https://uz.sputniknews.ru/20220826/vremya-ch-voennyy-ekspert-rasskazal-zachem-putin-uvelichil-chislennost-rossiyskoy-armii----27512855.html

Время Ч: Военный эксперт рассказал, зачем Путин увеличил численность российской армии

Время Ч: Военный эксперт рассказал, зачем Путин увеличил численность российской армии

Эксперт рассказал, зачем Путин увеличил численность армии РФ.

2022-08-26T21:40+0500

2022-08-26T21:40+0500

2022-08-26T21:40+0500

видео

владимир путин

армия

россия

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Президент России Владимир Путин приказал увеличить численность военнослужащих, и в этом вопросе речь идет именно о профессионалах, а не призывниках, считает военный эксперт Александр Хроленко. По мнению нашего гостя, дополнительные силы сегодня нужны для укрепления североевропейской линии, что особенно важно в условиях противостояния Западу. К чему готовиться Швеции и Финляндии? Какой главный итог встречи министров обороны государств ШОС? Какие новые виды вооружения купят партнеры России после форума "Армия-2022"? Эти и другие темы обсуждаем в новом выпуске "Время Ч".Читайте также:Видео: эксперт рассказал о возможности ядерной катастрофы на ЗАЭС

россия

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2022

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

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