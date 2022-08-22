https://uz.sputniknews.ru/20220822/doljanskaya-kapitalnaya-kak-shaxteram-lnr-udaetsya-zaschischat-rodinu-i-dobyvat-ugol--video-27364816.html

Должанская-Капитальная: как шахтерам ЛНР удается защищать родину и добывать уголь – видео

Должанская-Капитальная: как шахтерам ЛНР удается защищать родину и добывать уголь – видео

Должанская-Капитальная шахта - одно из самых крупных и значимых угледобывающих предприятий в ЛНР. Как работает шахта, треть рабочих которой ушли на фронт – смотрите в нашем эксклюзивном видео.

2022-08-22T20:38+0500

2022-08-22T20:38+0500

2022-08-22T20:38+0500

видео

шахта

лнр

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Корреспондент Sputnik Узбекистан Алина Ниязбакиева побывала на одной из самых крупных шахт Луганской Народной Республики – Должанской-Капитальной. Именно здесь добывают лучший сорт угля в мире – антрацит. Антрацит отличается высокой плотностью, электропроводностью и теплоотдачей, его можно использовать в любых печах и котельных. Поэтому данный сорт угля считается самым дорогим и качественным в мире.Должанская-Капитальная является градообразующим предприятием. Сейчас здесь трудятся 1100 человек, хотя рабочих мест – 1500, 430 шахтеров находятся на фронте.Несмотря на то, что почти треть работников предприятия ушла на фронт, шахта работает в прежнем режиме. Выработка угля в день достигает 1,5 тыс. тонн, а в месяц добывают около 40 тыс. тонн угля. За всю историю существования предприятия здесь подняли на поверхность 45 млн. тонн чистейшего антрацита.На помощь оставшимся шахтерам пришли даже женщины. Ведь все угольные теплоэлектростанции Донбасса функционируют именно на антраците – остановка добычи могла бы обернуться энергетическим кризисом. Без угля остановилась бы и промышленность, и энергетика.Ранее угольные шахты Донбасса находились в частных руках. Теперь учредителем является только правительство ЛНР. Большая часть добытого здесь угля в данное время идет на внутренний рынок республики, обеспечивает ее теплом и дает металл.Невзирая на различные трудности, уже в сентябре на Должанской-Капитальной запускают новый угольный забой, и, чтобы минимизировать издержки, работники ремонтируют все оборудование самостоятельно вручную.Как работает "угольное сердце" ЛНР после освобождения республики – смотрите в нашем эксклюзивном видео.Читайте также:

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Алина Ниязбакиева

Алина Ниязбакиева

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Алина Ниязбакиева

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