https://uz.sputniknews.ru/20220824/do-kontsa-goda-mobilnye-seti-pokroyut-pochti-ves-uzbekistan-27405228.html

До конца года мобильные сети покроют почти весь Узбекистан

До конца года мобильные сети покроют почти весь Узбекистан

Президент определил основные задачи дальнейшего развития сферы информационно-коммуникационных технологий в 2022–2023 годах. Предусматривается значительное увеличение охвата населения доступом в Интернет.

2022-08-24T16:24+0500

2022-08-24T16:24+0500

2022-08-24T16:24+0500

общество

узбекистан

президент

интернет

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. До конца 2022 года уровень охвата населенных пунктов широкополосной сетью мобильной связи будет доведен до 98 процентов, сообщает Минюст со ссылкой на постановление президента.Вместе с тем, высокоскоростным мобильным интернетом будет охвачено до 60 процентов территории вдоль автомобильных дорог международного значения, отмечает ведомство.Кроме того, планируется построить 40 тысяч километров оптоволоконных линий связи и довести таким образом охват ими до 80 процентов.Вместе с тем, в документе “О мерах по поднятию на новый уровень сферы информационно-коммуникационных технологий в 2022–2023 годах” поручено привлечь к оказанию электронных госуслуг частный сектор и увеличить количество пользователей в них в 2 раза.А уже с 1 сентября во всех регионах республики будут поэтапно образованы центры экспорта дистанционных услуг с применением информационно-коммуникационных технологий.Помимо этого отмечается, что до конца 2023 года:Читайте также: Высокоскоростной интернет продолжают проводить в отдаленные районы страныГоскомстат подсчитал интернет-пользователей в стране

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