https://uz.sputniknews.ru/20220825/legendy-uzbekskogo-futbola-sygrayut-v-matche-posvyaschennom-dnyu-nezavisimosti-kyrgyzstana-27478214.html

Легенды узбекского футбола сыграют в матче, посвященном Дню независимости Кыргызстана

Легенды узбекского футбола сыграют в матче, посвященном Дню независимости Кыргызстана

В составе сборной Кыргызстана сыграет сам президент республики.

2022-08-25T18:16+0500

2022-08-25T18:16+0500

2022-08-25T18:19+0500

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футбол

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кыргызстан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. 30 августа в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова состоится "Матч Легенд футбола", в котором встретятся ветераны сборной СНГ и Кыргызстана.Дружественный футбольный матч будет посвящен 31-й годовщине Дня независимости Республики Кыргызстан.Об этом корреспонденту Sputnik рассказал известный экс-футболист сборной Узбекистана Азамат Абдураимов, который примет участие в этой игре.Кроме него, Узбекистан в этом матче будут представлять Мирджалол Касымов и Равшан Ирматов, который выступит в качестве главного арбитра встречи.В свою очередь, в составе СНГ сыграют Ринат Дасаев, Хорен Оганесян, Вагиз Хидиятуллин, Дмитрий Аленичев, Мухсин Мухамадиев, Егор Титов, Дмитрий Кузнецов, Александр Тихонов, Марат Кабаев, Валерий Шмаров. Главным тренером легенд СНГ станет Олег Романцев.Абдураимов не скрывает своей радости и считает, что приглашение на такой матч подтверждает авторитет узбекского футбола.Еще одна уникальность этого матча в том, что в составе сборной Кыргызстана сыграет сам президент республики. Абдураимов уверен, что это приведет к развитию футбола в Кыргызстане.Азамат Абдураимов - советско-узбекский футболист, выступал в 1992—1997 годах за национальную сборную Узбекистана, в составе которой стал чемпионом Азиатских игр 1994 года.Сын известного советского футболиста и тренера — Берадора Абдураимова. Сейчас возглавляет юношескую сборную Узбекистана.Мирджалол Касымов - один из лучших узбекских футболистов всех времен, чемпион России (Спартак-Алания), трехкратный чемпион Узбекистана (Пахтакор), чемпион мира и Европы среди юношей (СССР), а также победитель Азиатских Игр 1994 года в составе сборной Узбекистана. Ныне главный тренер АГМК.Равшан Ирматов - узбекский футбольный судья и инспектор. Он обслуживал 11 матчей на чемпионатах мира в качестве главного рефери, что является абсолютным рекордом. В 2015 году Ирматова признали лучшим арбитром мира, а в конце 2019-го он завершил карьеру судьи.В этом году он вошел в состав экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС).Читайте также:Навсегда в сердцах: в Москве прошел матч, посвященный команде "Пахтакор-79" — фото

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Рамиз Бахтияров

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