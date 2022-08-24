https://uz.sputniknews.ru/20220824/do-kontsa-goda-mobilnye-seti-pokroyut-pochti-ves-uzbekistan-27405228.html
До конца года мобильные сети покроют почти весь Узбекистан
До конца года мобильные сети покроют почти весь Узбекистан
Президент определил основные задачи дальнейшего развития сферы информационно-коммуникационных технологий в 2022–2023 годах. Предусматривается значительное увеличение охвата населения доступом в Интернет.
2022-08-24T16:24+0500
2022-08-24T16:24+0500
2022-08-24T16:24+0500
общество
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. До конца 2022 года уровень охвата населенных пунктов широкополосной сетью мобильной связи будет доведен до 98 процентов, сообщает Минюст со ссылкой на постановление президента.Вместе с тем, высокоскоростным мобильным интернетом будет охвачено до 60 процентов территории вдоль автомобильных дорог международного значения, отмечает ведомство.Кроме того, планируется построить 40 тысяч километров оптоволоконных линий связи и довести таким образом охват ими до 80 процентов.Вместе с тем, в документе “О мерах по поднятию на новый уровень сферы информационно-коммуникационных технологий в 2022–2023 годах” поручено привлечь к оказанию электронных госуслуг частный сектор и увеличить количество пользователей в них в 2 раза.А уже с 1 сентября во всех регионах республики будут поэтапно образованы центры экспорта дистанционных услуг с применением информационно-коммуникационных технологий.Помимо этого отмечается, что до конца 2023 года:Читайте также: Высокоскоростной интернет продолжают проводить в отдаленные районы страныГоскомстат подсчитал интернет-пользователей в стране
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когда мобильные сети связь интернет покроют весь узбекистан президент основные задачи определил развитие отрасли сферы икт информационно коммуникационных технологий доступ в интернет
когда мобильные сети связь интернет покроют весь узбекистан президент основные задачи определил развитие отрасли сферы икт информационно коммуникационных технологий доступ в интернет
До конца года мобильные сети покроют почти весь Узбекистан
Президент определил основные задачи дальнейшего развития сферы информационно-коммуникационных технологий в 2022–2023 годах. Предусматривается значительное увеличение охвата населения доступом в Интернет.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik.
До конца 2022 года уровень охвата населенных пунктов широкополосной сетью мобильной связи будет доведен до 98 процентов, сообщает
Минюст со ссылкой на постановление президента.
Вместе с тем, высокоскоростным мобильным интернетом будет охвачено до 60 процентов территории вдоль автомобильных дорог международного значения, отмечает ведомство.
Кроме того, планируется построить 40 тысяч километров оптоволоконных линий связи и довести таким образом охват ими до 80 процентов.
Вместе с тем, в документе “О мерах по поднятию на новый уровень сферы информационно-коммуникационных технологий в 2022–2023 годах” поручено привлечь к оказанию электронных госуслуг частный сектор и увеличить количество пользователей в них в 2 раза.
А уже с 1 сентября во всех регионах республики будут поэтапно образованы центры экспорта дистанционных услуг с применением информационно-коммуникационных технологий.
Помимо этого отмечается, что до конца 2023 года:
в сфере цифровых технологий ежегодно будет обучаться более 6,5 тысяч молодых людей по направлению “информационные технологии”;
будет внедрено свыше 214 информационных систем и программных продуктов в государственных органах, в том числе органах государственной власти на местах и на предприятиях реального сектора экономики.
с 1 января 2023 года будет запущена Единая платформа портала правительства Республики Узбекистан, включающая официальные веб-сайты и порталы соответствующих государственных органов по принципу “Единое окно”.