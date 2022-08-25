https://uz.sputniknews.ru/20220825/v-kaliningrade-zaderjali-storonnika-azova-planirovavshego-terakt-27462970.html

В Калининграде задержали сторонника "Азова"*, планировавшего теракт

В Калининграде задержали сторонника "Азова"*, планировавшего теракт

По информации ФСБ, задержанный планировал совершить диверсию и сбежать на Украину.

2022-08-25T13:50+0500

2022-08-25T13:50+0500

2022-08-25T13:50+0500

россия

калининград

фсб россии

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/19/27460905_0:5:1920:1085_1920x0_80_0_0_a01bd1830c7c3466731e5147d6f8f4ce.jpg

ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. В Калининграде задержали сторонника "Азова"*, который планировал устроить теракт на объектах Балтийского флота и в аэропорту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.Известно, что это местный житель 1967 года рождения, гражданин России.По информации Федеральной службы безопасности России, по указанию координаторов "Азова"* задержанный собирался осуществить диверсию и сбежать.Так, дома у него в тайнике нашли самодельную бомбу мощностью около пяти килограммов в тротиловом эквиваленте, а также переписку с активными участниками "Азова"*, агитационную литературу и символику запрещенной организации.Задержанный мужчина признался в преступлении. Против него возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконное изготовление оружия".* Запрещенная в России террористическая организация.Читайте также:

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в калининграде задержали сторонника азова планировавшего теракт по информации фсб задержанный планировал совершить диверсию и сбежать на украину