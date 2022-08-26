https://uz.sputniknews.ru/20220826/kakie-kompanii-iz-uzbekistana-pokajut-produktsiyu-na-vystavke-detskix-tovarov-v-moskve-27509408.html

Какие компании из Узбекистана покажут продукцию на выставке детских товаров в Москве

Какие компании из Узбекистана покажут продукцию на выставке детских товаров в Москве

В Экспоцентре пройдут выставки индустрии детских товаров и одежды.

2022-08-26T19:16+0500

2022-08-26T19:16+0500

2022-08-26T19:16+0500

экономика

россия

выставка

компания

москва

товары

дети

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Предприятия из Узбекистана "BAHT TEKSTIL ANDIJAN" и "Белый Слон" представят свою текстильную продукцию на Международной выставке детских товаров в российской столице.Об этом корреспонденту Sputnik сообщили организаторы мероприятия.В Москве с 27 по 30 сентября состоятся 27-я международная выставка индустрии детских товаров "Мир детства-2022" и 28-я международная выставка "Детская и юношеская мода" – "CJF – Детская мода-2022. Осень".Это основные в России и государствах СНГ отраслевые выставки, на которых будут показаны новейшие тенденции развития рынка товаров и услуг для детей и подростков.Участвовать в мероприятии планируют около 300 предприятий из Италии, Китая, Малайзии, России, Беларуси, Узбекистана."Поскольку многие европейские бренды покинули российский рынок детских товаров, дистрибьюторы из РФ сейчас укрепляют взаимодействие с российскими производителями и производителями из дружественных государств", - говорится в сообщении.BAНТ ТЕХТILЕ ANDIJAN (ВТА) - текстильное предприятие в Андижанской области, выпускающее продукцию от суровой и крашеной пряжи до готовых трикотажных изделий. Входит в холдинг "ВАНТ FAMILY GROUP".Компания "Белый Слон" находится в Ташкенте и производит детскую одежду для детей от рождения до 14 лет (белье, одежду для новорожденных, для спорта и отдыха).Читайте также:Узбекистан покажет текстильную продукцию на Международной выставке детских товаров

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