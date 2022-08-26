https://uz.sputniknews.ru/20220826/aripov-neobxodimo-aktivizirovat-rabotu-po-snyatiyu-torgovyx-ogranicheniy-27490839.html

Арипов: необходимо активизировать работу по снятию торговых ограничений

Арипов: необходимо активизировать работу по снятию торговых ограничений

Премьер-министр Узбекистана рассказал о мерах борьбы с кризисными явлениями в мировой экономике в ходе заседания Межправсовета ЕАЭС.

2022-08-26T12:28+0500

2022-08-26T12:28+0500

2022-08-26T12:28+0500

политика

абдулла арипов

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абудлла Арипов в своем выступлении на заседании Межправсовета ЕАЭС заявил, что в связи с усилением кризисных явлений в мировой экономике страны-участницы заседания сталкиваются с рдом проблем.Среди них он упомянул разрыв традиционных логистических цепочек, рост инфляции и риски для продовольственной и энергетической безопасности. Арипов подчеркнул, что в подобных условиях возрастает востребованность координации действий, объединения усилий по выработке мер, направленных на преодоление и нивелирование последствий вызовов.Премьер Узбекистана выделил основные моменты взаимодействия республики со странами ЕАЭС, которые являются следствием инициатив президента Шавката Мирзиёева, которые тот, в свою очередь, выдвинул на заседании высшего Евразийского экономического совета 27 мая.В частности, по его словам, необходимо активизировать работу по снятию торговых ограничений, а именно ускорить согласование проекта соглашения по сотрудничеству в области технического регулирования. Оно предусматривает устранение барьеров и взаимное признание сертификации продукции.Кроме этого, премьер отметил важность обеспечения продовольственной безопасности в текущих условиях.Также он рассказал, что целесообразно принять адресную программу сотрудничества по агрокооперации.Помимо прочего, он отметил важность дальнейшего развития альтернативных транспортных коридоров и укреплению транспортных связей в южном и восточном направлениях.Арипов также подчеркнул, что внешнеторговые ограничения, которые вводятся в различных государствах, приводят к разрыву цепочек поставок и увеличивают риски для устойчивого индустриального развития стран-участниц заседания. На фоне этого, он отметил важность выстраивания адресных кооперационных связей. Практическим шагом в этом направлении, по его заявлению, стало проведение выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте.Премьер также сообщил, что турпоток в Узбекистан увеличился в два раза за первые шесть месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это свидетельствует о восстановлении туристических потоков после пандемии коронавируса и обуславливает необходимость принятия мер для дальнейшего развития этой сферы.Арипов пригласил обсудить эти вопросы в ходе туристического форума в Хиве, который пройдет в начале декабря. Он подчеркнул, что в Узбекистане на форуме будут рады видеть представителей туриндустрии стран ЕАЭС.Читайте также:

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арипов необходимо активизировать работу по снятию торговых ограничений премьер министр узбекистана рассказал о мерах борьбы с кризисными явлениями в мировой экономике в ходе заседания межправсовета еаэс