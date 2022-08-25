https://uz.sputniknews.ru/20220825/feericheskie-vpechatleniya-chto-govoryat-zriteli-ob-armi---2022-27477169.html
"Феерические впечатления": что говорят зрители об АрМИ - 2022
"Феерические впечатления": что говорят зрители об АрМИ - 2022
Конкурс "Открытая вода" — один из самых зрелищных видов состязаний на Армейских международных играх. Посетители конкурса рассказали корреспонденту Sputnik Узбекистан о своих впечатлениях. Подробнее — в нашем эксклюзивном видео.
2022-08-25T21:29+0500
2022-08-25T21:29+0500
2022-08-25T21:29+0500
видео
армейские международные игры
армейские международные игры "арми"
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Накануне на полигоне "Вантовый" во Владимирской области завершился один из самых зрелищных и ярких этапов Армейских международных игр "Открытая вода".В финале за победу боролись бригады инженерных войск из России и Беларуси. В ходе состязания понтонно-переправочные подразделения двух стран обменялись опытом и в очередной раз отточили свои действия по оборудованию и содержанию переправ через водные преграды. Соревнования прошли на реке Оке, где ее ширина достигает 300 метров.Конкурс проводился с использованием самого современного понтонно-переправочного оборудования, 35 единиц техники, а количество участников в каждой команде превышало 60 человек.Так, финальная эстафета включала в себя семь различных видов упражнений, в том числе:Победу в финале одержала российская команда. Примечательно, что за все годы проведения конкурса "Открытая вода" кубок еще не покидал Россию.Корреспондент Sputnik Узбекистан посетила этап АрМИ-2022 в Муроме и пообщалась с посетителями конкурса, которые приехали из разных городов, чтобы поддержать бойцов. Зрители, взрослые и дети, приезжают из разных концов страны, чтобы посмотреть красочные соревнования.Какие эмоции и впечатления посетители испытывают на АрМИ-2022 — смотрите в эксклюзивном видео Sputnik.Читайте также:
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открытая вода впечатления зрителей на арми 2022 конкурс открытая вода один из самых зрелищных видов состязаний на армейских международных играх посетители конкурса рассказали корреспонденту sputnik узбекистан о своих впечатлениях результаты арми 2022 медальный зачет узбекистан муром
открытая вода впечатления зрителей на арми 2022 конкурс открытая вода один из самых зрелищных видов состязаний на армейских международных играх посетители конкурса рассказали корреспонденту sputnik узбекистан о своих впечатлениях результаты арми 2022 медальный зачет узбекистан муром
"Феерические впечатления": что говорят зрители об АрМИ - 2022
Эксклюзив
Конкурс "Открытая вода" — один из самых зрелищных видов состязаний на Армейских международных играх. Посетители конкурса рассказали корреспонденту Sputnik Узбекистан о своих впечатлениях. Подробнее — в нашем эксклюзивном видео.
Накануне на полигоне "Вантовый" во Владимирской области завершился один из самых зрелищных и ярких этапов Армейских международных игр "Открытая вода".
В финале за победу боролись бригады инженерных войск из России и Беларуси. В ходе состязания понтонно-переправочные подразделения двух стран обменялись опытом и в очередной раз отточили свои действия по оборудованию и содержанию переправ через водные преграды. Соревнования прошли на реке Оке, где ее ширина достигает 300 метров.
Конкурс проводился с использованием самого современного понтонно-переправочного оборудования, 35 единиц техники, а количество участников в каждой команде превышало 60 человек.
Так, финальная эстафета включала в себя семь различных видов упражнений, в том числе:
инженерная разведка водной преграды;
оборудование подъездов к водной преграде с применением путепрокладчика БАТ-2;
десантная переправа на плавающих транспортерах ПТС-2;
паромная переправа на паромно-мостовых машинах ПММ-2М;
паромные переправы на взводных и ротных паромах из состава парка ПП-2005М.
Победу в финале одержала российская команда. Примечательно, что за все годы проведения конкурса "Открытая вода" кубок еще не покидал Россию.
Корреспондент Sputnik Узбекистан посетила этап АрМИ-2022 в Муроме и пообщалась с посетителями конкурса, которые приехали из разных городов, чтобы поддержать бойцов. Зрители, взрослые и дети, приезжают из разных концов страны, чтобы посмотреть красочные соревнования.
Какие эмоции и впечатления посетители испытывают на АрМИ-2022 — смотрите в эксклюзивном видео Sputnik.