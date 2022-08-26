https://uz.sputniknews.ru/20220826/bank-razvitiya-belarusi-zainteresovan-v-finansirovanii-sdelok-s-uzbekistanom-27512273.html

Банк развития Беларуси заинтересован в финансировании сделок с Узбекистаном

Банк развития Беларуси заинтересован в финансировании сделок с Узбекистаном

В Минске рассмотрены вопросы участия банковских и страховых структур Беларуси.

2022-08-26T20:49+0500

2022-08-26T20:49+0500

2022-08-26T20:49+0500

экономика

беларусь

узбекистан

финансирование

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В столице Беларуси состоялось совещание заместителя премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшида Ходжаева с руководством Банка развития Беларуси и страховых агентств "Белэксимгарант" и "Промагролизинг", передает ИА "Дунё".В рамках встречи обсуждались вопросы участия белорусских финансовых институтов в реализации совместных проектов в области машиностроения, электротехники, фармацевтики и сельского хозяйства.По данным Министерства инвестиций и внешней торговли, представители Банка развития Беларуси заинтересованы в участии в финансировании сделок с Узбекистаном на основе имеющегося опыта работы с узбекскими банками и ресурсов для финансирования торговых и инвестиционных проектов.В сентябре представители Банка развития, агентств "Белэксимгарант" и "Промагролизинг" планируют приехать в Ташкент для изучения перспективных проектов и проведения переговоров в нескольких министерствах и ведомствах Узбекистана.Кроме того, на совещании рассматривались вопросы дальнейшего межбанковского сотрудничества в условиях относительной устойчивости и прогнозируемой стабильности осуществления взаиморасчетов.По итогам переговоров стороны договорились продолжить взаимодействие в рамках имеющихся договоренностей и рассмотреть вопросы углубленного сотрудничества в ходе предстоящего визита руководства Банка развития Беларуси в Узбекистан.Читайте также:Узбекистан намерен поставлять продукцию в Беларусь через "Агроэкспресс"

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