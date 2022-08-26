https://uz.sputniknews.ru/20220826/v-kurske-zaderjali-agenta-ukrainskoy-razvedki--video-27492135.html

В Курске задержали агента украинской разведки — видео

В Курске задержали агента украинской разведки — видео

Задержанный шпионил за военными объектами.

2022-08-26T13:59+0500

2022-08-26T13:59+0500

2022-08-26T13:59+0500

разведка

украина

видео

шпионаж

задержание

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В Курске задержали агента украинской разведки, который шпионил за военными объектами. Об этом сообщает ФСБ.Мужчина признался, что собирал данные об офицерах Вооруженных сил и их семьях, а также пытался вербовать военных и дургих служащих. Также он закладывал тайники на территории региона.Также у задержанного изъяли специальную аппаратуру и литературу по партизанской войне и диверсиям. Против него возбуждено уголовное дело по статье за шпионаж (276 УК).Напомним: Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.Читайте также:

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задержанный шпионил за военными объектами в курске задержали агента украинской разведки терракт в калининграде