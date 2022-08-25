https://uz.sputniknews.ru/20220825/voennoslujaschie-iz-uzbekistana-vyigrali-konkurs-armi-2022-master-orujeynik-27480637.html

Военнослужащие из Узбекистана выиграли конкурс АрМИ-2022 "Мастер-оружейник"

Военнослужащие из Узбекистана выиграли конкурс АрМИ-2022 "Мастер-оружейник"

Конкурс впервые проходил в Узбекистане на полигоне Фориш.

2022-08-25T19:51+0500

2022-08-25T19:51+0500

2022-08-25T19:51+0500

армейские международные игры арми

узбекистан

военнослужащие

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Военнослужащие из Узбекистана стали победителями проходившего в республике конкурса Армейских международных игр-2022 "Мастер-оружейник", сообщает пресс-центр игр.По данным пресс-центра, второе место с небольшим отставанием заняла команда военных оружейников Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулева, которая представляла на соревнованиях Вооруженные силы России.В финальном этапе конкурса команды состязались в комплексной эстафете, где нужно было на скорость произвести разборку и сборку всей задействованной на конкурсе техники и вооружения. Участники по очереди чинили условную поломку у гаубицы Д-30, зенитной установки ЗУ-23, реактивной системы залпового огня "Град", пистолета, автомата, пулемета и гранатомета.Конкурс впервые проходил в Узбекистане на полигоне Фориш в Джизакской области. Участники состязались в умении оперативно восстанавливать неисправную военную технику в полевых условиях. По замыслу соревнований, на условном фронте выходили из строя гаубицы и зенитные установки, реактивные системы залпового огня и другое вооружение. Участникам соревнований предстояло эвакуировать с условного поля боя технику в полевые мастерские и оперативно устранять поломки. Чтобы убедиться в исправности техники и вооружения, военнослужащие в конце выполняли учебные стрельбы из каждого образца.Церемония закрытия Армейских международных игр в Узбекистане и награждение победителей состоится 27 августа на плацу полигона Фориш.Читайте также:Команда Узбекистана заняла первое место в "Полевой кухне" в рамках АрМИ-2022Текущие результаты Узбекистана на АрМИ-2022

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