https://uz.sputniknews.ru/20220825/tadjikistan-opyat-vernul-antikovidnye-ogranicheniya-na-granitse-27480715.html

Таджикистан опять вернул антиковидные ограничения на границе

Таджикистан опять вернул антиковидные ограничения на границе

На границе республики прибывшим уже начали измерять температуру.

2022-08-25T20:54+0500

2022-08-25T20:54+0500

2022-08-25T20:54+0500

в мире

таджикистан

коронавирус covid-19

граница

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Таджикистан вернул коронавирусные ограничения на воздушной и сухопутной границах, заявили РИА Новости в Агентстве гражданской авиации страны."По прибытии всем необходимо предъявить результаты ПЦР-теста или сертификат о вакцинации против COVID-19 (российские "Спутник V" и "Спутник Лайт" в стране одобрены, — прим. ред.)", — сообщили в Агентстве.Отмечается, что данные меры введены республиканским штабом в связи с увеличением заболеваемости коронавирусной инфекцией в других странах."На границе республики прибывшим уже начали измерять температуру. Тех, у кого она повышена, просят сделать ПЦР-тест",— заключили в Агентстве гражданской авиации.По официальной информации министерства здравоохранения и социальной защиты Таджикистана, с февраля этого года в республике не выявили ни одного заболевшего ковидом, вместе с тем около 90% граждан страны в возрасте от 18 лет вакцинировались от COVID-19 .Читайте также:К концу 2022 года оргнабор мигрантов в РФ снова вырастет - Мухитдинов

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