https://uz.sputniknews.ru/20220827/armi-2022-uzbekistan-zavoeval-7-e-zoloto-27522755.html
АрМИ-2022: Узбекистан завоевал 7-е "золото"
АрМИ-2022: Узбекистан завоевал 7-е "золото"
По итогам соревнований узбекистанская команда заняла первое место.
2022-08-27T14:07+0500
2022-08-27T14:07+0500
2022-08-27T14:07+0500
армейские международные игры арми
узбекистан
соревнования
военнослужащие
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ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Команда Узбекистана заняла первое место в конкурсе "Снайперский финиш", проходящем в Венесуэле в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2022", сообщает Минобороны Узбекистана. Во время соревнований "Снайперский финиш", проходивших в Баркисимето, штат Лара, Венесуэла, военнослужащие соревновались в 15 условиях в 4 этапа, включавших разные задачи. Это одиночные, парные и командные упражнения, которые выполняются в быстрых условиях. По итогам соревнований узбекистанская команда заняла первое место. Второе место досталось стране-хозяйке, а Россия заняла третью позицию на пьедестале. Конкурс "Снайперский финиш" предполагает совершенствование навыков правильного и точного передвижения в боевой обстановке и проверку навыков меткой стрельбы военнослужащих. Напомним, что сборная Узбекистана успешно участвует в играх "АрМИ-2022". На сегодняшний день команда завоевала 7 золотых, 10 серебряных и 4 бронзовые медали. Также узбекские танкисты вышли в финал конкурса "Танковый биатлон", который является одним из самых сложных состязаний. Армейские международные игры в этом году проводятся на территории 12 государств с 13 по 27 августа. Более 5 тысяч военнослужащих из 37 стран соревнуются в 34 конкурсах по полевой, воздушной и морской выучке.Читайте также:Завоевали 20 медалей: текущие результаты Узбекистана на АрМИ-2022
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арми 2022 узбекистан сколько медалей завоевал 7 золото сейчас на данный момент новости заявления официальные данные информация спорт военные армейских международных игр венесуэла россия
арми 2022 узбекистан сколько медалей завоевал 7 золото сейчас на данный момент новости заявления официальные данные информация спорт военные армейских международных игр венесуэла россия
АрМИ-2022: Узбекистан завоевал 7-е "золото"
На сегодняшний день узбекистанские военнослужащие завоевали 7 золотых, 10 серебряных и 4 бронзовые медали.
ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik.
Команда Узбекистана заняла первое место в конкурсе "Снайперский финиш", проходящем в Венесуэле в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2022", сообщает Минобороны
Узбекистана.
Во время соревнований "Снайперский финиш", проходивших в Баркисимето, штат Лара, Венесуэла, военнослужащие соревновались в 15 условиях в 4 этапа, включавших разные задачи. Это одиночные, парные и командные упражнения, которые выполняются в быстрых условиях.
По итогам соревнований узбекистанская команда заняла первое место. Второе место досталось стране-хозяйке, а Россия заняла третью позицию на пьедестале.
Конкурс "Снайперский финиш" предполагает совершенствование навыков правильного и точного передвижения в боевой обстановке и проверку навыков меткой стрельбы военнослужащих.
Напомним, что сборная Узбекистана успешно участвует в играх "АрМИ-2022". На сегодняшний день команда завоевала 7 золотых, 10 серебряных и 4 бронзовые медали. Также узбекские танкисты вышли в финал конкурса "Танковый биатлон", который является одним из самых сложных состязаний.
Армейские международные игры в этом году проводятся на территории 12 государств с 13 по 27 августа. Более 5 тысяч военнослужащих из 37 стран соревнуются в 34 конкурсах по полевой, воздушной и морской выучке.