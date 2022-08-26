https://uz.sputniknews.ru/20220826/lebedev-ochen-vajno-chtoby-molodej-stran-sng-chuvstvovala-obschnost-27493187.html

Лебедев: очень важно, чтобы молодежь стран СНГ чувствовала общность

Лебедев: очень важно, чтобы молодежь стран СНГ чувствовала общность

Председатель исполкома СНГ отметил, что увеличивается количество квот для студентов из соседних стран.

2022-08-26T13:01+0500

2022-08-26T13:01+0500

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политика

снг

сергей лебедев

молодежь

квота

студент

студенты

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Очень важно, чтобы молодежь на пространстве Содружества Независимых Государств чувствовала свою общность, заявил на деловом завтраке представителей молодежи СНГ и ЕАЭС председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.Встреча молодежи с заместителями глав правительств, председателем коллегии ЕЭК и главой исполкома СНГ проходит в рамках первого молодежного форума в Чолпон-Ате.Он отметил, что увеличивается количество квот для студентов из соседних стран.В Чолпон-Ате в культурном центре "Рух Ордо" проходит I Молодежный форум стран СНГ и ЕАЭС "Келечек" ("Будущее"). В нем принимают участие более 250 делегатов из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана. Молодые предприниматели, государственные служащие, дипломаты, представители креативной молодежи, студенты из стран ЕАЭС и СНГ обсуждают развитие сотрудничества государств-членов и популяризацию идеи евразийской интеграции.

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лебедев очень важно чтобы молодежь стран снг чувствовала общность председатель исполкома снг отметил что увеличивается количество квот для студентов из соседних стран