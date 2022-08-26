https://uz.sputniknews.ru/20220826/rossiya-razberetsya-so-snosom-pamyatnika-sovetskim-voinam-v-rige--dovgalenko-27508285.html

Россия разберется со сносом памятника советским воинам в Риге — Довгаленко

Россия разберется со сносом памятника советским воинам в Риге — Довгаленко

Постпредство РФ обвинило власти Латвии в нарушении устава ЮНЕСКО.

2022-08-26T18:45+0500

2022-08-26T18:45+0500

2022-08-26T18:45+0500

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Латвия, утвердив демонтаж советского воинского мемориала, нарушила главные принципы ЮНЕСКО, и Россия будет разбираться и поднимет эту тему на площадке ЮНЕСКО, сообщила заместитель постоянного представителя РФ при организации Татьяна Довгаленко, передает РИА Новости.Она подчеркнула, что никто не сомневается в том, что мемориал советским войнам-освободителям - это объект наследия.Правительство Латвии начало демонтировать памятник Освободителям Риги 23 августа, в тот же день в столице прошли акции протеста против сноса монумента. Полиция Латвии заявила, что задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в парке Победы, возбуждено 14 дел об административных правонарушениях. В среду снос памятника возобновился.В российской дипмиссии назвали демонтаж монумента "варварской русофобской выходкой, получившей одобрение высшего руководства республики", а также "надругательством над памятью сотен тысяч советских воинов, включая русских, латышей и представителей других братских народов, которые сражались плечом к плечу и победили в смертельной схватке с абсолютным злом – фашизмом, отстояв право на существование Латвии и всего европейского континента".Читайте также:В Латвии сносят памятник освободителям Риги — видео

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