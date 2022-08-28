https://uz.sputniknews.ru/20220828/detyam-vredno-propuskat-zavtrak-obnarujili-uchenye-27533437.html

Детям вредно пропускать завтрак, обнаружили ученые

Детям вредно пропускать завтрак, обнаружили ученые

Еда вне дома может быть так же вредна, как и полное отсутствие завтрака.

2022-08-28T08:00+0500

2022-08-28T08:00+0500

2022-08-28T09:49+0500

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ученые

дети

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Отказ от завтрака очень плохо влияет на психосоциальное здоровье детей до определенного возраста, заявляет Fatherly со ссылкой на международную группу ученых.Эксперты опросили родителей детей от 4 до 14 лет и обнаружили, что у ребят, не пропускающих завтрак, меньше психологических и поведенческих проблем. Они связали это с употреблением некоторых продуктов, в том числе молока, чая, какао, йогурта, хлеба, зерновых хлопьев и выпечки. Хуже, судя по данным анкет, на психосоциальное состояние после завтрака влияют продукты с высоким содержанием белка, например, яйца, сыр и ветчина. Это были единственные высокобелковые продукты в анкете, а потому результаты могут быть неприменимы к употреблению, скажем, арахисового масла.Исследователи пришли к выводу, что первый прием пищи вне дома может быть так же вреден, как и полное отсутствие завтрака, поскольку домашняя еда часто питательнее любой другой. Помимо этого, предполагается, что время, которое дети проводят с семьей за завтраком, может подарить им хорошие эмоции, что положительно отразится на здоровье.Читайте также:Через кондиционер можно заразиться опасной болезнью — врач

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