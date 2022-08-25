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Узбекистан покажет текстильную продукцию на Международной выставке детских товаров
Узбекистан покажет текстильную продукцию на Международной выставке детских товаров
В Москве пройдут выставки индустрии детских товаров и одежды.
2022-08-25T16:38+0500
2022-08-25T16:38+0500
2022-08-25T17:04+0500
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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. В российской столице с 27 по 30 сентября этого года состоятся 27-я международная выставка индустрии детских товаров "Мир детства-2022" и 28-я международная выставка "Детская и юношеская мода" – "CJF – Детская мода-2022. Осень", сообщает пресс-служба Экспоцентра.Это основные в России и государствах СНГ отраслевые выставки, на которых будут показаны новейшие тенденции развития рынка товаров и услуг для детей и подростков.Выставку "Мир детства-2022" курирует Торгово-промышленная палата РФ.По словам организаторов, участвовать в мероприятии будут около 300 предприятий из Италии, Китая, Малайзии, России, Беларуси, Узбекистана.На участие в выставке субсидии выделили компаниям из Белгородской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Кировской, Липецкой, Новгородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областей.Поскольку многие европейские бренды покинули российский рынок детских товаров, дистрибьюторы из РФ сейчас укрепляют взаимодействие с российскими производителями и производителями из дружественных государств.Участники и гости выставок смогут посетить форумы, конференции, мастер-классы, семинары, показы новых модных коллекций, фестиваль воздушных шаров и другие мероприятия. Одним из важных событий деловой программы будет XIII Конгресс индустрии детских товаров. В Центре розничных сетей закупщики из ведущих торговых сетей и оптовых компаний поведут прямые переговоры с производителями и дистрибьюторами детских товаров о новых поставках.Читайте также:Узбекистанская делегация участвует в Детском культурном форуме в Москве
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экспоцентр показ мода детская мода одежда товары где посмотреть купить увидеть последняя коллекция новая
экспоцентр показ мода детская мода одежда товары где посмотреть купить увидеть последняя коллекция новая
Узбекистан покажет текстильную продукцию на Международной выставке детских товаров
16:38 25.08.2022 (обновлено: 17:04 25.08.2022)
В Экспоцентре пройдут выставки индустрии детских товаров и одежды.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. В российской столице с 27 по 30 сентября этого года состоятся 27-я международная выставка индустрии детских товаров "Мир детства-2022" и 28-я международная выставка "Детская и юношеская мода" – "CJF – Детская мода-2022. Осень", сообщает пресс-служба Экспоцентра.
Это основные в России и государствах СНГ отраслевые выставки, на которых будут показаны новейшие тенденции развития рынка товаров и услуг для детей и подростков.
"За долгие годы своего существования "Мир детства" стал знаковым событием для профессионального сообщества, традиционным местом встречи для представителей индустрии детских товаров в нашей стране. Выставка традиционно проходит вместе с международной выставкой "CJF – Детская мода. Осень". Совмещение близких по тематике проектов позволяет сформировать удобную для участников и посетителей единую картину рынка товаров для детей и детской моды. Осень - удачное время показа новой продукции, анализа рынка, определения планов продаж и подготовки к следующему сезону", - заявил первый заместитель генерального директора АО "Экспоцентр" Сергей Селиванов.
Выставку "Мир детства-2022" курирует Торгово-промышленная палата РФ.
По словам организаторов, участвовать в мероприятии будут около 300 предприятий из Италии, Китая, Малайзии, России, Беларуси, Узбекистана.
На участие в выставке субсидии выделили компаниям из Белгородской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Кировской, Липецкой, Новгородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областей.
Поскольку многие европейские бренды покинули российский рынок детских товаров, дистрибьюторы из РФ сейчас укрепляют взаимодействие с российскими производителями и производителями из дружественных государств.
Участники и гости выставок смогут посетить форумы, конференции, мастер-классы, семинары, показы новых модных коллекций, фестиваль воздушных шаров и другие мероприятия.
Одним из важных событий деловой программы будет XIII Конгресс индустрии детских товаров. В Центре розничных сетей закупщики из ведущих торговых сетей и оптовых компаний поведут прямые переговоры с производителями и дистрибьюторами детских товаров о новых поставках.