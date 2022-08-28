https://uz.sputniknews.ru/20220828/markedonov-ukrainskaya-politika-privela-k-raskolu-obschestva-27556284.html

Маркедонов: украинская политика привела к расколу общества

Маркедонов: украинская политика привела к расколу общества

Сегодняшний украинский кризис - не аномалия, а результат многолетней провальной политики Киева.

2022-08-28T16:40+0500

2022-08-28T16:40+0500

2022-08-28T16:40+0500

видео

украина

украинский кризис

кризис

киев

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Именно так считает ведущий научный сотрудник МГИМО Сергей Маркедонов. Власти Украины, по словам эксперта, делали ставку на прозападную часть общества, при этом все больше игнорировали пророссийскую. Это фактически привело к расколу общества и гражданской войне. Как происходил этот раскол? Почему Киев интересуют не жители Крыма и Донбасса, а лишь территории? Что говорит о состоянии Украины "Крымская платформа"? Обо всем этом смотрите в нашем интервью.

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маркедонов сергей мгимо украинская политика привела к расколу общества сегодняшний украинский кризис не аномалия а результат многолетней провальной политики киева мнение эксперта видеоинтервью