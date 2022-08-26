https://uz.sputniknews.ru/20220826/kakie-kompanii-iz-uzbekistana-pokajut-produktsiyu-na-vystavke-detskix-tovarov-v-moskve-27509408.html
Какие компании из Узбекистана покажут продукцию на выставке детских товаров в Москве
Какие компании из Узбекистана покажут продукцию на выставке детских товаров в Москве
В Экспоцентре пройдут выставки индустрии детских товаров и одежды.
2022-08-26T19:16+0500
2022-08-26T19:16+0500
2022-08-26T19:16+0500
экономика
россия
выставка
компания
москва
товары
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/19/27459804_0:69:1339:822_1920x0_80_0_0_db6c6dfc3cdf3b73b5d0be1967b1b3c4.png
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Предприятия из Узбекистана "BAHT TEKSTIL ANDIJAN" и "Белый Слон" представят свою текстильную продукцию на Международной выставке детских товаров в российской столице.Об этом корреспонденту Sputnik сообщили организаторы мероприятия.В Москве с 27 по 30 сентября состоятся 27-я международная выставка индустрии детских товаров "Мир детства-2022" и 28-я международная выставка "Детская и юношеская мода" – "CJF – Детская мода-2022. Осень".Это основные в России и государствах СНГ отраслевые выставки, на которых будут показаны новейшие тенденции развития рынка товаров и услуг для детей и подростков.Участвовать в мероприятии планируют около 300 предприятий из Италии, Китая, Малайзии, России, Беларуси, Узбекистана."Поскольку многие европейские бренды покинули российский рынок детских товаров, дистрибьюторы из РФ сейчас укрепляют взаимодействие с российскими производителями и производителями из дружественных государств", - говорится в сообщении.BAНТ ТЕХТILЕ ANDIJAN (ВТА) - текстильное предприятие в Андижанской области, выпускающее продукцию от суровой и крашеной пряжи до готовых трикотажных изделий. Входит в холдинг "ВАНТ FAMILY GROUP".Компания "Белый Слон" находится в Ташкенте и производит детскую одежду для детей от рождения до 14 лет (белье, одежду для новорожденных, для спорта и отдыха).Читайте также:Узбекистан покажет текстильную продукцию на Международной выставке детских товаров
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/19/27459804_75:0:1262:890_1920x0_80_0_0_d9d61f988df467e6f6f938b6b2bbc590.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
какие узбекистанские компании из узбекистана покажут представят продукцию на международной выставке детских товаров в москве экспоцентре пройдут выставки индустрии детских товаров и одежды предприятия из узбекистана baht tekstil andijan белый слон покажут свою текстильную продукцию одежда для детей где купить посмотреть детскую моду коллекции новинки россия новости
какие узбекистанские компании из узбекистана покажут представят продукцию на международной выставке детских товаров в москве экспоцентре пройдут выставки индустрии детских товаров и одежды предприятия из узбекистана baht tekstil andijan белый слон покажут свою текстильную продукцию одежда для детей где купить посмотреть детскую моду коллекции новинки россия новости
Какие компании из Узбекистана покажут продукцию на выставке детских товаров в Москве
В Экспоцентре пройдут выставки индустрии детских товаров и одежды. Выставку "Мир детства-2022" курирует Торгово-промышленная палата РФ.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik.
Предприятия из Узбекистана "BAHT TEKSTIL ANDIJAN" и "Белый Слон" представят свою текстильную продукцию на Международной выставке
детских товаров в российской столице.
Об этом корреспонденту Sputnik сообщили организаторы мероприятия.
В Москве с 27 по 30 сентября состоятся 27-я международная выставка индустрии детских товаров "Мир детства-2022" и 28-я международная выставка "Детская и юношеская мода" – "CJF – Детская мода-2022. Осень".
Это основные в России и государствах СНГ отраслевые выставки, на которых будут показаны новейшие тенденции развития рынка товаров и услуг для детей и подростков.
Участвовать в мероприятии планируют около 300 предприятий из Италии, Китая, Малайзии, России, Беларуси, Узбекистана.
"Поскольку многие европейские бренды покинули российский рынок детских товаров, дистрибьюторы из РФ сейчас укрепляют взаимодействие с российскими производителями и производителями из дружественных государств", - говорится в сообщении.
BAНТ ТЕХТILЕ ANDIJAN (ВТА) - текстильное предприятие в Андижанской области, выпускающее продукцию от суровой и крашеной пряжи до готовых трикотажных изделий. Входит в холдинг "ВАНТ FAMILY GROUP".
Компания "Белый Слон" находится в Ташкенте и производит детскую одежду для детей от рождения до 14 лет (белье, одежду для новорожденных, для спорта и отдыха).