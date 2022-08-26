https://uz.sputniknews.ru/20220826/na-avtovaz-budut-rabotat-500-uzbekistantsev-27509513.html
На "АвтоВАЗ" будут работать 500 узбекистанцев
На "АвтоВАЗ" будут работать 500 узбекистанцев
Данное соглашение было достигнуто в ходе встречи представтелей Агентства по внешней трудовой миграции с руководством концерна.
2022-08-26T19:47+0500
2022-08-26T19:47+0500
2022-08-26T19:47+0500
общество
автоваз
узбекистанцы
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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. На российском предприятии "АвтоВАЗ" смогут работать 500 квалифицированных специалистов из Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по внешней трудовой миграции.Данное соглашение было достигнуто в ходе встречи представителя агентства с руководством компании. Известно, что узбекистанские специалисты будут привлекаься на линию сборки деталей легковых автомобилей. Стороны подписали соответствующий пакет документов.Кроме этого, представители агентства достигли договоренности о трудоустройстве 20 граждан Узбекистана на кондитерское предприятие "Сласти".Читайте также:
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на автоваз будут работать 500 узбекистанцев данное соглашение было достигнуто в ходе встречи представтелей агентства по внешней трудовой миграции с руководством концерна
на автоваз будут работать 500 узбекистанцев данное соглашение было достигнуто в ходе встречи представтелей агентства по внешней трудовой миграции с руководством концерна
На "АвтоВАЗ" будут работать 500 узбекистанцев
Данное соглашение было достигнуто в ходе встречи представтелей Агентства по внешней трудовой миграции с руководством концерна.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. На российском предприятии "АвтоВАЗ" смогут работать 500 квалифицированных специалистов из Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по внешней трудовой миграции.
Данное соглашение было достигнуто в ходе встречи представителя агентства с руководством компании. Известно, что узбекистанские специалисты будут привлекаься на линию сборки деталей легковых автомобилей. Стороны подписали соответствующий пакет документов.
Кроме этого, представители агентства достигли договоренности о трудоустройстве 20 граждан Узбекистана на кондитерское предприятие "Сласти".