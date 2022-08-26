Каракалпакстану выделят 5 трлн сумов на строительство детсадов, школ, больниц: подробности
14:46 26.08.2022 (обновлено: 14:47 26.08.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев на внеочередном заседании Жакргы Кенеса в Каракалпакстане
Что глава государства поручил руководителям министерств и ведомств в ходе внеочредного заседания Жокаргы Кенеса - смотрите в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу на внеочередном заседании Жокаргы Кенеса озвучил меры для решения проблем с развитием инфраструктуры в Каракалпакстане. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.
Так, Мирзиёев поручил главам министерств и ведомств:
привлечь $160 млy на реконструкцию участка автомобильной дороги "Гузар-Бухара-Нукус-Бейнеу", которая проходит через Турткульский, Берунийский и Элликкалинский районы;
отремонтировать 1,5 тыс. км водопроводных сетей, более 150 колодцев, насосных и водонапорных станций;
построить канализационные сети в Нукусе, Тахиаташском и Ходжейлинском районах;
обновить 128 трансформаторов и около 7,5 тыс. металлических и деревянных опор;
организовать участки для ремонта внутренних дорог в каждом городе и районе Каракалпакстана, выделить им достаточный штат персонала, необходимые средства и технику;
в двухмесячный срок разработать отдельную программу развития международных и внутренних автомобильных дорог Каракалпакстана.
Также президент озвучил ряд необходимых мер для развития системы социальной защиты населения Каракалпакстана:
предоставить единовременную материальную помощь по 600 тыс. сумов нуждающимся семьям для покупки угля, газа, продуктов питания и других нужд;
с 15 сентября восстановить скидку 50% на приобретение железнодорожных и авиабилетов для пенсионеров, получателей пособий и лиц с инвалидностью в Каракалпакстане;
до 2025 года часть поступлений по НДС, превышающей запланированную сумму, останется в бюджете Каракалпакстана;
выделить дополнительно пять трлн сумов на строительство детских садов, школ и медицинских учреждений в ближайшие пять лет.
Кроме этого, глава государства поставил задачу разработать предложение по предоставлению земельного участка под строительство частного жилья для населения региона.
"Однако мы покончили с этой практикой, и в других регионах такой возможности нет. Но я готов сделать исключение, учитывая обращения жителей Каракалпакстана. В основе должна быть хорошо продуманная, справедливая и прозрачная система", - отметил Мирзиёев.
Помимо прочего, президент поручил принять меры по развитию системы образования и поддержки молодежи Каракалпакстана:
установить выделение льготных кредитов на срок до семи лет для молодых предпринимателей Каракалпакстана;
на срок до пяти лет передать предпринимателям в безвозмездное пользование пустующие гособъекты для организации курсов обучения иностранным языкам и информационным технологиям для молодежи и женщин;
создать четыре моноцентра "Ишга мархамат" в Кунградском, Нукусском и Чимбайском районах;
ввести 6,5 тыс. квот для приема во все вузы Узбекистана именно для молодежи из Каракалпакстана.
Также, учитывая потребности региона, Мирзиёев отдал распоряжения по подготовке кадров (докторская степень) в сфере экологии, сельского хозяйства, ирригации и строительства.
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