегаза"."Узбекнефтегаз" и ТМК в апреле договорились о поставках трубной продукции в Узбекистане по ценам ниже мировых.В апреле 2021 года ТМК, Российский экспортный центр и один из крупнейших подрядчиков в нефтегазовой сфере Узбекистана Enter Engineering подписали соглашение о научно-техническом и инвестиционном взаимодействии для модернизации газотранспортной системы Узбекистана. Объем инвестиций в рамках проектов сотрудничества может превысить $180 млн.ТМК - один из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора. Объединяет предприятия, расположенные в России, Казахстане, Румынии и Чехии, а также два научно-исследовательских центра в РФ.Читайте также:До конца года мобильные сети покроют почти весь Узбекистан

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