https://uz.sputniknews.ru/20220824/uzbekneftegaz-xochet-rasshirit-ispolzovanie-produktsii-tmk-27430711.html
"Узбекнефтегаз" хочет расширить использование продукции ТМК
"Узбекнефтегаз" хочет расширить использование продукции ТМК
"Узбекнефтегаз" и ТМК договорились о поставках трубной продукции в Узбекистане.
2022-08-24T18:53+0500
2022-08-24T18:53+0500
2022-08-24T18:53+0500
узбекистан
экономика
узбекнефтегаз
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. "Узбекнефтегаз" планирует расширить использование продукции Трубной металлургической компании (ТМК), сообщает пресс-служба узбекистанской компании.По данным информационной службы, председатель правления "Узбекнефтегаза" Мехриддин Абдуллаев в рамках официальной поездки в Россию посетил производственные предприятия ТМК-Северский и Челябинский трубный завод."Посещение производственных площадок заводов было организовано в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между ТМК и АО "Узбекнефтегаз". В нем стороны согласовали принципы долгосрочного взаимодействия и совместной работы по поиску перспективных областей применения трубной продукции ТМК", - сообщается в Telegram-канале "Узбекнефтегаза"."Узбекнефтегаз" и ТМК в апреле договорились о поставках трубной продукции в Узбекистане по ценам ниже мировых.В апреле 2021 года ТМК, Российский экспортный центр и один из крупнейших подрядчиков в нефтегазовой сфере Узбекистана Enter Engineering подписали соглашение о научно-техническом и инвестиционном взаимодействии для модернизации газотранспортной системы Узбекистана. Объем инвестиций в рамках проектов сотрудничества может превысить $180 млн.ТМК - один из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора. Объединяет предприятия, расположенные в России, Казахстане, Румынии и Чехии, а также два научно-исследовательских центра в РФ.Читайте также:До конца года мобильные сети покроют почти весь Узбекистан
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узбекнефтегаз расширить использование продукции тмк трубной металлургической компании россия сотрудничество узбекистан новости газ нефтегазовая отрасль
узбекнефтегаз расширить использование продукции тмк трубной металлургической компании россия сотрудничество узбекистан новости газ нефтегазовая отрасль
"Узбекнефтегаз" хочет расширить использование продукции ТМК
"Узбекнефтегаз" и ТМК в апреле договорились о поставках трубной продукции в Узбекистане по ценам ниже мировых.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. "Узбекнефтегаз" планирует расширить использование продукции Трубной металлургической компании (ТМК), сообщает пресс-служба узбекистанской компании.
По данным информационной службы, председатель правления "Узбекнефтегаза" Мехриддин Абдуллаев в рамках официальной поездки в Россию посетил производственные предприятия ТМК-Северский и Челябинский трубный завод.
"Посещение производственных площадок заводов было организовано в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между ТМК и АО "Узбекнефтегаз". В нем стороны согласовали принципы долгосрочного взаимодействия и совместной работы по поиску перспективных областей применения трубной продукции ТМК", - сообщается в Telegram-канале "Узбекнефтегаза".
"Узбекнефтегаз" и ТМК в апреле договорились о поставках трубной продукции в Узбекистане по ценам ниже мировых.
В апреле 2021 года ТМК, Российский экспортный центр и один из крупнейших подрядчиков в нефтегазовой сфере Узбекистана Enter Engineering подписали соглашение о научно-техническом и инвестиционном взаимодействии для модернизации газотранспортной системы Узбекистана. Объем инвестиций в рамках проектов сотрудничества может превысить $180 млн.
ТМК - один из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора. Объединяет предприятия, расположенные в России, Казахстане, Румынии и Чехии, а также два научно-исследовательских центра в РФ.