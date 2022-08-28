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Армейские международные игры АрМИ
https://uz.sputniknews.ru/20220828/kak-proshla-tseremoniya-zakrytiya-armi-2022-na-poligone-forish--foto-27547624.html
Как прошла церемония закрытия АрМИ-2022 на полигоне Фориш — фото
Как прошла церемония закрытия АрМИ-2022 на полигоне Фориш — фото
Как прошло награждение победителей различных этапов Армейских международных игр в Узбекистане - смотрите в нашем материале.
2022-08-28T15:59+0500
2022-08-28T15:59+0500
армейские международные игры арми
армейские международные игры "арми"
армейские международные игры
полигон фориш
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ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. В субботу на полигоне Фориш состоялась торжественная церемония закрытия соревнований "Безопасная среда", "Мастер оружия" и "Полевая кухня", которые проходили в рамках VIII Армейских международных игр АрМИ-2022. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.В церемонии приняли участие высокопоставленные лица министерства обороны, офицеры, ветераны Вооруженных Сил Узбекистана, представители государственных и общественных организаций, молодежи, военнослужащие и члены их семей, а также журналисты.В начале мероприятия под звуки Центрального военного оркестра на площадке выстроились почетный караул, судьи и участники соревнований. Затем был дан старт церемонии награждения.В первую очередь объявили победителей конкурса "Полевая кухня", победу одержала сборная Узбекистана. Второе место заняли военнослужащие из России, а на третьем расположилась белорусская команда. Так, узбекистанские повара уже второй раз стали абсолютными победителями этого конкурса.Затем прошло награждение победителей и призеров "Безопасной среды", где первое место также завоевала сборная республики. В завершение церемонии наградили команды, занявшие призовые места в "Мастере оружия". Узбекистан в этом виде соревнований занял первое место, а сборная России - второе.После церемонии награждения для гостей и участников мероприятия прошел праздничный концерт. Военные и художественные коллективы подготовили разнообразную программу выступлений.Напомним: Армейские международные игры проходили с 13 по 27 августа на территории 12 стран. В них участвовали более пяти тысяч военнослужащих из 37 стран мира.В этом году Узбекистан принял участие в 20 соревнованиях, которые охватывали 34 направления.Читайте также:
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как прошла церемония закрытия арми-2022 на полигоне фориш фото как прошло награждение победителей различных этапов армейских международных игр в узбекистане смотрите в нашем материале
как прошла церемония закрытия арми-2022 на полигоне фориш фото как прошло награждение победителей различных этапов армейских международных игр в узбекистане смотрите в нашем материале

Как прошла церемония закрытия АрМИ-2022 на полигоне Фориш — фото

15:59 28.08.2022
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаТоржественная церемония закрытия соревнований "Безопасная среда", "Мастер оружия" и "Полевая кухня" на полигоне Фориш, которые проходили в рамках VIII Армейских международных игр АрМИ-2022.
Торжественная церемония закрытия соревнований Безопасная среда, Мастер оружия и Полевая кухня на полигоне Фориш, которые проходили в рамках VIII Армейских международных игр АрМИ-2022. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.08.2022
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
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О том, как прошло награждение победителей различных этапов Армейских международных игр в Узбекистане — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. В субботу на полигоне Фориш состоялась торжественная церемония закрытия соревнований "Безопасная среда", "Мастер оружия" и "Полевая кухня", которые проходили в рамках VIII Армейских международных игр АрМИ-2022. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаТоржественная церемония закрытия соревнований "Безопасная среда", "Мастер оружия" и "Полевая кухня" на полигоне Фориш, которые проходили в рамках VIII Армейских международных игр АрМИ-2022.
Торжественная церемония закрытия соревнований Безопасная среда, Мастер оружия и Полевая кухня на полигоне Фориш, которые проходили в рамках VIII Армейских международных игр АрМИ-2022. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.08.2022
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
В церемонии приняли участие высокопоставленные лица министерства обороны, офицеры, ветераны Вооруженных Сил Узбекистана, представители государственных и общественных организаций, молодежи, военнослужащие и члены их семей, а также журналисты.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаТоржественная церемония закрытия соревнований "Безопасная среда", "Мастер оружия" и "Полевая кухня" на полигоне Фориш, которые проходили в рамках VIII Армейских международных игр АрМИ-2022.
Торжественная церемония закрытия соревнований Безопасная среда, Мастер оружия и Полевая кухня на полигоне Фориш, которые проходили в рамках VIII Армейских международных игр АрМИ-2022. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.08.2022
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
В начале мероприятия под звуки Центрального военного оркестра на площадке выстроились почетный караул, судьи и участники соревнований. Затем был дан старт церемонии награждения.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаТоржественная церемония закрытия соревнований "Безопасная среда", "Мастер оружия" и "Полевая кухня" на полигоне Фориш, которые проходили в рамках VIII Армейских международных игр АрМИ-2022.
Торжественная церемония закрытия соревнований Безопасная среда, Мастер оружия и Полевая кухня на полигоне Фориш, которые проходили в рамках VIII Армейских международных игр АрМИ-2022. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.08.2022
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
В первую очередь объявили победителей конкурса "Полевая кухня", победу одержала сборная Узбекистана. Второе место заняли военнослужащие из России, а на третьем расположилась белорусская команда. Так, узбекистанские повара уже второй раз стали абсолютными победителями этого конкурса.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаТоржественная церемония закрытия соревнований "Безопасная среда", "Мастер оружия" и "Полевая кухня" на полигоне Фориш, которые проходили в рамках VIII Армейских международных игр АрМИ-2022.
Торжественная церемония закрытия соревнований Безопасная среда, Мастер оружия и Полевая кухня на полигоне Фориш, которые проходили в рамках VIII Армейских международных игр АрМИ-2022. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.08.2022
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
Затем прошло награждение победителей и призеров "Безопасной среды", где первое место также завоевала сборная республики. В завершение церемонии наградили команды, занявшие призовые места в "Мастере оружия". Узбекистан в этом виде соревнований занял первое место, а сборная России - второе.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаТоржественная церемония закрытия соревнований "Безопасная среда", "Мастер оружия" и "Полевая кухня" на полигоне Фориш, которые проходили в рамках VIII Армейских международных игр АрМИ-2022.
Торжественная церемония закрытия соревнований Безопасная среда, Мастер оружия и Полевая кухня на полигоне Фориш, которые проходили в рамках VIII Армейских международных игр АрМИ-2022. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.08.2022
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
После церемонии награждения для гостей и участников мероприятия прошел праздничный концерт. Военные и художественные коллективы подготовили разнообразную программу выступлений.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаТоржественная церемония закрытия соревнований "Безопасная среда", "Мастер оружия" и "Полевая кухня" на полигоне Фориш, которые проходили в рамках VIII Армейских международных игр АрМИ-2022.
Торжественная церемония закрытия соревнований Безопасная среда, Мастер оружия и Полевая кухня на полигоне Фориш, которые проходили в рамках VIII Армейских международных игр АрМИ-2022. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.08.2022
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
Напомним: Армейские международные игры проходили с 13 по 27 августа на территории 12 стран. В них участвовали более пяти тысяч военнослужащих из 37 стран мира.В этом году Узбекистан принял участие в 20 соревнованиях, которые охватывали 34 направления.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаТоржественная церемония закрытия соревнований "Безопасная среда", "Мастер оружия" и "Полевая кухня" на полигоне Фориш, которые проходили в рамках VIII Армейских международных игр АрМИ-2022.
Торжественная церемония закрытия соревнований Безопасная среда, Мастер оружия и Полевая кухня на полигоне Фориш, которые проходили в рамках VIII Армейских международных игр АрМИ-2022. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.08.2022
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаТоржественная церемония закрытия соревнований "Безопасная среда", "Мастер оружия" и "Полевая кухня" на полигоне Фориш, которые проходили в рамках VIII Армейских международных игр АрМИ-2022.
Торжественная церемония закрытия соревнований Безопасная среда, Мастер оружия и Полевая кухня на полигоне Фориш, которые проходили в рамках VIII Армейских международных игр АрМИ-2022. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.08.2022
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
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