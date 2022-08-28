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Маркедонов: украинская политика привела к расколу общества
Маркедонов: украинская политика привела к расколу общества
Сегодняшний украинский кризис - не аномалия, а результат многолетней провальной политики Киева.
2022-08-28T16:40+0500
2022-08-28T16:40+0500
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украина
украинский кризис
кризис
киев
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Именно так считает ведущий научный сотрудник МГИМО Сергей Маркедонов. Власти Украины, по словам эксперта, делали ставку на прозападную часть общества, при этом все больше игнорировали пророссийскую. Это фактически привело к расколу общества и гражданской войне. Как происходил этот раскол? Почему Киев интересуют не жители Крыма и Донбасса, а лишь территории? Что говорит о состоянии Украины "Крымская платформа"? Обо всем этом смотрите в нашем интервью.
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маркедонов сергей мгимо украинская политика привела к расколу общества сегодняшний украинский кризис не аномалия а результат многолетней провальной политики киева мнение эксперта видеоинтервью
маркедонов сергей мгимо украинская политика привела к расколу общества сегодняшний украинский кризис не аномалия а результат многолетней провальной политики киева мнение эксперта видеоинтервью

Маркедонов: украинская политика привела к расколу общества

16:40 28.08.2022
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Сегодняшний украинский кризис - не аномалия, а результат многолетней провальной политики Киева.
Именно так считает ведущий научный сотрудник МГИМО Сергей Маркедонов.
Власти Украины, по словам эксперта, делали ставку на прозападную часть общества, при этом все больше игнорировали пророссийскую. Это фактически привело к расколу общества и гражданской войне.
Как происходил этот раскол? Почему Киев интересуют не жители Крыма и Донбасса, а лишь территории? Что говорит о состоянии Украины "Крымская платформа"? Обо всем этом смотрите в нашем интервью.
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