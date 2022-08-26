https://uz.sputniknews.ru/20220826/v-kurske-zaderjali-agenta-ukrainskoy-razvedki--video-27492135.html
В Курске задержали агента украинской разведки — видео
В Курске задержали агента украинской разведки — видео
Задержанный шпионил за военными объектами.
2022-08-26T13:59+0500
2022-08-26T13:59+0500
2022-08-26T13:59+0500
разведка
украина
видео
шпионаж
задержание
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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В Курске задержали агента украинской разведки, который шпионил за военными объектами. Об этом сообщает ФСБ.Мужчина признался, что собирал данные об офицерах Вооруженных сил и их семьях, а также пытался вербовать военных и дургих служащих. Также он закладывал тайники на территории региона.Также у задержанного изъяли специальную аппаратуру и литературу по партизанской войне и диверсиям. Против него возбуждено уголовное дело по статье за шпионаж (276 УК).Напомним: Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.Читайте также:
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задержанный шпионил за военными объектами в курске задержали агента украинской разведки терракт в калининграде
задержанный шпионил за военными объектами в курске задержали агента украинской разведки терракт в калининграде
В Курске задержали агента украинской разведки — видео
Задержанный шпионил за военными объектами.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В Курске задержали агента украинской разведки, который шпионил за военными объектами. Об этом сообщает ФСБ.
"Пресечена противоправная деятельность жителя города Курска — гражданина Украины, являющегося агентом Главного управления разведки министерства обороны Украины, подозреваемого в причастности к сбору и передаче по заданию иностранной разведки сведений об объектах министерства обороны для использования их против безопасности Российской Федерации", — говорится в пресс-релизе ведомства.
Мужчина признался, что собирал данные об офицерах Вооруженных сил и их семьях, а также пытался вербовать военных и дургих служащих. Также он закладывал тайники на территории региона.
Также у задержанного изъяли специальную аппаратуру и литературу по партизанской войне и диверсиям. Против него возбуждено уголовное дело по статье за шпионаж (276 УК).
Напомним: Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.