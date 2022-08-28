https://uz.sputniknews.ru/20220828/markedonov-ukrainskaya-politika-privela-k-raskolu-obschestva-27556284.html
Маркедонов: украинская политика привела к расколу общества
Маркедонов: украинская политика привела к расколу общества
Сегодняшний украинский кризис - не аномалия, а результат многолетней провальной политики Киева.
2022-08-28T16:40+0500
2022-08-28T16:40+0500
2022-08-28T16:40+0500
видео
украина
украинский кризис
кризис
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/1c/27556126_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_44e11b675f96888495154c7ff462ce7f.jpg
Именно так считает ведущий научный сотрудник МГИМО Сергей Маркедонов. Власти Украины, по словам эксперта, делали ставку на прозападную часть общества, при этом все больше игнорировали пророссийскую. Это фактически привело к расколу общества и гражданской войне. Как происходил этот раскол? Почему Киев интересуют не жители Крыма и Донбасса, а лишь территории? Что говорит о состоянии Украины "Крымская платформа"? Обо всем этом смотрите в нашем интервью.
киев
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/1c/27556126_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bfb0c1c467ef27b80c3958fb26cd2540.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
маркедонов сергей мгимо украинская политика привела к расколу общества сегодняшний украинский кризис не аномалия а результат многолетней провальной политики киева мнение эксперта видеоинтервью
маркедонов сергей мгимо украинская политика привела к расколу общества сегодняшний украинский кризис не аномалия а результат многолетней провальной политики киева мнение эксперта видеоинтервью
Маркедонов: украинская политика привела к расколу общества
Сегодняшний украинский кризис - не аномалия, а результат многолетней провальной политики Киева.
Именно так считает ведущий научный сотрудник МГИМО Сергей Маркедонов.
Власти Украины, по словам эксперта, делали ставку на прозападную часть общества, при этом все больше игнорировали пророссийскую. Это фактически привело к расколу общества и гражданской войне.
Как происходил этот раскол? Почему Киев интересуют не жители Крыма и Донбасса, а лишь территории? Что говорит о состоянии Украины "Крымская платформа"? Обо всем этом смотрите в нашем интервью.