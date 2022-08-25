https://uz.sputniknews.ru/20220825/uzbekistanskie-voennye-vyigrali-konkurs-bezopasnaya-sreda-na-armi-2022-27483290.html

Узбекистанские военные выиграли конкурс "Безопасная среда" на АрМИ-2022

Узбекистанские военные выиграли конкурс "Безопасная среда" на АрМИ-2022

Трассы полигона "Сазаган" максимально имитируют зону техногенной аварии.

2022-08-25T22:08+0500

2022-08-25T22:08+0500

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армейские международные игры арми

узбекистан

военнослужащие

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Команда военнослужащих Узбекистана стала победителем конкурса экипажей химической разведки "Безопасная среда" Армейских международных игр (АрМИ-2022), прошедшего в Самаркандской области, российские и белорусские военные разделили второе место, сообщает в четверг пресс-служба узбекистанского министерства обороны."Сегодня, 25 августа, завершились финальные соревнования "Безопасная среда". По общим итогам соревнований победу одержала команда Узбекистана", - говорится в сообщении на сайте минобороны. Второе место в конкурсе разделили военные из России и Беларуси, на третьем – команды Китая и Вьетнама. В соревновании также участвовали военнослужащие Ирана.На соревнованиях военные химики демонстрировали свои навыки на специальном маршруте, оборудованном площадками для отбора проб условно зараженного грунта, искали радиоактивные источники на местности и на технике, определяли отравляющие вещества в воздухе и проводили специальную обработку техники.Трассы полигона "Сазаган" в Самаркандской области, где впервые был проведен конкурс "Безопасная среда", максимально имитируют зону техногенной аварии.Военнослужащие Узбекистана участвуют в АрМИ с 2017 года, в 2021 году они приняли участие во всех 24 конкурсах, заняв в командном зачете второе место, уступив только военным РФ.Армейские международные игры в этом году проводятся на территории 12 государств с 13 по 27 августа. Более 5 тысяч военнослужащих из 37 стран соревнуются в 34 конкурсах по полевой, воздушной и морской выучке.Читайте также:"Феерические впечатления": что говорят зрители об АрМИ - 2022Военнослужащие из Узбекистана выиграли конкурс АрМИ-2022 "Мастер-оружейник"

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