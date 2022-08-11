https://uz.sputniknews.ru/20220811/iz-za-obstrela-pivzavoda-v-dnr-proizoshla-utechka-ammiaka---video-27032436.html
Из-за обстрела пивзавода в ДНР произошла утечка аммиака — видео
Из-за обстрела пивзавода в ДНР произошла утечка аммиака — видео
По данным штаба территориальной обороны ДНР, зона поражения составила 2 километра. Корреспондент Sputnik Узбекистан передает с места событий.
2022-08-11T10:04+0500
2022-08-11T10:04+0500
2022-08-11T10:29+0500
специальная военная операция россии в донбассе
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обстрел
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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В результате обстрела украинскими войсками Донецкого пивоваренного завода в Калининском районе начался пожар и произошла утечка аммиака, сообщает корреспондент Sputnik."У нас не было воды, теперь не будет и воздуха", — говорят жители Донецка.По данным штаба территориальной обороны ДНР, зона поражения составляет 2 километра. Жителям города порекомендовали закрыть окна и завесить их мокрыми простынями.Завод обстреляли ночью 10 августа. В момент обстрела на заводе находилось 32 человека. Один погиб, несколько человек пострадали. К часу ночи оперативным службам удалось ликвидировать возгорание.Читайте также: Как Киев расправился со своими пленными – видеоГлава ДНР рассказал о преступлениях киевского режима — видео
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днр, пожар, обстрел
Из-за обстрела пивзавода в ДНР произошла утечка аммиака — видео
10:04 11.08.2022 (обновлено: 10:29 11.08.2022)
По данным штаба территориальной обороны ДНР, зона поражения составила 2 километра. Корреспондент Sputnik Узбекистан передает с места событий.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik.
В результате обстрела украинскими войсками Донецкого пивоваренного завода в Калининском районе начался пожар и произошла утечка аммиака, сообщает корреспондент Sputnik
.
"У нас не было воды, теперь не будет и воздуха", — говорят жители Донецка.
По данным штаба территориальной обороны ДНР, зона поражения составляет 2 километра. Жителям города порекомендовали закрыть окна и завесить их мокрыми простынями.
Завод обстреляли ночью 10 августа. В момент обстрела на заводе находилось 32 человека. Один погиб, несколько человек пострадали. К часу ночи оперативным службам удалось ликвидировать возгорание.