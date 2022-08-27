https://uz.sputniknews.ru/20220827/ukrainskie-voyska-obstrelyali-tsentr-donetska---video-27531143.html
Украинские войска обстреляли центр Донецка - видео
Украинские войска обстреляли центр Донецка - видео
Украинские подразделения за сутки 54 раза обстреляли ДНР.
2022-08-27T19:35+0500
2022-08-27T19:35+0500
2022-08-27T19:35+0500
специальная военная операция россии в донбассе
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украина
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ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Украинские военные в субботу в районе 5 утра обстреляли центр Донецка, передает корреспондент РИА Новости."Прилеты" были зафиксированы и в районе отеля Park Inn. Стекла вылетели и в одном из жилых домов, повреждены 3 частных автомобиля.Украинские войска за сутки 54 раза обстреляли ДНР, выпустив 309 единиц боеприпасов."За истекшие сутки представительство сообщало о 54 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)… Выпустив 309 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении.Отмечается, что было повреждено 49 домостроений в Донецке, Горловке, Александровке, Старомихайловке, а также девять объектов гражданской инфраструктуры.Читайте также:Почему ВС России увеличены на 137 тысяч военнослужащих
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видео украинские войска обстреляли центр донецка украинские подразделения за сутки 54 раза обстреляли днр специальная военная операция спецоперация война что происходит последние новости донбасс украина киев луганск донецк лнр днр россия путин зеленский
видео украинские войска обстреляли центр донецка украинские подразделения за сутки 54 раза обстреляли днр специальная военная операция спецоперация война что происходит последние новости донбасс украина киев луганск донецк лнр днр россия путин зеленский
Украинские войска обстреляли центр Донецка - видео
Украинские подразделения за сутки 54 раза обстреляли ДНР.
ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik.
Украинские военные в субботу в районе 5 утра обстреляли центр Донецка, передает корреспондент РИА Новости
.
"Прилеты" были зафиксированы и в районе отеля Park Inn. Стекла вылетели и в одном из жилых домов, повреждены 3 частных автомобиля.
Украинские войска за сутки 54 раза обстреляли ДНР, выпустив 309 единиц боеприпасов.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 54 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)… Выпустив 309 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что было повреждено 49 домостроений в Донецке, Горловке, Александровке, Старомихайловке, а также девять объектов гражданской инфраструктуры.