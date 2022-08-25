https://uz.sputniknews.ru/20220825/rossiyskie-zvezdy-prodyuser-garri-pottera-kto-priedet-na-tashkentskiy-kinofestival-27475480.html

Российские звезды, продюсер "Гарри Поттера": кто приедет на Ташкентский кинофестиваль

Российские звезды, продюсер "Гарри Поттера": кто приедет на Ташкентский кинофестиваль

Мероприятие также посетят известные актеры турецких сериалов.

2022-08-25T17:12+0500

2022-08-25T17:12+0500

2022-08-25T17:49+0500

культура

ташкентский кинофестиваль

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. XIV Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути" пройдет с 13 по 18 сентября под патронатом Агентства кинематографии Узбекистана. Об этом событии корреспонденту Sputnik рассказали эксперты.Основные мероприятия кинофестиваля пройдут в Ташкенте. Также в регионах состоятся "Всемирные дни кино", встречи со звездами узбекского и мирового кинематографа, кинофорумы, проект для студентов "Кино за 5 дней", мастер-классы, фотосессии и премьеры новых фильмов. "Ташкентский международный кинофестиваль посетят около 2 тыс. гостей из 30 стран мира, более 50 известных кинематографистов и специалистов. Сейчас с ними ведутся активные переговоры. В настоящее время для проведения кинофестиваля в киноконцерне "Узбекфильм" создан специальный штат сотрудников, и команда успешно работает", — сообщила советник генерального директора Агентства кинематографии по вопросам информационной политики Барно Онгбоева.Кинофестиваль посетят народные артисты России Владимир Хотиненко, Виктор Вержбицкий, заслуженные артисты России Александр Федоров, Станислав Соколов, сценарист Аркадий Инин, киновед Татьяна Яковлева и многие другие, с их участием также пройдут мастер-классы. Данные мастер-классы проведут для студентов Ташкентского филиала ВГИКа, а также для всех желающих. Кроме того, состоятся премьеры фильмов для детей и подростков, созданных в сотрудничестве Узбекистана и России, таких как "Солнце на вкус" российского режиссера Эльдара Салаватова и "Подарок пери" заслуженного артиста России Фархода Махмудова."В рамках кинофестиваля в Бухарской области пройдут дни кино арабских стран, России, Азербайджана и Египта. Любителей ждут самые современные кинотеатры в центре области, специальные показы фильмов в кинотеатрах формата 3D и встречи с кинематографистами", — сказал Али Чориев, начальник регионального управления Агентства кинематографии Бухарской области. В частности, 16-17 сентября состоятся "Дни российского кино" с участием звезд российского кинематографа в кинотеатре "Бухара" в Бухаре, торжественное открытие "Дней" азербайджанского кино, встречи с участием звезд азербайджанского и местного кинематографа в кинозале "Арк Синема".Кинофестиваль также посетят знаменитый турецкий киноактер Каан Урганджиоглу, известный по сериалу "Черная любовь" и Мартин Смит, продюсер всемирно известного фильма "Гарри Поттер", с их участием также будут организованы мастер-классы. Для справки: церемония открытия Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути" состоится в рамках Самаркандского саммита Шанхайской организации сотрудничества. Будут организованы "Шанхайские дни кино" и показаны национальные фильмы государств-членов ШОС. Читайте также:Узбекистанская делегация участвует в Детском культурном форуме в Москве

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