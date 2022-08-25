https://uz.sputniknews.ru/20220825/putin-poruchil-uvelichit-kolichestvo-voennoslujaschix-27480019.html
Путин поручил увеличить количество военнослужащих
Путин поручил увеличить количество военнослужащих
Численность военнослужащих в РФ увеличится почти на 140 тыс.
2022-08-25T19:18+0500
2022-08-25T19:18+0500
2022-08-25T19:18+0500
россия
владимир путин
военнослужащие
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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России на 137 тыс. военнослужащих.Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации."Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих", — сообщается в документе на портале.В соответствии с последним указом от 17 ноября 2017 года, российские войска насчитывали 1 902 758 солдат и офицеров, в том числе 1 013 628 военнослужащих.Читайте также:В ООН есть доказательства об использовании Киевом кассетных мин
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путин указ увеличить количество военнослужащих на сколько почему зачем новости заявления для чего военные будет больше россия рф
путин указ увеличить количество военнослужащих на сколько почему зачем новости заявления для чего военные будет больше россия рф
Путин поручил увеличить количество военнослужащих
Президент России распорядился увеличить численность военнослужащих в России почти на 140 тысяч.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik.
Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России на 137 тыс. военнослужащих.
Соответствующий документ
опубликован на сайте правовой информации.
"Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих", — сообщается в документе на портале.
В соответствии с последним указом от 17 ноября 2017 года, российские войска насчитывали 1 902 758 солдат и офицеров, в том числе 1 013 628 военнослужащих.