https://uz.sputniknews.ru/20220825/v-oon-est-dokazatelstva-ob-ispolzovanii-kievom-kassetnyx-min-27477449.html

В ООН есть доказательства об использовании Киевом кассетных мин

В ООН есть доказательства об использовании Киевом кассетных мин

В ООН получили "заслуживающие доверия" жалобы.

2022-08-25T17:44+0500

2022-08-25T17:44+0500

2022-08-25T17:48+0500

специальная военная операция россии в донбассе

оон

киев

боеприпасы

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Институт ООН по исследованию проблем разоружения (ЮНИДИР) получил два убедительных обращения по поводу использования украинскими силовиками кассетных боеприпасов, сообщила на пресс-конференции докладчик института Мэри Уорхэм, передает РИА Новости."Что касается применения кассетных боеприпасов в Донбассе украинскими войсками, то необходимо предоставить дополнительную информацию по этому поводу. У нас есть доказательства применения наземных мин... Нам поступили две жалобы на злоупотребления (кассетными боеприпасов, - прим. ред.), достаточно заслуживающие доверия, чтобы их можно было добавить в отчет, но у меня нет никаких дополнительных доказательств по этому поводу", - заявила она на презентации отчета обсерватории по кассетным боеприпасам за 2022 год.Вместе с тем, докладчики не ответили на вопрос о возможности поездки в Донбасс для сбора доказательств.Представительство ДНР в СЦКК много раз сообщало об использовании украинскими подразделениями кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН до этого обнародовало в Совбезе письмо о применении киевским режимом противопехотных мин "Лепесток" в отношении мирных жителей в Донбассе. Письмо, в частности было отправлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киевские власти нарушают взятые на себя международные обязательства.Читайте также:ВСУ за сутки нанесли 17 ударов по Запорожской АЭС

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