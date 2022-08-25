https://uz.sputniknews.ru/20220825/legendy-uzbekskogo-futbola-sygrayut-v-matche-posvyaschennom-dnyu-nezavisimosti-kyrgyzstana-27478214.html
Легенды узбекского футбола сыграют в матче, посвященном Дню независимости Кыргызстана
Легенды узбекского футбола сыграют в матче, посвященном Дню независимости Кыргызстана
В составе сборной Кыргызстана сыграет сам президент республики.
2022-08-25T18:16+0500
2022-08-25T18:16+0500
2022-08-25T18:19+0500
спорт
футбол
матч
кыргызстан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. 30 августа в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова состоится "Матч Легенд футбола", в котором встретятся ветераны сборной СНГ и Кыргызстана.Дружественный футбольный матч будет посвящен 31-й годовщине Дня независимости Республики Кыргызстан.Об этом корреспонденту Sputnik рассказал известный экс-футболист сборной Узбекистана Азамат Абдураимов, который примет участие в этой игре.Кроме него, Узбекистан в этом матче будут представлять Мирджалол Касымов и Равшан Ирматов, который выступит в качестве главного арбитра встречи.В свою очередь, в составе СНГ сыграют Ринат Дасаев, Хорен Оганесян, Вагиз Хидиятуллин, Дмитрий Аленичев, Мухсин Мухамадиев, Егор Титов, Дмитрий Кузнецов, Александр Тихонов, Марат Кабаев, Валерий Шмаров. Главным тренером легенд СНГ станет Олег Романцев.Абдураимов не скрывает своей радости и считает, что приглашение на такой матч подтверждает авторитет узбекского футбола.Еще одна уникальность этого матча в том, что в составе сборной Кыргызстана сыграет сам президент республики. Абдураимов уверен, что это приведет к развитию футбола в Кыргызстане.Азамат Абдураимов - советско-узбекский футболист, выступал в 1992—1997 годах за национальную сборную Узбекистана, в составе которой стал чемпионом Азиатских игр 1994 года.Сын известного советского футболиста и тренера — Берадора Абдураимова. Сейчас возглавляет юношескую сборную Узбекистана.Мирджалол Касымов - один из лучших узбекских футболистов всех времен, чемпион России (Спартак-Алания), трехкратный чемпион Узбекистана (Пахтакор), чемпион мира и Европы среди юношей (СССР), а также победитель Азиатских Игр 1994 года в составе сборной Узбекистана. Ныне главный тренер АГМК.Равшан Ирматов - узбекский футбольный судья и инспектор. Он обслуживал 11 матчей на чемпионатах мира в качестве главного рефери, что является абсолютным рекордом. В 2015 году Ирматова признали лучшим арбитром мира, а в конце 2019-го он завершил карьеру судьи.В этом году он вошел в состав экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС).Читайте также:Навсегда в сердцах: в Москве прошел матч, посвященный команде "Пахтакор-79" — фото
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спорт футбол новости узбекистан кыргызстан президент кто будет играть сыграет в бишкеке на стадионе имени долона омурзакова состоится матч легенд футбола встретятся ветераны сборной снг и кыргызстана азамат абдураимов
спорт футбол новости узбекистан кыргызстан президент кто будет играть сыграет в бишкеке на стадионе имени долона омурзакова состоится матч легенд футбола встретятся ветераны сборной снг и кыргызстана азамат абдураимов
Легенды узбекского футбола сыграют в матче, посвященном Дню независимости Кыргызстана
18:16 25.08.2022 (обновлено: 18:19 25.08.2022)
Уникальность этого матча еще и в том, что в составе сборной Кыргызстана сыграет сам президент республики.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. 30 августа в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова состоится "Матч Легенд футбола", в котором встретятся ветераны сборной СНГ и Кыргызстана.
Дружественный футбольный матч будет посвящен 31-й годовщине Дня независимости Республики Кыргызстан.
Об этом корреспонденту Sputnik рассказал известный экс-футболист сборной Узбекистана Азамат Абдураимов, который примет участие в этой игре.
Кроме него, Узбекистан в этом матче будут представлять Мирджалол Касымов и Равшан Ирматов, который выступит в качестве главного арбитра встречи.
В свою очередь, в составе СНГ сыграют Ринат Дасаев, Хорен Оганесян, Вагиз Хидиятуллин, Дмитрий Аленичев, Мухсин Мухамадиев, Егор Титов, Дмитрий Кузнецов, Александр Тихонов, Марат Кабаев, Валерий Шмаров. Главным тренером легенд СНГ станет Олег Романцев.
Абдураимов не скрывает своей радости и считает, что приглашение на такой матч подтверждает авторитет узбекского футбола.
"Когда мне позвонил Вагиз Хидиатулин и пригласил сыграть за сборную Легенд советского футбола, я был переполнен эмоциями. Сразу согласился. Считаю, что такой вызов - это признание не только моих заслуг, но и признание авторитета всего узбекского футбола. Авторитета, который завоевали такие великие игроки, как Берадор Абдураимов, Юрий Пшеничников, Михаил Ан, Владимир Федоров и многие другие наши заезды футбола", - сказал Азамат Абдураимов.
Еще одна уникальность этого матча в том, что в составе сборной Кыргызстана сыграет сам президент республики. Абдураимов уверен, что это приведет к развитию футбола в Кыргызстане.
"То, что глава страны любит футбол, играет в него - это залог того, что футбол в этой стране будет расти и развиваться. Мы все рады за наших соседей и хотели бы их поздравить с 30-летием Киргизского футбольного союза и Днем независимости страны", - добавил он.
Азамат Абдураимов - советско-узбекский футболист, выступал в 1992—1997 годах за национальную сборную Узбекистана, в составе которой стал чемпионом Азиатских игр 1994 года.
Сын известного советского футболиста и тренера — Берадора Абдураимова. Сейчас возглавляет юношескую сборную Узбекистана.
Мирджалол Касымов - один из лучших узбекских футболистов всех времен, чемпион России (Спартак-Алания), трехкратный чемпион Узбекистана (Пахтакор), чемпион мира и Европы среди юношей (СССР), а также победитель Азиатских Игр 1994 года в составе сборной Узбекистана. Ныне главный тренер АГМК.
Равшан Ирматов - узбекский футбольный судья и инспектор. Он обслуживал 11 матчей на чемпионатах мира в качестве главного рефери, что является абсолютным рекордом. В 2015 году Ирматова признали лучшим арбитром мира, а в конце 2019-го он завершил карьеру судьи.
В этом году он вошел в состав экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС).