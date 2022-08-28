https://uz.sputniknews.ru/20220828/pushilin-dnr-polnostyu-obespechena-uglem-i-mojet-ego-eksportirovat-27545048.html

Пушилин: ДНР полностью обеспечена углем и может его экспортировать

Пушилин: ДНР полностью обеспечена углем и может его экспортировать

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей республики с Днем шахтера.

2022-08-28T13:59+0500

2022-08-28T13:59+0500

2022-08-28T13:59+0500

специальная военная операция россии в донбассе

днр

уголь

экспорт

шахта

праздник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/05/23162119_0:108:2300:1402_1920x0_80_0_0_d1bbc3012de2840d1cd1ce1b51e0e394.jpg

ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что республика полностью обеспечена углем и может начать его экспортировать благодаря работе горняков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал главы ДНР.Также он особо выделил шахтеров, которые "взяли в руки оружие и пошли защищать родной Донбасс и свои шахты".День шахтёра — профессиональный праздник шахтёров, история которого началась во времена Советского Союза 29 августа 1948 года. После распада СССР этото праздник по-прежнему отмечают в России, Беларуси, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане и ряде других постсоветских государств в последнее воскресенье августа. Для некоторых городов и посёлков День шахтёра является главным праздником и отмечается концертами под открытым небом и народными гуляниями.Читайте также:

днр

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

пушилин днр полностью обеспечена углем и может его экспортировать глава днр денис пушилин поздравил жителей республики с днем шахтера когда шахты днр лнр видео репортаж