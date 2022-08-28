Как прошла церемония закрытия АрМИ-2022 на полигоне Фориш — фото
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаТоржественная церемония закрытия соревнований "Безопасная среда", "Мастер оружия" и "Полевая кухня" на полигоне Фориш, которые проходили в рамках VIII Армейских международных игр АрМИ-2022.
О том, как прошло награждение победителей различных этапов Армейских международных игр в Узбекистане — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. В субботу на полигоне Фориш состоялась торжественная церемония закрытия соревнований "Безопасная среда", "Мастер оружия" и "Полевая кухня", которые проходили в рамках VIII Армейских международных игр АрМИ-2022. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаТоржественная церемония закрытия соревнований "Безопасная среда", "Мастер оружия" и "Полевая кухня" на полигоне Фориш, которые проходили в рамках VIII Армейских международных игр АрМИ-2022.
В церемонии приняли участие высокопоставленные лица министерства обороны, офицеры, ветераны Вооруженных Сил Узбекистана, представители государственных и общественных организаций, молодежи, военнослужащие и члены их семей, а также журналисты.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаТоржественная церемония закрытия соревнований "Безопасная среда", "Мастер оружия" и "Полевая кухня" на полигоне Фориш, которые проходили в рамках VIII Армейских международных игр АрМИ-2022.
В начале мероприятия под звуки Центрального военного оркестра на площадке выстроились почетный караул, судьи и участники соревнований. Затем был дан старт церемонии награждения.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаТоржественная церемония закрытия соревнований "Безопасная среда", "Мастер оружия" и "Полевая кухня" на полигоне Фориш, которые проходили в рамках VIII Армейских международных игр АрМИ-2022.
В первую очередь объявили победителей конкурса "Полевая кухня", победу одержала сборная Узбекистана. Второе место заняли военнослужащие из России, а на третьем расположилась белорусская команда. Так, узбекистанские повара уже второй раз стали абсолютными победителями этого конкурса.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаТоржественная церемония закрытия соревнований "Безопасная среда", "Мастер оружия" и "Полевая кухня" на полигоне Фориш, которые проходили в рамках VIII Армейских международных игр АрМИ-2022.
Затем прошло награждение победителей и призеров "Безопасной среды", где первое место также завоевала сборная республики. В завершение церемонии наградили команды, занявшие призовые места в "Мастере оружия". Узбекистан в этом виде соревнований занял первое место, а сборная России - второе.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаТоржественная церемония закрытия соревнований "Безопасная среда", "Мастер оружия" и "Полевая кухня" на полигоне Фориш, которые проходили в рамках VIII Армейских международных игр АрМИ-2022.
После церемонии награждения для гостей и участников мероприятия прошел праздничный концерт. Военные и художественные коллективы подготовили разнообразную программу выступлений.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаТоржественная церемония закрытия соревнований "Безопасная среда", "Мастер оружия" и "Полевая кухня" на полигоне Фориш, которые проходили в рамках VIII Армейских международных игр АрМИ-2022.
Напомним: Армейские международные игры проходили с 13 по 27 августа на территории 12 стран. В них участвовали более пяти тысяч военнослужащих из 37 стран мира.В этом году Узбекистан принял участие в 20 соревнованиях, которые охватывали 34 направления.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаТоржественная церемония закрытия соревнований "Безопасная среда", "Мастер оружия" и "Полевая кухня" на полигоне Фориш, которые проходили в рамках VIII Армейских международных игр АрМИ-2022.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаТоржественная церемония закрытия соревнований "Безопасная среда", "Мастер оружия" и "Полевая кухня" на полигоне Фориш, которые проходили в рамках VIII Армейских международных игр АрМИ-2022.
Читайте также: