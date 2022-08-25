https://uz.sputniknews.ru/20220825/uzbekistanskie-voennye-vyshli-v-final-tankovogo-biatlona-na-armi-2022-27472087.html

На финишной прямой: военные Узбекистана вышли в финал "Танкового биатлона" на АрМИ-2022

На финишной прямой: военные Узбекистана вышли в финал "Танкового биатлона" на АрМИ-2022

Финал "Танкового биатлона" пройдет 27 августа на подмосковном полигоне "Алабино".

2022-08-25T16:07+0500

2022-08-25T16:07+0500

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узбекистан

армейские международные игры

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Сборная Узбекистана вышла в финал соревнований по "Танковому биатлону", которые проходят в рамках АрМИ-2022. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.Так, помимо узбекистанской команды за победу в финале поборются сборные России, Беларуси и Китая. Именно представители этих стран стали лучшими, обогнав в двух заездах сборные Монголии, Азербайджана, Вьетнама и Казахстана.По итогам полуфинала лучшее время показала Россия - 1 ч 29 мин 59 сек, затем идет Беларусь с результатом 1 ч 39 мин и 29 сек. На третьем месте расположился Китай со следующим результатом 1 ч 51 мин 57 сек. Четверку лидеров по итогам полуфинала закрывает Узбекистан с результатом 1 ч 54 мин 53 сек.В 2019 году сборная Узбекистана по "Танковому биатлону" впервые приняла участие в этом конкурсе и завоевала первое место во втором дивизионе, таким образом получив возможность соревноваться с сильнейшими участниками.Читайте также:

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узбекистанские военные вышли в финал танкового биатлона на арми 2022 финал танкового биатлона пройдет 27 августа на подмосковном полигоне алабино билеты сколько стоят купить когда