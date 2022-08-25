https://uz.sputniknews.ru/20220825/odil-abduraxmanov-poluchil-novoe-naznachenie-27484341.html

Одил Абдурахманов получил новое назначение

Одил Абдурахманов получил новое назначение

О кадровых перестановках читайте в материале.

2022-08-25T23:42+0500

2022-08-25T23:42+0500

2022-08-25T23:46+0500

политика

кадровые перестановки

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Указом Шавката Мирзиёева Абдурахманов Одил Каландарович назначен на должность советника президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.До этого Абдурахманов занимал должность ректора Ташкентского государственного транспортного университета с июня 2020 года.С апреля 2019 года он был заместителем советника президента по вопросам развития науки, образования, здравоохранения и спорта.Одил Абдурахманов родился в 1978 году. Ранее работал главным консультантом в администрации главы государства. Также он возглавлял Республиканский научный центр занятости, охраны труда и социальной защиты населения.С 31 июля 2018 года он занимал должность первого замминистра высшего и среднего специального образования.Читайте также:Узбекистанские военные выиграли конкурс "Безопасная среда" на АрМИ-2022

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