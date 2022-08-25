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Через кондиционер можно заразиться опасной болезнью — врач
Через кондиционер можно заразиться опасной болезнью — врач
Болезнь легионеров — очень серьезное инфекционное поражение легких.
2022-08-25T22:00+0500
2022-08-25T22:00+0500
это интересно
врач
болезнь
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Если кондиционер не чистить и не менять, то он вполне может стать прекрасным пространством для размножения вредных бактерий, объяснила в интервью радио Sputnik терапевт Ольга Перевалова."Люди, которые все лето сидят в офисе с кондиционерами, часто чихают, кашляют и думают, что они заразились, например, ротавирусом или "омикроном". На самом деле внутри фильтров кондиционера, в теплой и влажной среде, чаще всего размножается легионелла (Legionella)", — рассказала специалист.Болезнь легионеров — очень серьезное инфекционное поражение легких, вызванное бактерией рода Legionella. Данный микроорганизм распространяется в теплой и влажной среде, в том числе в фильтрах кондиционеров. Легионеллез не всегда принимает форму пневмонии, он может напоминать обычную респираторную вирусную инфекцию, так что его легко можно спутать с другими заболеваниями, отметила Перевалова.Отсутствие регулярной чистки фильтров кондиционера и слабый иммунитет могут стать главными причинами заражения легионеллезом и тяжелого течения заболевания, уверена она."Устройство, которое не чистят системно, обычно гонит воздух с большим количеством этих бактерий. Иммунитет не у всех людей хороший, поэтому летом часто встречается легионеллез. Таким образом, можно заработать и наиболее опасную форму этой инфекции — болезнь легионеров", — подчеркнула терапевт.Чтобы не заразиться легионеллезом, следует регулярно очищать кондиционер, в частности, установленный в автомобиле, добавила она."В жару многие стоят в пробках, возвращаясь с дачи, включают кондиционеры, а потом с насморком приходят на работу. При этом удивляются, что ни с кем не общались, а заразились. Но на самом деле общались — с собственным кондиционером в автомобиле. Поэтому лучше или открыть окно, или регулярно чистить фильтр", — порекомендовала врач.Читайте также:Топ-3 антисоветов по похудению
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через что можно кондиционер можно заразиться опасной болезнью врач чем опасен мифы болезни инфекция болезнь легионеров легионеллезом легионеллез советы врача рекомендации профилактика
через что можно кондиционер можно заразиться опасной болезнью врач чем опасен мифы болезни инфекция болезнь легионеров легионеллезом легионеллез советы врача рекомендации профилактика

Через кондиционер можно заразиться опасной болезнью — врач

22:00 25.08.2022
© Пресс-служба Государственного комитета по статистике УзбекистанаКондиционер
Кондиционер - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2022
© Пресс-служба Государственного комитета по статистике Узбекистана
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Слабый иммунитет и отсутствие постоянного очищения фильтров кондиционера могут стать главными причинами заражения легионеллезом в тяжелой форме, заявила эксперт.
Если кондиционер не чистить и не менять, то он вполне может стать прекрасным пространством для размножения вредных бактерий, объяснила в интервью радио Sputnik терапевт Ольга Перевалова.
"Люди, которые все лето сидят в офисе с кондиционерами, часто чихают, кашляют и думают, что они заразились, например, ротавирусом или "омикроном". На самом деле внутри фильтров кондиционера, в теплой и влажной среде, чаще всего размножается легионелла (Legionella)", — рассказала специалист.
Болезнь легионеров — очень серьезное инфекционное поражение легких, вызванное бактерией рода Legionella. Данный микроорганизм распространяется в теплой и влажной среде, в том числе в фильтрах кондиционеров. Легионеллез не всегда принимает форму пневмонии, он может напоминать обычную респираторную вирусную инфекцию, так что его легко можно спутать с другими заболеваниями, отметила Перевалова.
Отсутствие регулярной чистки фильтров кондиционера и слабый иммунитет могут стать главными причинами заражения легионеллезом и тяжелого течения заболевания, уверена она.
"Устройство, которое не чистят системно, обычно гонит воздух с большим количеством этих бактерий. Иммунитет не у всех людей хороший, поэтому летом часто встречается легионеллез. Таким образом, можно заработать и наиболее опасную форму этой инфекции — болезнь легионеров", — подчеркнула терапевт.
Чтобы не заразиться легионеллезом, следует регулярно очищать кондиционер, в частности, установленный в автомобиле, добавила она.
"В жару многие стоят в пробках, возвращаясь с дачи, включают кондиционеры, а потом с насморком приходят на работу. При этом удивляются, что ни с кем не общались, а заразились. Но на самом деле общались — с собственным кондиционером в автомобиле. Поэтому лучше или открыть окно, или регулярно чистить фильтр", — порекомендовала врач.
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