https://uz.sputniknews.ru/20220825/v-uzbekistane-sozdali-sovet-po-iskusstvennomu-intellektu-27457147.html

В Узбекистане создали совет по искусственному интеллекту

В Узбекистане создали совет по искусственному интеллекту

Чем будет заниматься новый консультативный совет при министерстве инновационного развития - читайте в нашем материале.

2022-08-25T12:37+0500

2022-08-25T12:37+0500

2022-08-25T12:37+0500

общество

узбекистан

искусственный интеллект

министерство инновационного развития узбекистана

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. В Узбекистане создали совет по искусственному интеллекту (совет по ИИ) при Министерстве инновационного развития. Новый консультативный орган будет функционировать под руководством советника министра Бобура Рахимова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Так, совет будет участвовать в разработке предложений развития Национальной стратегии Узбекистана по искусственному интеллекту. Кроме этого, с помощью совета министерство сможет получать обратную связь от общества в процессе. Почетным председателем совета по ИИ является министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов.Известно, что в рамках совета создадут рабочие группы, которые объединят исследователей этой сферы с компаниями для проведения практических экспериментов с использованием искусственного интеллекта и их внедрения в экономику страны.Также частный сектор, академические и экспертные круги, представители СМИ, общественные организации и видные общественные деятели смогут принять участие в работе совета на общественных началах.Читайте также:

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в узбекистане создали совет по искусственному интеллекту чем будет заниматься новый консультативный совет при министерстве инновационного развития министр кто занимает должность кто возглавляет