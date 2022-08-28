https://uz.sputniknews.ru/20220828/minoborony-pokazalo-rabotu-gradov-v-dnevnoe-i-nochnoe-vremya--video-27534907.html

Минобороны показало работу "Градов" в дневное и ночное время — видео

Минобороны показало работу "Градов" в дневное и ночное время — видео

Минобороны РФ показало кадры работы РСЗО "Град".

2022-08-28T09:00+0500

2022-08-28T09:00+0500

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специальная военная операция россии в донбассе

минобороны рф

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ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Минобороны России опубликовало видеоролик о боевой работе расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" Западного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению позиций украинских военных в зоне проведения спецоперации в дневное и ночное время суток.На кадрах показан процесс заряжания боевых машин, выезд на огневые позиции и стрельба как днем, так и ночью. Данные ракетчики получают от средств артиллерийской разведки и расчетов беспилотных летательных аппаратов."С расстояния около 20 километров расчеты "Градов" ударили по укрепленным позициям украинских боевиков. Укрыться от огня целой реактивной батареи нет шансов. Камеры объективного контроля, установленные на беспилотниках, зафиксировали, что в ходе ночного боя российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов и две боевые машины", — рассказали в Минобороны.Уточняется, что в темное время суток расчетам необходимо соблюдать светомаскировку и быстро менять огневые позиции. После выполнения задачи машины отправляются на замаскированную площадку загрузки боеприпасов. Следующего приказа расчеты ждут уже с полным боекомплектом.Как рассказал старший наводчик расчета боевой машины Василий, "Грады" осуществляют прикрытие колонн. Сейчас, по его словам, работать стало проще, так как ракетчики "привыкли к такой ситуации, на незнакомой местности"."Заряжаем сначала полностью пакет всем расчетом, выезжаем на какую-то огневую и отстреливаемся. Нам скажут, сколько надо снарядов отправить, отправляем, максимально быстро сворачиваемся и возвращаемся обратно в пункт дислокации, дозаряжаемся, приводим технику в порядок. И ждем дальнейшей цели", — отметил Василий.Читайте также:Корреспондент Sputnik о последствиях обстрела пивзавода в ДНР — видео

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