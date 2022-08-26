https://uz.sputniknews.ru/20220826/rossiya-razberetsya-so-snosom-pamyatnika-sovetskim-voinam-v-rige--dovgalenko-27508285.html
Россия разберется со сносом памятника советским воинам в Риге — Довгаленко
Россия разберется со сносом памятника советским воинам в Риге — Довгаленко
Постпредство РФ обвинило власти Латвии в нарушении устава ЮНЕСКО.
2022-08-26T18:45+0500
2022-08-26T18:45+0500
2022-08-26T18:45+0500
в мире
россия
латвия
памятник
советские памятники
рига
юнеско
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/1a/27508344_0:140:2265:1414_1920x0_80_0_0_3d4021a6a8af832003ed96dcf0e26ab7.jpg
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Латвия, утвердив демонтаж советского воинского мемориала, нарушила главные принципы ЮНЕСКО, и Россия будет разбираться и поднимет эту тему на площадке ЮНЕСКО, сообщила заместитель постоянного представителя РФ при организации Татьяна Довгаленко, передает РИА Новости.Она подчеркнула, что никто не сомневается в том, что мемориал советским войнам-освободителям - это объект наследия.Правительство Латвии начало демонтировать памятник Освободителям Риги 23 августа, в тот же день в столице прошли акции протеста против сноса монумента. Полиция Латвии заявила, что задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в парке Победы, возбуждено 14 дел об административных правонарушениях. В среду снос памятника возобновился.В российской дипмиссии назвали демонтаж монумента "варварской русофобской выходкой, получившей одобрение высшего руководства республики", а также "надругательством над памятью сотен тысяч советских воинов, включая русских, латышей и представителей других братских народов, которые сражались плечом к плечу и победили в смертельной схватке с абсолютным злом – фашизмом, отстояв право на существование Латвии и всего европейского континента".Читайте также:В Латвии сносят памятник освободителям Риги — видео
россия
латвия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/1a/27508344_97:0:2169:1554_1920x0_80_0_0_a2fc7498e588deb13bce943d49aab708.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия разберется снос памятника советским воинам в риге татьяна довгаленко постпредство рф обвинило власти латвии в нарушении устава юнеско демонтаж монумента воинам освободителям новости последние заявления что происходит почему сносят будут сносить снесли за что из за чего протесты митинги акции русские русофобия русофобы ссср культурное всемирное наследие парк победы рига правительство
россия разберется снос памятника советским воинам в риге татьяна довгаленко постпредство рф обвинило власти латвии в нарушении устава юнеско демонтаж монумента воинам освободителям новости последние заявления что происходит почему сносят будут сносить снесли за что из за чего протесты митинги акции русские русофобия русофобы ссср культурное всемирное наследие парк победы рига правительство
Россия разберется со сносом памятника советским воинам в Риге — Довгаленко
Постпредство России обвинило правительство Латвии в нарушении устава ЮНЕСКО. Власти Латвии начали сносить памятник Освободителям Риги 23 августа.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik.
Латвия, утвердив демонтаж советского воинского мемориала, нарушила главные принципы ЮНЕСКО, и Россия будет разбираться и поднимет эту тему на площадке ЮНЕСКО, сообщила заместитель постоянного представителя РФ при организации Татьяна Довгаленко, передает РИА Новости
.
"Здесь не нужно быть специалистом по международному праву, чтобы понять, что Латвия нарушила основополагающие принципы устава ЮНЕСКО. ЮНЕСКО - это специализированное учреждение системы ООН, созданное на руинах Второй мировой войны. Ее задача - строить мир в умах людей и консолидировать человечество на основе нравственной и моральной солидарности. Именно для того, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась. <...>Мы считаем, что нарушение устава имеет место", - отметила Довгаленко.
Она подчеркнула, что никто не сомневается в том, что мемориал советским войнам-освободителям - это объект наследия.
"Поэтому мы эту тему не оставим и будем поднимать на ближайших заседаниях руководящих органов", - добавила дипломат.
Правительство Латвии начало демонтировать памятник Освободителям Риги 23 августа, в тот же день в столице прошли акции протеста против сноса монумента. Полиция Латвии заявила, что задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в парке Победы, возбуждено 14 дел об административных правонарушениях. В среду снос памятника возобновился.
В российской дипмиссии назвали демонтаж монумента "варварской русофобской выходкой, получившей одобрение высшего руководства республики", а также "надругательством над памятью сотен тысяч советских воинов, включая русских, латышей и представителей других братских народов, которые сражались плечом к плечу и победили в смертельной схватке с абсолютным злом – фашизмом, отстояв право на существование Латвии и всего европейского континента".