https://uz.sputniknews.ru/20220825/v-kaliningrade-zaderjali-storonnika-azova-planirovavshego-terakt-27462970.html
В Калининграде задержали сторонника "Азова"*, планировавшего теракт
В Калининграде задержали сторонника "Азова"*, планировавшего теракт
По информации ФСБ, задержанный планировал совершить диверсию и сбежать на Украину.
2022-08-25T13:50+0500
2022-08-25T13:50+0500
2022-08-25T13:50+0500
россия
калининград
фсб россии
украина
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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. В Калининграде задержали сторонника "Азова"*, который планировал устроить теракт на объектах Балтийского флота и в аэропорту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.Известно, что это местный житель 1967 года рождения, гражданин России.По информации Федеральной службы безопасности России, по указанию координаторов "Азова"* задержанный собирался осуществить диверсию и сбежать.Так, дома у него в тайнике нашли самодельную бомбу мощностью около пяти килограммов в тротиловом эквиваленте, а также переписку с активными участниками "Азова"*, агитационную литературу и символику запрещенной организации.Задержанный мужчина признался в преступлении. Против него возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконное изготовление оружия".* Запрещенная в России террористическая организация.Читайте также:
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в калининграде задержали сторонника азова планировавшего теракт по информации фсб задержанный планировал совершить диверсию и сбежать на украину
в калининграде задержали сторонника азова планировавшего теракт по информации фсб задержанный планировал совершить диверсию и сбежать на украину
В Калининграде задержали сторонника "Азова"*, планировавшего теракт
По информации ФСБ, задержанный планировал совершить диверсию и сбежать на Украину.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. В Калининграде задержали сторонника "Азова"*, который планировал устроить теракт на объектах Балтийского флота и в аэропорту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Известно, что это местный житель 1967 года рождения, гражданин России.
"В городе Калининграде выявлен и задержан <… > приверженец <…> организации "Азов"*, вынашивавший намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении объектов Балтийского флота ВМФ России и военнослужащих, а также аэропорта "Храброво", — говорится в релизе.
По информации Федеральной службы безопасности России, по указанию координаторов "Азова"* задержанный собирался осуществить диверсию и сбежать.
Так, дома у него в тайнике нашли самодельную бомбу мощностью около пяти килограммов в тротиловом эквиваленте, а также переписку с активными участниками "Азова"*, агитационную литературу и символику запрещенной организации.
Задержанный мужчина признался в преступлении. Против него возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконное изготовление оружия".
* Запрещенная в России террористическая организация.