https://uz.sputniknews.ru/20220825/komanda-uzbekistana-zanyala-pervoe-mesto-v-polevoy-kuxne-v-ramkax-armi-2022-27474949.html
Команда Узбекистана заняла первое место в "Полевой кухне" в рамках АрМИ-2022
Команда Узбекистана заняла первое место в "Полевой кухне" в рамках АрМИ-2022
Финал конкурса проходил на полигоне "Фориш" Центрального военного округа Узбекистана.
2022-08-25T17:07+0500
2022-08-25T17:07+0500
2022-08-25T17:07+0500
армейские международные игры арми
команда
узбекистан
полевая кухня
армейские международные игры "арми"
финал
конкурс
полигон фориш
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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Военные повара из Узбекистана завоевали золотые медали в конкурсе "Полевая кухня", который проходил в рамках Армейских международных игр на полигоне "Фориш". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.Так, на последнем этапе конкурса военнослужащие соревновались в приготовлении тортов и пирожных, где сборная республики получила самые высокие баллы.По итогам соревнования "Полевая кухня" команда Узбекистана одержала уверенную победу с результатом 2438,6 балла. Второе место у сборной России, третье место разделили сборные Беларуси и Вьетнама. Четвертое место заняла команда Таджикистана.Победителей и призеров "Полевой кухни" наградят на церемонии закрытия, которая пройдет 27 августа.Читайте также:
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команда узбекистана заняла первое место на полевой кухне в рамках арми 2022 финал конкурса проходил на полигоне фориш центрального военного округа узбекистана результаты узбекистана на арми 2022
команда узбекистана заняла первое место на полевой кухне в рамках арми 2022 финал конкурса проходил на полигоне фориш центрального военного округа узбекистана результаты узбекистана на арми 2022
Команда Узбекистана заняла первое место в "Полевой кухне" в рамках АрМИ-2022
Финал конкурса проходил на полигоне "Фориш" Центрального военного округа Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik.
Военные повара из Узбекистана завоевали золотые медали в конкурсе "Полевая кухня", который проходил в рамках Армейских международных игр на полигоне "Фориш". Об этом сообщает
пресс-служба Минобороны республики.
Так, на последнем этапе конкурса военнослужащие соревновались в приготовлении тортов и пирожных, где сборная республики получила самые высокие баллы.
По итогам соревнования "Полевая кухня" команда Узбекистана одержала уверенную победу с результатом 2438,6 балла. Второе место у сборной России, третье место разделили сборные Беларуси и Вьетнама. Четвертое место заняла команда Таджикистана.
Победителей и призеров "Полевой кухни" наградят на церемонии закрытия, которая пройдет 27 августа.