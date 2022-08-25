https://uz.sputniknews.ru/20220825/top-3-antisovetov-po-poxudeniyu--27443259.html
Топ-3 антисоветов по похудению
Топ-3 антисоветов по похудению
Врач рассказала, какие советы нужно избегать при похудении.
2022-08-25T07:00+0500
2022-08-25T07:00+0500
2022-08-25T07:00+0500
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Есть много способов быстро сбросить вес, но они наносят вред здоровью, считает врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.Самый эффективный способ похудеть — это соблюдать дефицит калорий употребляемой за день еды. При этом очень важно не переусердствовать. Можно просто включить в рацион больше овощей и фруктов.Также не нужно испытывать организм чрезмерными тренировками. Избыточная спортивная нагрузка во время соблюдения диеты может привести к истощению организма. Кроме того, заниматься спортом следует под наблюдением тренера.По мнению врача, терять более двух килограммов за месяц может быть опасно для здоровья. Например, за три месяца без нанесения урона организму можно сбросить примерно 5-10% первоначальной массы. Однако человек, борющийся с ожирением может сбросить больше — до семи килограмм.Если худеющий будет соблюдать все вышеперечисленные вредные советы, то не сможет долго держаться диеты и заниматься спортом. Вес в таком случае уйдет на крайне короткое время и вернется еще в большем количестве. Для качественного похудения без ущерба для здоровья лучше обратиться к профессионалу, подвела итог Игнатикова.Читайте также:Какие продукты убрать из рациона, чтобы похудеть, — диетологВ России раскритиковали диету принца Гарри
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антисоветы по похудению как похудеть как быстро скинуть вес сбросить диета упражнения для похудения мнение эксперта врача диетолога похудение экстремальное голодание польза вред плюсы и минусы новости новость
антисоветы по похудению как похудеть как быстро скинуть вес сбросить диета упражнения для похудения мнение эксперта врача диетолога похудение экстремальное голодание польза вред плюсы и минусы новости новость
Топ-3 антисоветов по похудению
Врач рассказала, каких советов следует избегать при похудении. Подробности в нашем материале.
Есть много способов быстро сбросить вес, но они наносят вред здоровью, считает врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.
Самый эффективный способ похудеть — это соблюдать дефицит калорий употребляемой за день еды. При этом очень важно не переусердствовать. Можно просто включить в рацион больше овощей и фруктов.
"Первый антисовет — садиться на строгую голодную диету с резко выраженным ограничением калорийности. Для женщин это меньше 1000 килокалорий, для мужчин — меньше 1200. Все эти резкие ограничения возможны только под наблюдением врача-диетолога или гастроэнтеролога", — подчеркивает специалист.
Также не нужно испытывать организм чрезмерными тренировками. Избыточная спортивная нагрузка во время соблюдения диеты может привести к истощению организма. Кроме того, заниматься спортом следует под наблюдением тренера.
По мнению врача, терять более двух килограммов за месяц может быть опасно для здоровья. Например, за три месяца без нанесения урона организму можно сбросить примерно 5-10% первоначальной массы. Однако человек, борющийся с ожирением может сбросить больше — до семи килограмм.
"В среднем потеря двух или трех килограммов в месяц — это очень хороший результат, который не навредит организму и не приведет к интоксикации. Жировая ткань — это жирные кислоты, которые могут окисляться и приводить к нежелательным метаболическим явлениям", — отметила диетолог.
Если худеющий будет соблюдать все вышеперечисленные вредные советы, то не сможет долго держаться диеты и заниматься спортом. Вес в таком случае уйдет на крайне короткое время и вернется еще в большем количестве. Для качественного похудения без ущерба для здоровья лучше обратиться к профессионалу, подвела итог Игнатикова.