https://uz.sputniknews.ru/20220826/uzbekistan-nameren-postavlyat-produktsiyu-v-belarus-cherez-agroekspress-27483746.html

Узбекистан намерен поставлять продукцию в Беларусь через "Агроэкспресс"

Узбекистан намерен поставлять продукцию в Беларусь через "Агроэкспресс"

Жамшид Ходжаев и Леонид Заяц обсудили экономическое сотрудничество.

2022-08-26T09:00+0500

2022-08-26T09:00+0500

2022-08-26T09:19+0500

экономика

узбекистан

"агроэкспрессы"

беларусь

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Правительство Узбекистана планирует налаживать прямые поставки плодоовощной продукции в Беларусь через "Агроэкспресс", сообщает пресс-служба узбекистанского министерства инвестиций и внешней торговли.По заявлению информационной службы, замглавы правительства, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев и вице-премьер Беларуси Леонид Заяц обсудили в Минске ход двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия."Стороны уделили отдельное внимание вопросам организации совместных фермерских хозяйств для экспорта готовой сельхозпродукции на рынки третьих стран, а также налаживании прямых поставок узбекской плодоовощной продукции на рынок Беларуси на основе имеющихся ресурсов и возможностей проекта "Агроэкспресс", - говорится в сообщении на сайте министерства.По информации ведомства, с начала текущего года за счет увеличения взаимных поставок продовольственных товаров, цветных металлов, текстильных изделий, химической продукции, нефтепродуктов, древесины и черных металлов товарооборот между двумя государствами вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $250 млн."В целях дальнейшего расширения номенклатуры и увеличения объемов взаимной торговли стороны договорились подписать совместную "дорожную карту" и согласовали принятие соответствующих мер по созданию на территории двух стран торговых домов с организацией в них постоянно действующих "шоу-румов", торгово-логистических центров на территориях двух стран", - отметили в министерстве."Агроэкспресс" - специализированный сервис "РЖД Логистики" и РЭЦ по доставке грузов АПК в Китай, Турцию и страны СНГ с помощью ускоренных контейнерных поездов. В июне 2021 года соглашение о реализации данного сервиса было подписано с узбекистанской компанией Uzagrologistics Centers. Первые двусторонние перевозки товаров по принципу "зеленого коридора" через Казахстан были запущены в ноябре 2021 года.Читайте также:Узбекистан покажет текстильную продукцию на Международной выставке детских товаров

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