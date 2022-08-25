https://uz.sputniknews.ru/20220825/odil-abduraxmanov-poluchil-novoe-naznachenie-27484341.html
Одил Абдурахманов получил новое назначение
Одил Абдурахманов получил новое назначение
О кадровых перестановках читайте в материале.
2022-08-25T23:42+0500
2022-08-25T23:42+0500
2022-08-25T23:46+0500
политика
кадровые перестановки
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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Указом Шавката Мирзиёева Абдурахманов Одил Каландарович назначен на должность советника президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.До этого Абдурахманов занимал должность ректора Ташкентского государственного транспортного университета с июня 2020 года.С апреля 2019 года он был заместителем советника президента по вопросам развития науки, образования, здравоохранения и спорта.Одил Абдурахманов родился в 1978 году. Ранее работал главным консультантом в администрации главы государства. Также он возглавлял Республиканский научный центр занятости, охраны труда и социальной защиты населения.С 31 июля 2018 года он занимал должность первого замминистра высшего и среднего специального образования.Читайте также:Узбекистанские военные выиграли конкурс "Безопасная среда" на АрМИ-2022
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одил каландарович абдурахманов получил новое назначение кадровые перестановки новости заявления биография кем был где работал до ранее раньше советник президента указ мирзиёев почему
одил каландарович абдурахманов получил новое назначение кадровые перестановки новости заявления биография кем был где работал до ранее раньше советник президента указ мирзиёев почему
Одил Абдурахманов получил новое назначение
23:42 25.08.2022 (обновлено: 23:46 25.08.2022)
О кадровых перестановках читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik.
Указом Шавката Мирзиёева Абдурахманов Одил Каландарович назначен на должность советника президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта. Об этом сообщает пресс-служба
главы республики.
До этого Абдурахманов занимал должность ректора Ташкентского государственного транспортного университета с июня 2020 года.
С апреля 2019 года он был заместителем советника президента по вопросам развития науки, образования, здравоохранения и спорта.
Одил Абдурахманов родился в 1978 году. Ранее работал главным консультантом в администрации главы государства. Также он возглавлял Республиканский научный центр занятости, охраны труда и социальной защиты населения.
С 31 июля 2018 года он занимал должность первого замминистра высшего и среднего специального образования.