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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220827/ukrainskie-voyska-obstrelyali-tsentr-donetska---video-27531143.html
Украинские войска обстреляли центр Донецка - видео
Украинские войска обстреляли центр Донецка - видео
Украинские подразделения за сутки 54 раза обстреляли ДНР.
2022-08-27T19:35+0500
2022-08-27T19:35+0500
специальная военная операция россии в донбассе
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ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Украинские военные в субботу в районе 5 утра обстреляли центр Донецка, передает корреспондент РИА Новости."Прилеты" были зафиксированы и в районе отеля Park Inn. Стекла вылетели и в одном из жилых домов, повреждены 3 частных автомобиля.Украинские войска за сутки 54 раза обстреляли ДНР, выпустив 309 единиц боеприпасов."За истекшие сутки представительство сообщало о 54 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)… Выпустив 309 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении.Отмечается, что было повреждено 49 домостроений в Донецке, Горловке, Александровке, Старомихайловке, а также девять объектов гражданской инфраструктуры.Читайте также:Почему ВС России увеличены на 137 тысяч военнослужащих
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видео украинские войска обстреляли центр донецка украинские подразделения за сутки 54 раза обстреляли днр специальная военная операция спецоперация война что происходит последние новости донбасс украина киев луганск донецк лнр днр россия путин зеленский
видео украинские войска обстреляли центр донецка украинские подразделения за сутки 54 раза обстреляли днр специальная военная операция спецоперация война что происходит последние новости донбасс украина киев луганск донецк лнр днр россия путин зеленский

Украинские войска обстреляли центр Донецка - видео

19:35 27.08.2022
© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ДНР
Военнослужащие ДНР - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.08.2022
© Sputnik / Алексей Куденко
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Украинские подразделения за сутки 54 раза обстреляли ДНР.
ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Украинские военные в субботу в районе 5 утра обстреляли центр Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
"Прилеты" были зафиксированы и в районе отеля Park Inn. Стекла вылетели и в одном из жилых домов, повреждены 3 частных автомобиля.
Украинские войска за сутки 54 раза обстреляли ДНР, выпустив 309 единиц боеприпасов.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 54 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)… Выпустив 309 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что было повреждено 49 домостроений в Донецке, Горловке, Александровке, Старомихайловке, а также девять объектов гражданской инфраструктуры.
Читайте также:
Почему ВС России увеличены на 137 тысяч военнослужащих
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