https://uz.sputniknews.ru/20220825/video-armi-pokazali-naskolko-silna-armiya-uzbekistana--ekspert-27405639.html
Видео: АрМИ показали, насколько сильна армия Узбекистана — эксперт
Видео: АрМИ показали, насколько сильна армия Узбекистана — эксперт
Команда из Узбекистана впечатляет успехами на армейских международных играх "АрМИ-2022". Игры проходят в 12 странах мира и продлятся до 27 августа.
2022-08-25T20:25+0500
2022-08-25T20:25+0500
2022-08-25T20:25+0500
видео
армия
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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Ташкент не так давно участвует в Армейских международных играх, но во многих эстафетах узбекистанские военные показывают отличные результаты. Остальным игрокам сложно с ними соперничать.Как участники из Узбекистана добиваются успеха? В каких видах военной подготовки они наиболее сильны? Что значат такие Игры для России, Узбекистана и других стран? Почему НАТО боится участвовать в них?Ответы корреспондент Sputnik искала вместе с экспертом Ассоциации военных политологов, полковником запаса Андреем Кошкиным.Это уникальное мероприятие, которое становится популярнее год за годом. Например, на "АрМИ-2022" заявки подали 72 государства, а прибыли специалисты из 80 стран, заявляет эксперт. И это не только военные тренировки.Андрей Кошкин напоминает, что в прошлом году команда Узбекистана получила второе место в этих соревнованиях. Их не смогли обойти даже хорошо подготовленные участники из Беларуси и Казахстана.АрМИ – своеобразная олимпиада для военных, уникальный проект, не имеющий аналогов. Участники не только показывают свое военное искусство и навыки. В рамках Игр проходит военно-технический форум, который демонстрирует лучшие образцы вооружений России и других государств.Как это происходит, смотрите в видеоинтервью с экспертом на канале Sputnik.
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Sputnik Узбекистан
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info@sputniknews-uz.com
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видео арми насколько сильна армия узбекистана команда как выступила международные армейские игры где проходят когда закончатся эксперт кошкин
видео арми насколько сильна армия узбекистана команда как выступила международные армейские игры где проходят когда закончатся эксперт кошкин
Видео: АрМИ показали, насколько сильна армия Узбекистана — эксперт
Команда из Узбекистана впечатляет успехами на Армейских международных играх. которые проходят в 12 странах мира и продлятся до 27 августа.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Ташкент не так давно участвует в Армейских международных играх, но во многих эстафетах узбекистанские военные показывают отличные результаты. Остальным игрокам сложно с ними соперничать.
Как участники из Узбекистана добиваются успеха? В каких видах военной подготовки они наиболее сильны? Что значат такие Игры для России, Узбекистана и других стран? Почему НАТО боится участвовать в них?
Ответы корреспондент Sputnik искала вместе с экспертом Ассоциации военных политологов, полковником запаса Андреем Кошкиным.
Это уникальное мероприятие, которое становится популярнее год за годом. Например, на "АрМИ-2022" заявки подали 72 государства, а прибыли специалисты из 80 стран, заявляет эксперт. И это не только военные тренировки.
Андрей Кошкин напоминает, что в прошлом году команда Узбекистана получила второе место в этих соревнованиях. Их не смогли обойти даже хорошо подготовленные участники из Беларуси и Казахстана.
"Узбекистанцы впечатляют своими рекордами и сплоченностью при борьбе за результат. Это очень серьезная военно-спортивная команда, которую ни одному участнику Игр нельзя сбрасывать со счетов. Я думаю, залог успеха в том, что узбекские военные генетически впитали довольно надежные советские традиции. Кроме того, Узбекистан ведет постоянную работу по совершенствованию своих вооруженных сил", — подчеркивает он.
АрМИ – своеобразная олимпиада для военных, уникальный проект, не имеющий аналогов. Участники не только показывают свое военное искусство и навыки. В рамках Игр проходит военно-технический форум, который демонстрирует лучшие образцы вооружений России и других государств.
"Сама идея таких Игр – гуманна. АрМИ укрепляют отношения между государствами", — резюмирует полковник запаса.
Как это происходит, смотрите в видеоинтервью с экспертом на канале Sputnik
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