https://uz.sputniknews.ru/20220825/top-3-antisovetov-po-poxudeniyu--27443259.html

Топ-3 антисоветов по похудению

Топ-3 антисоветов по похудению

Врач рассказала, какие советы нужно избегать при похудении.

2022-08-25T07:00+0500

2022-08-25T07:00+0500

2022-08-25T07:00+0500

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Есть много способов быстро сбросить вес, но они наносят вред здоровью, считает врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.Самый эффективный способ похудеть — это соблюдать дефицит калорий употребляемой за день еды. При этом очень важно не переусердствовать. Можно просто включить в рацион больше овощей и фруктов.Также не нужно испытывать организм чрезмерными тренировками. Избыточная спортивная нагрузка во время соблюдения диеты может привести к истощению организма. Кроме того, заниматься спортом следует под наблюдением тренера.По мнению врача, терять более двух килограммов за месяц может быть опасно для здоровья. Например, за три месяца без нанесения урона организму можно сбросить примерно 5-10% первоначальной массы. Однако человек, борющийся с ожирением может сбросить больше — до семи килограмм.Если худеющий будет соблюдать все вышеперечисленные вредные советы, то не сможет долго держаться диеты и заниматься спортом. Вес в таком случае уйдет на крайне короткое время и вернется еще в большем количестве. Для качественного похудения без ущерба для здоровья лучше обратиться к профессионалу, подвела итог Игнатикова.Читайте также:Какие продукты убрать из рациона, чтобы похудеть, — диетологВ России раскритиковали диету принца Гарри

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