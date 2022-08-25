https://uz.sputniknews.ru/20220825/v-uzbekistane-sozdali-sovet-po-iskusstvennomu-intellektu-27457147.html
В Узбекистане создали совет по искусственному интеллекту
В Узбекистане создали совет по искусственному интеллекту
Чем будет заниматься новый консультативный совет при министерстве инновационного развития - читайте в нашем материале.
2022-08-25T12:37+0500
2022-08-25T12:37+0500
2022-08-25T12:37+0500
общество
узбекистан
искусственный интеллект
министерство инновационного развития узбекистана
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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. В Узбекистане создали совет по искусственному интеллекту (совет по ИИ) при Министерстве инновационного развития. Новый консультативный орган будет функционировать под руководством советника министра Бобура Рахимова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Так, совет будет участвовать в разработке предложений развития Национальной стратегии Узбекистана по искусственному интеллекту. Кроме этого, с помощью совета министерство сможет получать обратную связь от общества в процессе. Почетным председателем совета по ИИ является министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов.Известно, что в рамках совета создадут рабочие группы, которые объединят исследователей этой сферы с компаниями для проведения практических экспериментов с использованием искусственного интеллекта и их внедрения в экономику страны.Также частный сектор, академические и экспертные круги, представители СМИ, общественные организации и видные общественные деятели смогут принять участие в работе совета на общественных началах.Читайте также:
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в узбекистане создали совет по искусственному интеллекту чем будет заниматься новый консультативный совет при министерстве инновационного развития министр кто занимает должность кто возглавляет
в узбекистане создали совет по искусственному интеллекту чем будет заниматься новый консультативный совет при министерстве инновационного развития министр кто занимает должность кто возглавляет
В Узбекистане создали совет по искусственному интеллекту
Чем будет заниматься новый консультативный совет при министерстве инновационного развития - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik.
В Узбекистане создали совет по искусственному интеллекту (совет по ИИ) при Министерстве инновационного развития. Новый консультативный орган будет функционировать под руководством советника министра Бобура Рахимова. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
Так, совет будет участвовать в разработке предложений развития Национальной стратегии Узбекистана по искусственному интеллекту. Кроме этого, с помощью совета министерство сможет получать обратную связь от общества в процессе. Почетным председателем совета по ИИ является министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов.
Известно, что в рамках совета создадут рабочие группы, которые объединят исследователей этой сферы с компаниями для проведения практических экспериментов с использованием искусственного интеллекта и их внедрения в экономику страны.
Также частный сектор, академические и экспертные круги, представители СМИ, общественные организации и видные общественные деятели смогут принять участие в работе совета на общественных началах.