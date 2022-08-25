https://uz.sputniknews.ru/20220825/video-armi-pokazali-naskolko-silna-armiya-uzbekistana--ekspert-27405639.html

Видео: АрМИ показали, насколько сильна армия Узбекистана — эксперт

Видео: АрМИ показали, насколько сильна армия Узбекистана — эксперт

Команда из Узбекистана впечатляет успехами на армейских международных играх "АрМИ-2022". Игры проходят в 12 странах мира и продлятся до 27 августа.

2022-08-25T20:25+0500

2022-08-25T20:25+0500

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видео

армия

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Ташкент не так давно участвует в Армейских международных играх, но во многих эстафетах узбекистанские военные показывают отличные результаты. Остальным игрокам сложно с ними соперничать.Как участники из Узбекистана добиваются успеха? В каких видах военной подготовки они наиболее сильны? Что значат такие Игры для России, Узбекистана и других стран? Почему НАТО боится участвовать в них?Ответы корреспондент Sputnik искала вместе с экспертом Ассоциации военных политологов, полковником запаса Андреем Кошкиным.Это уникальное мероприятие, которое становится популярнее год за годом. Например, на "АрМИ-2022" заявки подали 72 государства, а прибыли специалисты из 80 стран, заявляет эксперт. И это не только военные тренировки.Андрей Кошкин напоминает, что в прошлом году команда Узбекистана получила второе место в этих соревнованиях. Их не смогли обойти даже хорошо подготовленные участники из Беларуси и Казахстана.АрМИ – своеобразная олимпиада для военных, уникальный проект, не имеющий аналогов. Участники не только показывают свое военное искусство и навыки. В рамках Игр проходит военно-технический форум, который демонстрирует лучшие образцы вооружений России и других государств.Как это происходит, смотрите в видеоинтервью с экспертом на канале Sputnik.

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2022

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

видео арми насколько сильна армия узбекистана команда как выступила международные армейские игры где проходят когда закончатся эксперт кошкин