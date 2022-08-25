https://uz.sputniknews.ru/20220825/uzbekskie-kompanii-pokajut-produktsiyu-dlya-malenkix-modnikov-v-moskve-27472727.html

Узбекистан покажет текстильную продукцию на Международной выставке детских товаров

Узбекистан покажет текстильную продукцию на Международной выставке детских товаров

В Москве пройдут выставки индустрии детских товаров и одежды.

2022-08-25T16:38+0500

2022-08-25T16:38+0500

2022-08-25T17:04+0500

россия

москва

узбекистан

компания

мода

дети

показ мод

одежда

одежда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/05/16139249_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ddbd90c1028f69f31a79fb089f71fec8.jpg

ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. В российской столице с 27 по 30 сентября этого года состоятся 27-я международная выставка индустрии детских товаров "Мир детства-2022" и 28-я международная выставка "Детская и юношеская мода" – "CJF – Детская мода-2022. Осень", сообщает пресс-служба Экспоцентра.Это основные в России и государствах СНГ отраслевые выставки, на которых будут показаны новейшие тенденции развития рынка товаров и услуг для детей и подростков.Выставку "Мир детства-2022" курирует Торгово-промышленная палата РФ.По словам организаторов, участвовать в мероприятии будут около 300 предприятий из Италии, Китая, Малайзии, России, Беларуси, Узбекистана.На участие в выставке субсидии выделили компаниям из Белгородской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Кировской, Липецкой, Новгородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областей.Поскольку многие европейские бренды покинули российский рынок детских товаров, дистрибьюторы из РФ сейчас укрепляют взаимодействие с российскими производителями и производителями из дружественных государств.Участники и гости выставок смогут посетить форумы, конференции, мастер-классы, семинары, показы новых модных коллекций, фестиваль воздушных шаров и другие мероприятия. Одним из важных событий деловой программы будет XIII Конгресс индустрии детских товаров. В Центре розничных сетей закупщики из ведущих торговых сетей и оптовых компаний поведут прямые переговоры с производителями и дистрибьюторами детских товаров о новых поставках.Читайте также:Узбекистанская делегация участвует в Детском культурном форуме в Москве

россия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

экспоцентр показ мода детская мода одежда товары где посмотреть купить увидеть последняя коллекция новая