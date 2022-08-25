https://uz.sputniknews.ru/20220825/tadjikistan-opyat-vernul-antikovidnye-ogranicheniya-na-granitse-27480715.html
Таджикистан опять вернул антиковидные ограничения на границе
Таджикистан опять вернул антиковидные ограничения на границе
На границе республики прибывшим уже начали измерять температуру.
2022-08-25T20:54+0500
2022-08-25T20:54+0500
2022-08-25T20:54+0500
в мире
таджикистан
коронавирус covid-19
граница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/19/27481203_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_cabb8103035136938ddc5663a83d27a7.jpg
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Таджикистан вернул коронавирусные ограничения на воздушной и сухопутной границах, заявили РИА Новости в Агентстве гражданской авиации страны."По прибытии всем необходимо предъявить результаты ПЦР-теста или сертификат о вакцинации против COVID-19 (российские "Спутник V" и "Спутник Лайт" в стране одобрены, — прим. ред.)", — сообщили в Агентстве.Отмечается, что данные меры введены республиканским штабом в связи с увеличением заболеваемости коронавирусной инфекцией в других странах."На границе республики прибывшим уже начали измерять температуру. Тех, у кого она повышена, просят сделать ПЦР-тест",— заключили в Агентстве гражданской авиации.По официальной информации министерства здравоохранения и социальной защиты Таджикистана, с февраля этого года в республике не выявили ни одного заболевшего ковидом, вместе с тем около 90% граждан страны в возрасте от 18 лет вакцинировались от COVID-19 .Читайте также:К концу 2022 года оргнабор мигрантов в РФ снова вырастет - Мухитдинов
таджикистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/19/27481203_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_4f56a16819817f5cd0c9e7058b2de0ca.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
таджикистан опять вернул снова ввели где когда антиковидные ограничения меры на границе пцр тесты измеряют ли температуры по прибытии коронавирус ковид коронавирусная инфекция covid 19 новости заявления полеты за границу за рубеж из узбекистана
таджикистан опять вернул снова ввели где когда антиковидные ограничения меры на границе пцр тесты измеряют ли температуры по прибытии коронавирус ковид коронавирусная инфекция covid 19 новости заявления полеты за границу за рубеж из узбекистана
Таджикистан опять вернул антиковидные ограничения на границе
Агентство гражданской авиации: республика снова ввела коронавирусные ограничения на своей границе.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik.
Таджикистан вернул коронавирусные ограничения на воздушной и сухопутной границах, заявили РИА Новости
в Агентстве гражданской авиации страны.
"По прибытии всем необходимо предъявить результаты ПЦР-теста или сертификат о вакцинации против COVID-19 (российские "Спутник V" и "Спутник Лайт" в стране одобрены, — прим. ред.)", — сообщили в Агентстве.
Отмечается, что данные меры введены республиканским штабом в связи с увеличением заболеваемости коронавирусной инфекцией в других странах.
"На границе республики прибывшим уже начали измерять температуру. Тех, у кого она повышена, просят сделать ПЦР-тест",— заключили в Агентстве гражданской авиации.
По официальной информации министерства здравоохранения и социальной защиты Таджикистана, с февраля этого года в республике не выявили ни одного заболевшего ковидом, вместе с тем около 90% граждан страны в возрасте от 18 лет вакцинировались от COVID-19 .