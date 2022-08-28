https://uz.sputniknews.ru/20220828/video-etoy-zimoy-tseny-na-gaz-v-evrope-mogut-doyti-i-do-6000--27535859.html
Видео: этой зимой цены на газ в Европе могут дойти и до 6000$
Видео: этой зимой цены на газ в Европе могут дойти и до 6000$
Какую выгоду от проблем европейцев получает США?
2022-08-28T10:01+0500
2022-08-28T10:01+0500
2022-08-28T10:01+0500
видео
европа
газ
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Эта зима станет для Европы сложнейшей за всю ее историю, рассказал в интервью Sputnik на русском ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. С началом отопительного сезона, отмечает он, цены на газ вполне могут подняться и до 6000$ за куб. Какую цену на газ не выдержит экономика ЕС? Зачем Европа сама загоняет себя в кризис? Почему Норвегия не спасет Европейский союз? Какую выгоду от проблем европейцев получает США? Обо всем этом смотрите в нашем видео.Читайте также:Время Ч: Военный эксперт рассказал, зачем Путин увеличил численность российской армии
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видео этой зимой цены на газ в европе могут дойти и до сша европа новости аналитика политика юшков россия
видео этой зимой цены на газ в европе могут дойти и до сша европа новости аналитика политика юшков россия
Видео: этой зимой цены на газ в Европе могут дойти и до 6000$
Аналитик Игорь Юшков объяснил, какую выгоду от проблем европейцев получает США.
Эта зима станет для Европы сложнейшей за всю ее историю, рассказал в интервью Sputnik на русском ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
С началом отопительного сезона, отмечает он, цены на газ вполне могут подняться и до 6000$ за куб.
Какую цену на газ не выдержит экономика ЕС? Зачем Европа сама загоняет себя в кризис?
Почему Норвегия не спасет Европейский союз? Какую выгоду от проблем европейцев получает США? Обо всем этом смотрите в нашем видео
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