https://uz.sputniknews.ru/20220826/na-avtovaz-budut-rabotat-500-uzbekistantsev-27509513.html

На "АвтоВАЗ" будут работать 500 узбекистанцев

На "АвтоВАЗ" будут работать 500 узбекистанцев

Данное соглашение было достигнуто в ходе встречи представтелей Агентства по внешней трудовой миграции с руководством концерна.

2022-08-26T19:47+0500

2022-08-26T19:47+0500

2022-08-26T19:47+0500

общество

автоваз

узбекистанцы

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. На российском предприятии "АвтоВАЗ" смогут работать 500 квалифицированных специалистов из Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по внешней трудовой миграции.Данное соглашение было достигнуто в ходе встречи представителя агентства с руководством компании. Известно, что узбекистанские специалисты будут привлекаься на линию сборки деталей легковых автомобилей. Стороны подписали соответствующий пакет документов.Кроме этого, представители агентства достигли договоренности о трудоустройстве 20 граждан Узбекистана на кондитерское предприятие "Сласти".Читайте также:

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

на автоваз будут работать 500 узбекистанцев данное соглашение было достигнуто в ходе встречи представтелей агентства по внешней трудовой миграции с руководством концерна