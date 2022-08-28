https://uz.sputniknews.ru/20220828/detyam-vredno-propuskat-zavtrak-obnarujili-uchenye-27533437.html
Детям вредно пропускать завтрак, обнаружили ученые
Детям вредно пропускать завтрак, обнаружили ученые
Еда вне дома может быть так же вредна, как и полное отсутствие завтрака.
2022-08-28T08:00+0500
2022-08-28T08:00+0500
2022-08-28T09:49+0500
это интересно
ученые
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Отказ от завтрака очень плохо влияет на психосоциальное здоровье детей до определенного возраста, заявляет Fatherly со ссылкой на международную группу ученых.Эксперты опросили родителей детей от 4 до 14 лет и обнаружили, что у ребят, не пропускающих завтрак, меньше психологических и поведенческих проблем. Они связали это с употреблением некоторых продуктов, в том числе молока, чая, какао, йогурта, хлеба, зерновых хлопьев и выпечки. Хуже, судя по данным анкет, на психосоциальное состояние после завтрака влияют продукты с высоким содержанием белка, например, яйца, сыр и ветчина. Это были единственные высокобелковые продукты в анкете, а потому результаты могут быть неприменимы к употреблению, скажем, арахисового масла.Исследователи пришли к выводу, что первый прием пищи вне дома может быть так же вреден, как и полное отсутствие завтрака, поскольку домашняя еда часто питательнее любой другой. Помимо этого, предполагается, что время, которое дети проводят с семьей за завтраком, может подарить им хорошие эмоции, что положительно отразится на здоровье.Читайте также:Через кондиционер можно заразиться опасной болезнью — врач
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детям вредно пропускать завтрак обнаружили ученые дети ребенок здоровье какой должен быть правильный завтрак чем следует надо нужно кормить ребенка режим рацион детский продукты эксперты врачи
детям вредно пропускать завтрак обнаружили ученые дети ребенок здоровье какой должен быть правильный завтрак чем следует надо нужно кормить ребенка режим рацион детский продукты эксперты врачи
Детям вредно пропускать завтрак, обнаружили ученые
08:00 28.08.2022 (обновлено: 09:49 28.08.2022)
Специалисты выяснили, что первый прием пищи вне дома может быть так же вреден, как и полное отсутствие завтрака.
Отказ от завтрака очень плохо влияет на психосоциальное здоровье детей до определенного возраста, заявляет Fatherly
со ссылкой на международную группу ученых.
Эксперты опросили родителей детей от 4 до 14 лет и обнаружили, что у ребят, не пропускающих завтрак, меньше психологических и поведенческих проблем. Они связали это с употреблением некоторых продуктов, в том числе молока, чая, какао, йогурта, хлеба, зерновых хлопьев и выпечки. Хуже, судя по данным анкет, на психосоциальное состояние после завтрака влияют продукты с высоким содержанием белка, например, яйца, сыр и ветчина. Это были единственные высокобелковые продукты в анкете, а потому результаты могут быть неприменимы к употреблению, скажем, арахисового масла.
Исследователи пришли к выводу, что первый прием пищи вне дома может быть так же вреден, как и полное отсутствие завтрака, поскольку домашняя еда часто питательнее любой другой. Помимо этого, предполагается, что время, которое дети проводят с семьей за завтраком, может подарить им хорошие эмоции, что положительно отразится на здоровье.