https://uz.sputniknews.ru/20220825/voennoslujaschie-iz-uzbekistana-vyigrali-konkurs-armi-2022-master-orujeynik-27480637.html
Военнослужащие из Узбекистана выиграли конкурс АрМИ-2022 "Мастер-оружейник"
Военнослужащие из Узбекистана выиграли конкурс АрМИ-2022 "Мастер-оружейник"
Конкурс впервые проходил в Узбекистане на полигоне Фориш.
2022-08-25T19:51+0500
2022-08-25T19:51+0500
2022-08-25T19:51+0500
армейские международные игры арми
узбекистан
военнослужащие
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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Военнослужащие из Узбекистана стали победителями проходившего в республике конкурса Армейских международных игр-2022 "Мастер-оружейник", сообщает пресс-центр игр.По данным пресс-центра, второе место с небольшим отставанием заняла команда военных оружейников Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулева, которая представляла на соревнованиях Вооруженные силы России.В финальном этапе конкурса команды состязались в комплексной эстафете, где нужно было на скорость произвести разборку и сборку всей задействованной на конкурсе техники и вооружения. Участники по очереди чинили условную поломку у гаубицы Д-30, зенитной установки ЗУ-23, реактивной системы залпового огня "Град", пистолета, автомата, пулемета и гранатомета.Конкурс впервые проходил в Узбекистане на полигоне Фориш в Джизакской области. Участники состязались в умении оперативно восстанавливать неисправную военную технику в полевых условиях. По замыслу соревнований, на условном фронте выходили из строя гаубицы и зенитные установки, реактивные системы залпового огня и другое вооружение. Участникам соревнований предстояло эвакуировать с условного поля боя технику в полевые мастерские и оперативно устранять поломки. Чтобы убедиться в исправности техники и вооружения, военнослужащие в конце выполняли учебные стрельбы из каждого образца.Церемония закрытия Армейских международных игр в Узбекистане и награждение победителей состоится 27 августа на плацу полигона Фориш.Читайте также:Команда Узбекистана заняла первое место в "Полевой кухне" в рамках АрМИ-2022Текущие результаты Узбекистана на АрМИ-2022
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какая страна выиграла конкурс арми 2022 мастер оружейник узбекистан какое место занял россия где прошел победитель призер армия армейские международные игры 2022 новости заявления соревнования финал
какая страна выиграла конкурс арми 2022 мастер оружейник узбекистан какое место занял россия где прошел победитель призер армия армейские международные игры 2022 новости заявления соревнования финал
Военнослужащие из Узбекистана выиграли конкурс АрМИ-2022 "Мастер-оружейник"
Конкурс впервые проходил в Узбекистане на полигоне Фориш в Джизакской области.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Военнослужащие из Узбекистана стали победителями проходившего в республике конкурса Армейских международных игр-2022 "Мастер-оружейник", сообщает пресс-центр игр.
"В Узбекистане завершился пятый заключительный этап конкурса Армейских международных игр-2022 среди специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения "Мастер-оружейник". По итогам заключительного этапа и всего конкурса первое место заняла команда хозяев соревнований", - говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, второе место с небольшим отставанием заняла команда военных оружейников Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулева, которая представляла на соревнованиях Вооруженные силы России.
В финальном этапе конкурса команды состязались в комплексной эстафете, где нужно было на скорость произвести разборку и сборку всей задействованной на конкурсе техники и вооружения. Участники по очереди чинили условную поломку у гаубицы Д-30, зенитной установки ЗУ-23, реактивной системы залпового огня "Град", пистолета, автомата, пулемета и гранатомета.
Конкурс впервые проходил в Узбекистане на полигоне Фориш в Джизакской области. Участники состязались в умении оперативно восстанавливать неисправную военную технику в полевых условиях. По замыслу соревнований, на условном фронте выходили из строя гаубицы и зенитные установки, реактивные системы залпового огня и другое вооружение. Участникам соревнований предстояло эвакуировать с условного поля боя технику в полевые мастерские и оперативно устранять поломки. Чтобы убедиться в исправности техники и вооружения, военнослужащие в конце выполняли учебные стрельбы из каждого образца.
Церемония закрытия Армейских международных игр в Узбекистане и награждение победителей состоится 27 августа на плацу полигона Фориш.