https://uz.sputniknews.ru/20220826/foto-novyy-kongress-xoll-v-samarkande-ukrasili-neobychnoy-skulpturoy-pered-sammitom-shos-27499758.html

Фото: новый Конгресс-холл в Самарканде украсили необычной скульптурой перед саммитом ШОС

Фото: новый Конгресс-холл в Самарканде украсили необычной скульптурой перед саммитом ШОС

Автором инсталляции стал знаменитый скульптор Юнус Сафардиар, чьи работы также украшают города России.

2022-08-26T14:28+0500

2022-08-26T14:28+0500

2022-08-26T14:28+0500

культура

шос

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Новый Конгресс-холл в Самарканде украсила необычная скульптура - кинетическая инсталляция под названием "Солнце". Об этом сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на Агентство культурного наследия Узбекистана.Автором инсталляции стал известный скульптор, уроженец Самарканда Юнус Сафардиар. Юнус Сафардиар окончил Республиканскую школу-интернат искусств для одаренных детей в Ташкенте, после, в 1984 году поступил в Государственную академию живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина в Санкт-Петербурге.В 1985 году Сафардиар получил малую золотую медаль Академии художеств СССР.С 1993 года проживает в Лондоне. С тех пор неоднократно провел персональные выставки в Великобритании и США, а его работы входят в собрания российской Академии художеств и ABN AMRO Collection в Великобритании.Работы Юнуса Сафардиара можно встретить и в общественных местах в городах России. Так, в Новосибирском аэропорту находится композиция узбекистанского скульптора "Покорение Сибири" - она сделана из бронзы, серебра и стали.Кроме этого, в "Башне Федерации" в Москве установили другую скульптуру Сафардиара - "Врата многогранности" из бронзы.Что касается композиции "Солнце", украсившей Конгресс-холл в Самарканде, на создание этого произведения искусства скульптор потратил более двух лет.Напомним, здание Конгресс-холла площадью 18 тыс. квадратных метров вошло в структуру комплекса "Великий шелковый путь". Строительство комплекса приурочили к Заседанию совета глав государств-членов ШОС, которое с 14 по 16 сентября пройдет в Самарканде.Как сообщает Агентство культурного наследия, в будущем еще один город Узбекистана обзаведется скульптурой Юнуса Сафардиара - в Музее современного искусства в Ургенче планируют установить скульптуру "Крик".Как выглядит скульптура "Солнце" в Конгресс-холле Самарканда - смотрите в фотоленте Sputnik.Читайте также:Самарканд готов к проведению ШОС — видео

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