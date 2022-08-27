https://uz.sputniknews.ru/20220827/ukrainskie-voyska-obstrelyali-tsentr-donetska---video-27531143.html

Украинские войска обстреляли центр Донецка - видео

Украинские войска обстреляли центр Донецка - видео

Украинские подразделения за сутки 54 раза обстреляли ДНР.

2022-08-27T19:35+0500

2022-08-27T19:35+0500

2022-08-27T19:35+0500

специальная военная операция россии в донбассе

днр

украина

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ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Украинские военные в субботу в районе 5 утра обстреляли центр Донецка, передает корреспондент РИА Новости."Прилеты" были зафиксированы и в районе отеля Park Inn. Стекла вылетели и в одном из жилых домов, повреждены 3 частных автомобиля.Украинские войска за сутки 54 раза обстреляли ДНР, выпустив 309 единиц боеприпасов."За истекшие сутки представительство сообщало о 54 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)… Выпустив 309 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении.Отмечается, что было повреждено 49 домостроений в Донецке, Горловке, Александровке, Старомихайловке, а также девять объектов гражданской инфраструктуры.Читайте также:Почему ВС России увеличены на 137 тысяч военнослужащих

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