https://uz.sputniknews.ru/20220828/stoimost-obucheniya-v-vuzax-v-etom-uchebnom-godu-ne-izmenitsya-27556480.html
Стоимость обучения в вузах в этом учебном году не изменится
Стоимость обучения в вузах в этом учебном году не изменится
Данное решение базируется на анализе платежеспособности населения Узбекистана.
2022-08-28T17:19+0500
2022-08-28T17:19+0500
2022-08-28T17:19+0500
общество
стоимость
обучение
вузы
население
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Стоимость платно-контрактного обучения в узбекистанских вузах в новом учебном году не повысится. Об этом сообщает пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования.Данное решение принято на основе анализа платежеспособности населения и благодаря особому вниманию президента республики к системе образования.Размер контракта в 2022/2023 учебном году для студентов всех курсов в государственных вузах, в том числе получивших финансовую независимость, сохранится на уровне прошлого учебного года. Стоимость дифференцированного платного контракта также оставят без изменений.Кроме этого, в ведомстве привели размер годовой стоимости обучения по различным формам образовательных программ (очной, заочной, вечерней и дистанционной) по направлениям бакалавриата и магистратуры.Читайте также:
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стоимость обучения в вузах не повысится в этом учебном году данное решение базируется на анализе платежеспособности населения узбекистана стоимость обучения в вузах узбекистана 2022 2023 учебный год изменится повысится или нет сколько стоит первый курс
стоимость обучения в вузах не повысится в этом учебном году данное решение базируется на анализе платежеспособности населения узбекистана стоимость обучения в вузах узбекистана 2022 2023 учебный год изменится повысится или нет сколько стоит первый курс
Стоимость обучения в вузах в этом учебном году не изменится
Данное решение базируется на анализе платежеспособности населения Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik.
Стоимость платно-контрактного обучения в узбекистанских вузах в новом учебном году не повысится. Об этом сообщает
пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования.
Данное решение принято на основе анализа платежеспособности населения и благодаря особому вниманию президента республики к системе образования.
Размер контракта в 2022/2023 учебном году для студентов всех курсов в государственных вузах, в том числе получивших финансовую независимость, сохранится на уровне прошлого учебного года. Стоимость дифференцированного платного контракта также оставят без изменений.
Кроме этого, в ведомстве привели размер
годовой стоимости обучения по различным формам образовательных программ (очной, заочной, вечерней и дистанционной) по направлениям бакалавриата и магистратуры.