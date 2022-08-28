https://uz.sputniknews.ru/20220828/uzbekistantsy-smogut-prinyat-uchastie-v-konkurse-lider-narodnoy-diplomatii-27544714.html

Узбекистанцы смогут принять участие в конкурсе "Лидер народной дипломатии"

Узбекистанцы смогут принять участие в конкурсе "Лидер народной дипломатии"

О сроках проведения международного конкурса - подробнее в нашем материале.

2022-08-28T13:20+0500

2022-08-28T13:20+0500

2022-08-28T13:20+0500

общество

узбекистанцы

узбекистанец

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ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Узбекистанцы смогут принять участие в международном конкурсе "Лидер народной дипломатии". Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Ташкенте.Заявку на участие можно подать до 30 сентября на сайте. С 1 по 10 октября для всех участников конкурса в онлайн-формате пройдет образовательный интенсив. С 17 по 31 октября для полуфиналистов состоится онлайн-практикум. В финал выйдут 30 человек. Итоги подведут в рамках Международного форума в Перми.Принять участие в конкурсе могут как россияне, так и иностранные граждане. Организатором является Ассамблея народов России.Конкурс проводится для развития прямых контактов и обмена лучшими практиками в сфере народной дипломатии. Одной из задач мероприятия является налаживание сотрудничества за рубежом. К рассмотрению принимаются проекты в области культуры, науки, бизнеса, цифровизации, туризма, спорта, истории, волонтерства, гастрономии и другие.Напомним: данный конкурс проводится с 2015 года. До 2021 года он назывался Всероссийский конкурс лидеров некоммерческих организаций и общественных объединений, реализующих проекты в сфере государственной национальной политики.Читайте также:

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узбекистанцы смогут принять участие в конкурсе лидер народной дипломатии о сроках проведения международного конкурса как принять участие подать заявку до какого числа