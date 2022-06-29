https://uz.sputniknews.ru/20220629/v-agentstve-po-vneshney-migratsii-proveli-peregovory-s-pskovskimi-kompaniyami--25752708.html

В Агентстве по внешней миграции провели переговоры с псковскими компаниями

В Агентстве по внешней миграции провели переговоры с псковскими компаниями

Что обсудили представители агентства с "Балтинвест групп" и "Велрыбпром" - читайте в нашем материале.

2022-06-29T17:21+0500

2022-06-29T17:21+0500

2022-06-29T17:21+0500

общество

агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана

агентство по вопросам внешней трудовой миграции узбекистана

миграция

переговоры

компания

псков

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ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. В Санкт-Петербурге представители Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана провели переговоры с руководством крупных псковских компаний "Балтинвест групп" и "Велрыбпром". Встреча прошла в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Так, стороны обсудили процесс привлечения трудовых мигрантов из Узбекистана на работу в данных российских компаниях. В ходе переговоров также отметили, что "Балтинвест групп" имеет 15 филиалов в различных городах России.Помимо этого, сотрудники агентства и руководство компаний договорились о сотрудничестве по подбору рабочих из Узбекистана в связи с открытиме новых производств компаний "Велторф" и "Велрыбпром". В ходе встречи представители узбекситанского ведомства утвердили порядок организованного отбора граждан Узбекистана для трудоустройства в российских компаниях и необходимый для этого пакет документов.Читайте также:

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агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана, агентство по вопросам внешней трудовой миграции узбекистана, миграция, переговоры, компания, псков