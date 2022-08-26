https://uz.sputniknews.ru/20220826/foto-novyy-kongress-xoll-v-samarkande-ukrasili-neobychnoy-skulpturoy-pered-sammitom-shos-27499758.html
Фото: новый Конгресс-холл в Самарканде украсили необычной скульптурой перед саммитом ШОС
Фото: новый Конгресс-холл в Самарканде украсили необычной скульптурой перед саммитом ШОС
Автором инсталляции стал знаменитый скульптор Юнус Сафардиар, чьи работы также украшают города России.
2022-08-26T14:28+0500
2022-08-26T14:28+0500
2022-08-26T14:28+0500
культура
шос
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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Новый Конгресс-холл в Самарканде украсила необычная скульптура - кинетическая инсталляция под названием "Солнце". Об этом сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на Агентство культурного наследия Узбекистана.Автором инсталляции стал известный скульптор, уроженец Самарканда Юнус Сафардиар. Юнус Сафардиар окончил Республиканскую школу-интернат искусств для одаренных детей в Ташкенте, после, в 1984 году поступил в Государственную академию живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина в Санкт-Петербурге.В 1985 году Сафардиар получил малую золотую медаль Академии художеств СССР.С 1993 года проживает в Лондоне. С тех пор неоднократно провел персональные выставки в Великобритании и США, а его работы входят в собрания российской Академии художеств и ABN AMRO Collection в Великобритании.Работы Юнуса Сафардиара можно встретить и в общественных местах в городах России. Так, в Новосибирском аэропорту находится композиция узбекистанского скульптора "Покорение Сибири" - она сделана из бронзы, серебра и стали.Кроме этого, в "Башне Федерации" в Москве установили другую скульптуру Сафардиара - "Врата многогранности" из бронзы.Что касается композиции "Солнце", украсившей Конгресс-холл в Самарканде, на создание этого произведения искусства скульптор потратил более двух лет.Напомним, здание Конгресс-холла площадью 18 тыс. квадратных метров вошло в структуру комплекса "Великий шелковый путь". Строительство комплекса приурочили к Заседанию совета глав государств-членов ШОС, которое с 14 по 16 сентября пройдет в Самарканде.Как сообщает Агентство культурного наследия, в будущем еще один город Узбекистана обзаведется скульптурой Юнуса Сафардиара - в Музее современного искусства в Ургенче планируют установить скульптуру "Крик".Как выглядит скульптура "Солнце" в Конгресс-холле Самарканда - смотрите в фотоленте Sputnik.Читайте также:Самарканд готов к проведению ШОС — видео
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юнус сафардиар кто это биография самарканд шос как выглядит конгресс центр холл великий шелковый путь фотографии скульптур что значат
Фото: новый Конгресс-холл в Самарканде украсили необычной скульптурой перед саммитом ШОС
Автором инсталляции стал знаменитый скульптор Юнус Сафардиар, чьи работы также украшают города России.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Новый Конгресс-холл в Самарканде украсила необычная скульптура - кинетическая инсталляция под названием "Солнце". Об этом сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на Агентство культурного наследия Узбекистана.
Автором инсталляции стал известный скульптор, уроженец Самарканда Юнус Сафардиар.
Юнус Сафардиар окончил Республиканскую школу-интернат искусств для одаренных детей в Ташкенте, после, в 1984 году поступил в Государственную академию живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина в Санкт-Петербурге.
В 1985 году Сафардиар получил малую золотую медаль Академии художеств СССР.
С 1993 года проживает в Лондоне. С тех пор неоднократно провел персональные выставки в Великобритании и США, а его работы входят в собрания российской Академии художеств и ABN AMRO Collection в Великобритании.
Работы Юнуса Сафардиара можно встретить и в общественных местах в городах России. Так, в Новосибирском аэропорту находится композиция узбекистанского скульптора "Покорение Сибири" - она сделана из бронзы, серебра и стали.
Кроме этого, в "Башне Федерации" в Москве установили другую скульптуру Сафардиара - "Врата многогранности" из бронзы.
Что касается композиции "Солнце", украсившей Конгресс-холл в Самарканде, на создание этого произведения искусства скульптор потратил более двух лет.
Напомним, здание Конгресс-холла площадью 18 тыс. квадратных метров вошло в структуру комплекса "Великий шелковый путь". Строительство комплекса приурочили к Заседанию совета глав государств-членов ШОС, которое с 14 по 16 сентября пройдет в Самарканде.
Как сообщает Агентство культурного наследия, в будущем еще один город Узбекистана обзаведется скульптурой Юнуса Сафардиара - в Музее современного искусства в Ургенче планируют установить скульптуру "Крик".
Как выглядит скульптура "Солнце" в Конгресс-холле Самарканда - смотрите в фотоленте Sputnik.
Посетители Конгресс-холла фотографируются около скульптуры "Солнце".
Композиция "Солнце" в Конгресс-холле в Самарканде.
Так выглядит скульптура "Крик", установить которую планируют в музее Ургенча.
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