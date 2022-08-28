https://uz.sputniknews.ru/20220828/pushilin-dnr-polnostyu-obespechena-uglem-i-mojet-ego-eksportirovat-27545048.html
Пушилин: ДНР полностью обеспечена углем и может его экспортировать
Пушилин: ДНР полностью обеспечена углем и может его экспортировать
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей республики с Днем шахтера.
2022-08-28T13:59+0500
2022-08-28T13:59+0500
2022-08-28T13:59+0500
специальная военная операция россии в донбассе
днр
уголь
экспорт
шахта
праздник
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ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что республика полностью обеспечена углем и может начать его экспортировать благодаря работе горняков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал главы ДНР.Также он особо выделил шахтеров, которые "взяли в руки оружие и пошли защищать родной Донбасс и свои шахты".День шахтёра — профессиональный праздник шахтёров, история которого началась во времена Советского Союза 29 августа 1948 года. После распада СССР этото праздник по-прежнему отмечают в России, Беларуси, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане и ряде других постсоветских государств в последнее воскресенье августа. Для некоторых городов и посёлков День шахтёра является главным праздником и отмечается концертами под открытым небом и народными гуляниями.Читайте также:
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пушилин днр полностью обеспечена углем и может его экспортировать глава днр денис пушилин поздравил жителей республики с днем шахтера когда шахты днр лнр видео репортаж
пушилин днр полностью обеспечена углем и может его экспортировать глава днр денис пушилин поздравил жителей республики с днем шахтера когда шахты днр лнр видео репортаж
Пушилин: ДНР полностью обеспечена углем и может его экспортировать
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей республики с Днем шахтера.
ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что республика полностью обеспечена углем и может начать его экспортировать благодаря работе горняков. Об этом сообщает
РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал главы ДНР.
"Мы полностью обеспечены углем и можем экспортировать качественные сортовые марки черного золота. Уголь, который нужен для стабильного функционирования энергосистемы республики, исправно поднимается на-гора", - рассказал Пушилин в видеопоздравлении в честь Дня шахтера.
Также он особо выделил шахтеров, которые "взяли в руки оружие и пошли защищать родной Донбасс и свои шахты".
"А после завершения освободительной операции нас всех ждет созидательный труд по строительству мирной жизни на нашей земле в содружестве с российскими регионами, да, со всей Россией", - подчеркнул глава ДНР.
День шахтёра — профессиональный праздник шахтёров, история которого началась во времена Советского Союза 29 августа 1948 года. После распада СССР этото праздник по-прежнему отмечают в России, Беларуси, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане и ряде других постсоветских государств в последнее воскресенье августа. Для некоторых городов и посёлков День шахтёра является главным праздником и отмечается концертами под открытым небом и народными гуляниями.