https://uz.sputniknews.ru/20220825/putin-poruchil-uvelichit-kolichestvo-voennoslujaschix-27480019.html

Путин поручил увеличить количество военнослужащих

Путин поручил увеличить количество военнослужащих

Численность военнослужащих в РФ увеличится почти на 140 тыс.

2022-08-25T19:18+0500

2022-08-25T19:18+0500

2022-08-25T19:18+0500

россия

владимир путин

военнослужащие

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России на 137 тыс. военнослужащих.Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации."Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих", — сообщается в документе на портале.В соответствии с последним указом от 17 ноября 2017 года, российские войска насчитывали 1 902 758 солдат и офицеров, в том числе 1 013 628 военнослужащих.Читайте также:В ООН есть доказательства об использовании Киевом кассетных мин

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