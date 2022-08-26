https://uz.sputniknews.ru/20220826/kakie-mery-po-razvitiyu-infrastruktury-karakalpakstana-ozvuchil-mirziyoev-27500768.html

Каракалпакстану выделят 5 трлн сумов на строительство детсадов, школ, больниц: подробности

Каракалпакстану выделят 5 трлн сумов на строительство детсадов, школ, больниц: подробности

Что глава государства поручил руководителям министерств и ведомств в ходе внеочредного заседания Жокаргы Кенеса - смотрите в нашем материале.

2022-08-26T14:46+0500

2022-08-26T14:46+0500

2022-08-26T14:47+0500

политика

шавкат мирзиёев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/1a/27500610_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_4b3aeab3acc89c62a92e1e2fe022d4fb.jpg

ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу на внеочередном заседании Жокаргы Кенеса озвучил меры для решения проблем с развитием инфраструктуры в Каракалпакстане. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.Так, Мирзиёев поручил главам министерств и ведомств:Также президент озвучил ряд необходимых мер для развития системы социальной защиты населения Каракалпакстана:Кроме этого, глава государства поставил задачу разработать предложение по предоставлению земельного участка под строительство частного жилья для населения региона.Помимо прочего, президент поручил принять меры по развитию системы образования и поддержки молодежи Каракалпакстана:Также, учитывая потребности региона, Мирзиёев отдал распоряжения по подготовке кадров (докторская степень) в сфере экологии, сельского хозяйства, ирригации и строительства.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

какие меры по развитию инфраструктуры каракалпакстана озвучил мирзиёев что глава государства поручил руководителям министерств и ведомств в ходе внеочредного заседания жокаргы кенеса