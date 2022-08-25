https://uz.sputniknews.ru/20220825/komanda-uzbekistana-zanyala-pervoe-mesto-v-polevoy-kuxne-v-ramkax-armi-2022-27474949.html

Команда Узбекистана заняла первое место в "Полевой кухне" в рамках АрМИ-2022

Команда Узбекистана заняла первое место в "Полевой кухне" в рамках АрМИ-2022

Финал конкурса проходил на полигоне "Фориш" Центрального военного округа Узбекистана.

2022-08-25T17:07+0500

2022-08-25T17:07+0500

2022-08-25T17:07+0500

армейские международные игры арми

команда

узбекистан

полевая кухня

армейские международные игры "арми"

финал

конкурс

полигон фориш

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Военные повара из Узбекистана завоевали золотые медали в конкурсе "Полевая кухня", который проходил в рамках Армейских международных игр на полигоне "Фориш". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.Так, на последнем этапе конкурса военнослужащие соревновались в приготовлении тортов и пирожных, где сборная республики получила самые высокие баллы.По итогам соревнования "Полевая кухня" команда Узбекистана одержала уверенную победу с результатом 2438,6 балла. Второе место у сборной России, третье место разделили сборные Беларуси и Вьетнама. Четвертое место заняла команда Таджикистана.Победителей и призеров "Полевой кухни" наградят на церемонии закрытия, которая пройдет 27 августа.Читайте также:

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команда узбекистана заняла первое место на полевой кухне в рамках арми 2022 финал конкурса проходил на полигоне фориш центрального военного округа узбекистана результаты узбекистана на арми 2022