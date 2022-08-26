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Время Ч: Военный эксперт рассказал, зачем Путин увеличил численность российской армии
Время Ч: Военный эксперт рассказал, зачем Путин увеличил численность российской армии
Эксперт рассказал, зачем Путин увеличил численность армии РФ.
2022-08-26T21:40+0500
2022-08-26T21:40+0500
видео
владимир путин
армия
россия
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Президент России Владимир Путин приказал увеличить численность военнослужащих, и в этом вопросе речь идет именно о профессионалах, а не призывниках, считает военный эксперт Александр Хроленко. По мнению нашего гостя, дополнительные силы сегодня нужны для укрепления североевропейской линии, что особенно важно в условиях противостояния Западу. К чему готовиться Швеции и Финляндии? Какой главный итог встречи министров обороны государств ШОС? Какие новые виды вооружения купят партнеры России после форума "Армия-2022"? Эти и другие темы обсуждаем в новом выпуске "Время Ч".Читайте также:Видео: эксперт рассказал о возможности ядерной катастрофы на ЗАЭС
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Александр Хроленко
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видео за счет кого увеличат армию россии военный эксперт александр хроленко увеличить численность военнослужащих рф контракт контрактники призывники профессиональные военные новости заявления политика аналитика мнения эксперты запад швеция финляндия шос министры обороны форум армия 2022
видео за счет кого увеличат армию россии военный эксперт александр хроленко увеличить численность военнослужащих рф контракт контрактники призывники профессиональные военные новости заявления политика аналитика мнения эксперты запад швеция финляндия шос министры обороны форум армия 2022

Время Ч: Военный эксперт рассказал, зачем Путин увеличил численность российской армии

21:40 26.08.2022
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Александр Хроленко, военный обозреватель - Sputnik Узбекистан
Александр Хроленко
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Военный эксперт Александр Хроленко объяснил, за счет кого увеличат армию России.
Президент России Владимир Путин приказал увеличить численность военнослужащих, и в этом вопросе речь идет именно о профессионалах, а не призывниках, считает военный эксперт Александр Хроленко.
По мнению нашего гостя, дополнительные силы сегодня нужны для укрепления североевропейской линии, что особенно важно в условиях противостояния Западу.
К чему готовиться Швеции и Финляндии? Какой главный итог встречи министров обороны государств ШОС?
Какие новые виды вооружения купят партнеры России после форума "Армия-2022"? Эти и другие темы обсуждаем в новом выпуске "Время Ч".
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