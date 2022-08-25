https://uz.sputniknews.ru/20220825/cherez-konditsioner-mojno-zarazitsya-opasnoy-boleznyu--vrach-27481529.html

Через кондиционер можно заразиться опасной болезнью — врач

Через кондиционер можно заразиться опасной болезнью — врач

Болезнь легионеров — очень серьезное инфекционное поражение легких.

2022-08-25T22:00+0500

2022-08-25T22:00+0500

2022-08-25T22:00+0500

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Если кондиционер не чистить и не менять, то он вполне может стать прекрасным пространством для размножения вредных бактерий, объяснила в интервью радио Sputnik терапевт Ольга Перевалова."Люди, которые все лето сидят в офисе с кондиционерами, часто чихают, кашляют и думают, что они заразились, например, ротавирусом или "омикроном". На самом деле внутри фильтров кондиционера, в теплой и влажной среде, чаще всего размножается легионелла (Legionella)", — рассказала специалист.Болезнь легионеров — очень серьезное инфекционное поражение легких, вызванное бактерией рода Legionella. Данный микроорганизм распространяется в теплой и влажной среде, в том числе в фильтрах кондиционеров. Легионеллез не всегда принимает форму пневмонии, он может напоминать обычную респираторную вирусную инфекцию, так что его легко можно спутать с другими заболеваниями, отметила Перевалова.Отсутствие регулярной чистки фильтров кондиционера и слабый иммунитет могут стать главными причинами заражения легионеллезом и тяжелого течения заболевания, уверена она."Устройство, которое не чистят системно, обычно гонит воздух с большим количеством этих бактерий. Иммунитет не у всех людей хороший, поэтому летом часто встречается легионеллез. Таким образом, можно заработать и наиболее опасную форму этой инфекции — болезнь легионеров", — подчеркнула терапевт.Чтобы не заразиться легионеллезом, следует регулярно очищать кондиционер, в частности, установленный в автомобиле, добавила она."В жару многие стоят в пробках, возвращаясь с дачи, включают кондиционеры, а потом с насморком приходят на работу. При этом удивляются, что ни с кем не общались, а заразились. Но на самом деле общались — с собственным кондиционером в автомобиле. Поэтому лучше или открыть окно, или регулярно чистить фильтр", — порекомендовала врач.Читайте также:Топ-3 антисоветов по похудению

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