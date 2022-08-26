https://uz.sputniknews.ru/20220826/uzbekistan-nameren-postavlyat-produktsiyu-v-belarus-cherez-agroekspress-27483746.html
Узбекистан намерен поставлять продукцию в Беларусь через "Агроэкспресс"
Узбекистан намерен поставлять продукцию в Беларусь через "Агроэкспресс"
Жамшид Ходжаев и Леонид Заяц обсудили экономическое сотрудничество.
2022-08-26T09:00+0500
2022-08-26T09:00+0500
2022-08-26T09:19+0500
экономика
узбекистан
"агроэкспрессы"
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сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Правительство Узбекистана планирует налаживать прямые поставки плодоовощной продукции в Беларусь через "Агроэкспресс", сообщает пресс-служба узбекистанского министерства инвестиций и внешней торговли.По заявлению информационной службы, замглавы правительства, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев и вице-премьер Беларуси Леонид Заяц обсудили в Минске ход двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия."Стороны уделили отдельное внимание вопросам организации совместных фермерских хозяйств для экспорта готовой сельхозпродукции на рынки третьих стран, а также налаживании прямых поставок узбекской плодоовощной продукции на рынок Беларуси на основе имеющихся ресурсов и возможностей проекта "Агроэкспресс", - говорится в сообщении на сайте министерства.По информации ведомства, с начала текущего года за счет увеличения взаимных поставок продовольственных товаров, цветных металлов, текстильных изделий, химической продукции, нефтепродуктов, древесины и черных металлов товарооборот между двумя государствами вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $250 млн."В целях дальнейшего расширения номенклатуры и увеличения объемов взаимной торговли стороны договорились подписать совместную "дорожную карту" и согласовали принятие соответствующих мер по созданию на территории двух стран торговых домов с организацией в них постоянно действующих "шоу-румов", торгово-логистических центров на территориях двух стран", - отметили в министерстве."Агроэкспресс" - специализированный сервис "РЖД Логистики" и РЭЦ по доставке грузов АПК в Китай, Турцию и страны СНГ с помощью ускоренных контейнерных поездов. В июне 2021 года соглашение о реализации данного сервиса было подписано с узбекистанской компанией Uzagrologistics Centers. Первые двусторонние перевозки товаров по принципу "зеленого коридора" через Казахстан были запущены в ноябре 2021 года.Читайте также:Узбекистан покажет текстильную продукцию на Международной выставке детских товаров
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узбекистан поставлять продукцию в беларусь через агроэкспресс новости жамшид ходжаев леонид заяц белоруссия сотрудничество овощи продукты экономика заявления
узбекистан поставлять продукцию в беларусь через агроэкспресс новости жамшид ходжаев леонид заяц белоруссия сотрудничество овощи продукты экономика заявления
Узбекистан намерен поставлять продукцию в Беларусь через "Агроэкспресс"
09:00 26.08.2022 (обновлено: 09:19 26.08.2022)
Жамшид Ходжаев и Леонид Заяц обсудили в Минске ход двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Правительство Узбекистана планирует налаживать прямые поставки плодоовощной продукции в Беларусь через "Агроэкспресс", сообщает пресс-служба узбекистанского министерства инвестиций и внешней торговли.
По заявлению информационной службы, замглавы правительства, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев и вице-премьер Беларуси Леонид Заяц обсудили в Минске ход двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.
"Стороны уделили отдельное внимание вопросам организации совместных фермерских хозяйств для экспорта готовой сельхозпродукции на рынки третьих стран, а также налаживании прямых поставок узбекской плодоовощной продукции на рынок Беларуси на основе имеющихся ресурсов и возможностей проекта "Агроэкспресс", - говорится в сообщении на сайте министерства.
По информации ведомства, с начала текущего года за счет увеличения взаимных поставок продовольственных товаров, цветных металлов, текстильных изделий, химической продукции, нефтепродуктов, древесины и черных металлов товарооборот между двумя государствами вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $250 млн.
"В целях дальнейшего расширения номенклатуры и увеличения объемов взаимной торговли стороны договорились подписать совместную "дорожную карту" и согласовали принятие соответствующих мер по созданию на территории двух стран торговых домов с организацией в них постоянно действующих "шоу-румов", торгово-логистических центров на территориях двух стран", - отметили в министерстве.
"Агроэкспресс" - специализированный сервис "РЖД Логистики" и РЭЦ по доставке грузов АПК в Китай, Турцию и страны СНГ с помощью ускоренных контейнерных поездов. В июне 2021 года соглашение о реализации данного сервиса было подписано с узбекистанской компанией Uzagrologistics Centers. Первые двусторонние перевозки товаров по принципу "зеленого коридора" через Казахстан были запущены в ноябре 2021 года.