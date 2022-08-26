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Лебедев: очень важно, чтобы молодежь стран СНГ чувствовала общность
Лебедев: очень важно, чтобы молодежь стран СНГ чувствовала общность
Председатель исполкома СНГ отметил, что увеличивается количество квот для студентов из соседних стран.
2022-08-26T13:01+0500
2022-08-26T13:01+0500
2022-08-26T13:03+0500
политика
снг
сергей лебедев
молодежь
квота
студент
студенты
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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Очень важно, чтобы молодежь на пространстве Содружества Независимых Государств чувствовала свою общность, заявил на деловом завтраке представителей молодежи СНГ и ЕАЭС председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.Встреча молодежи с заместителями глав правительств, председателем коллегии ЕЭК и главой исполкома СНГ проходит в рамках первого молодежного форума в Чолпон-Ате.Он отметил, что увеличивается количество квот для студентов из соседних стран.В Чолпон-Ате в культурном центре "Рух Ордо" проходит I Молодежный форум стран СНГ и ЕАЭС "Келечек" ("Будущее"). В нем принимают участие более 250 делегатов из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана. Молодые предприниматели, государственные служащие, дипломаты, представители креативной молодежи, студенты из стран ЕАЭС и СНГ обсуждают развитие сотрудничества государств-членов и популяризацию идеи евразийской интеграции.
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лебедев очень важно чтобы молодежь стран снг чувствовала общность председатель исполкома снг отметил что увеличивается количество квот для студентов из соседних стран
лебедев очень важно чтобы молодежь стран снг чувствовала общность председатель исполкома снг отметил что увеличивается количество квот для студентов из соседних стран
Лебедев: очень важно, чтобы молодежь стран СНГ чувствовала общность
13:01 26.08.2022 (обновлено: 13:03 26.08.2022)
Председатель исполкома СНГ отметил, что увеличивается количество квот для студентов из соседних стран.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik.
Очень важно, чтобы молодежь на пространстве Содружества Независимых Государств чувствовала свою общность, заявил на деловом завтраке представителей молодежи СНГ и ЕАЭС председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев. Об этом сообщает
Sputnik Кыргызстан.
Встреча молодежи с заместителями глав правительств, председателем коллегии ЕЭК и главой исполкома СНГ проходит в рамках первого молодежного форума в Чолпон-Ате.
"Очень важно, чтобы наша молодежь сегодня встречалась, понимала друг друга. Например, мы, люди старшего поколения, отлично знали, изучали в школе произведения Чингиза Айтматова. Хотелось бы, чтобы и сегодняшняя молодежь изучала писателей братских, соседних стран, знала культуру друг друга, чаще встречалась. В рамках СНГ мы стараемся делать все для этого", — сказал Лебедев.
Он отметил, что увеличивается количество квот для студентов из соседних стран.
"В России, Беларуси, Казахстане обучаются десятки тысяч представителей стран СНГ. Открываются филиалы ведущих вузов стран Содружества в соседних государствах. Есть возможности работать вместе, но это не главное, главное — подружиться. Молодежь является генератором новых идей. Я призываю вас выступать с идеями, которые будут направлены на укрепление нашей дружбы и сотрудничества", — добавил глава исполкома СНГ.
В Чолпон-Ате в культурном центре "Рух Ордо" проходит I Молодежный форум стран СНГ и ЕАЭС "Келечек" ("Будущее"). В нем принимают участие более 250 делегатов из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана. Молодые предприниматели, государственные служащие, дипломаты, представители креативной молодежи, студенты из стран ЕАЭС и СНГ обсуждают развитие сотрудничества государств-членов и популяризацию идеи евразийской интеграции.