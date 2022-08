https://uz.sputniknews.ru/20220828/zaporojskaya-aes-nato-sozdaet-povod-dlya-mirovoy-voyny-27546897.html

Запорожская АЭС: НАТО создает повод для мировой войны

Запад готовится к прямому военному столкновению с Россией. Это становится все более очевидным.

К примеру, в газете The Wall Street Journal появилось сообщение о том, что Вашингтон уже планирует присвоить кодовое имя (которое более чем красноречиво) своей "военной миссии в поддержку Киева" и даже назначил генерала для ее обеспечения. Правда, на следующий день пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер не подтвердил этого факта, но и не стал особо горячо опровергать его, попросив журналистов подождать официального объявления, пишет колумнист РИА Новости Владимир Корнилов.То, что Запад готовит общественное мнение к прямому вовлечению в украинский конфликт, становится все более понятным по мере развития кризиса вокруг Запорожской АЭС, который Украина при непосредственном руководстве того же Запада усугубляет с каждым днем. Характер освещения этой серьезной проблемы в западных медиа свидетельствует о том, что там значительно поднимают ставки. Публике постоянно рассказывают о том, что Россия обстреливает атомную электростанцию, которую сама же и контролирует. Отсутствие элементарных вопросов (зачем России надо бомбить подконтрольную ей территорию? или — почему она тогда не обстреливает АЭС, которые находятся в руках Украины?) доказывает, что развернута неприкрытая пропагандистская кампания по дискредитации нашего государства с целью заранее обвинить его в пагубных последствиях провокации Запада.Вот характерный пример. На этой неделе Россия созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС. А на следующий день Financial Times вышла с заголовком "Киев призывает наблюдателей ООН на АЭС". То есть это Украина, а не Россия активно требует тщательно расследовать случаи обстрела станции и призывает прекратить их.При этом невооруженным глазом видно, как на Западе боятся будущего визита миссии МАГАТЭ. The Daily Telegraph, предвосхищая это событие, даже запустила жуткую историю о том, что сотрудников Запорожской АЭС "жутко пытают", чтобы они не рассказали проверяющим о рисках радиоактивного заражения. Оставим за скобками даже тот факт, что инспекторы МАГАТЭ по определению сами могут рассказать любому сотруднику станции, какое из повреждений чем чревато. Но насколько нелепым это обвинение выглядит на фоне того, что Россия сама на каждой платформе громогласно трубит об этих рисках. А вот сотрудников АЭС якобы заставляет их отрицать.Вдобавок к этой нелепице добавлена и история от некоего "украинского инженера" о том, что под визит МАГАТЭ "оккупанты" якобы планируют "сократить до минимума присутствие нашего (украинского) персонала и поставить несколько их представителей в каждой комнате центра управления". Они "будут громко кричать, что очень ждали "освобождения" от режима в Киеве". Попробуйте представить эту картину, чтобы понять ее нелепость. Но ничего, для читателей The Daily Telegraph сойдет. Видимо, заказчики этого фейка очень переживают по поводу все чаще просачивающихся в западный телеэфир сюжетов, в которых жители освобожденных территорий клянут украинскую власть. Вот и решили на всякий случай упредить возможные "недоразумения".Украинская сторона подпитывает эту безумную атмосферу лжи и паники, постоянно подбрасывая еще более невероятные истории, которые тоже не поддаются никакому логическому объяснению. Так, Киев обвинил Россию в отключении электроэнергии для украинской территории. А когда последствия украинских обстрелов на станции были устранены, "Энергоатом" Украины радостно сообщил, что, "невзирая на многочисленные провокации оккупантов", атомщики Запорожской АЭС "героически" восстановили подачу электричества на подконтрольную Киеву территорию. То есть, по этой "логике", получается, что "российские оккупанты" старательно препятствуют электроснабжению Украины, а вот "героические" сотрудники АЭС в перерывах между посещениями пыточных какими-то партизанскими тропами прорываются в центр управления станцией и под носом у "оккупантов", занятых пытками и зазубриванием речовок перед миссией МАГАТЭ, умудряются каким-то чудом восстановить энергопоток. Да просто эпическая история!Однако какими бы нелепыми ни выглядели эти фейки, все они подчинены одной цели — нагнетанию антироссийской истерии вокруг запрограммированной Западом провокации. С тем чтобы уровень этой русофобии достиг таких значений, после которых у западной публики не должно остаться сомнений в необходимости применения силы.Само собой, неслучайно все чаще звучат из уст американских и британских политиков заявления о необходимости применить пятую статью устава НАТО в случае ядерной катастрофы на Запорожской АЭС. Напомним, что депутат британского парламента Тобиас Эллвуд сопроводил статью в The Times о якобы готовящейся Россией "операции под фальшивым флагом" на Запорожской АЭС соответствующим комментарием: "Любое преднамеренное повреждение, которые вызовет возможную утечку радиации на украинском ядерном реакторе, будет нарушением пятой статьи устава НАТО". Слово "любое" вызвало живой интерес у комментаторов, однако парламентарий проигнорировал вопрос, значит ли это, что НАТО атакует Украину в случае, если она повредит реактор, контролируемый Россией. Как все мы понимаем, такая постановка вопроса не вписывается в представления западного политического истеблишмента.А вслед за британцем этот же тезис повторил депутат американского конгресса Адам Кинцингер, заявивший: "Действительно, это даже не обсуждается. Любая утечка убьет людей в странах НАТО, это автоматически — статья пять". То есть депутаты британского и американского парламентов прямо утверждают, что после организованной их странами ядерной аварии на ЗАЭС они автоматически нападут на Россию — не на Украину же!Кстати, характерно, что оба авантюриста ссылаются на статью The Times за авторством штатного провокатора газеты Максима Такера. В ней он без какого бы то ни было критического подхода ссылается на украинские спецслужбы и обвиняет Россию в подготовке на ЗАЭС ядерной катастрофы масштаба японской "Фукусимы". Автор известен тем, что в августе 2015 года он же сообщил миру похожую "сенсацию". Ссылаясь тогда на СБУ (и, само собой, также без какого бы то ни было критического анализа), Такер на страницах той же The Times заявил, что некие русские ученые-атомщики втайне приехали в Донецк, где на казенном заводе химических изделий сооружают "грязную" атомную бомбу по заказу ДНР. Статья по странному стечению обстоятельств совпала с резкой активизацией обстрелов хранилища радиоактивных отходов этого завода со стороны Украины. А накануне секретарь СНБО Украины Александр Турчинов открыто признал, что киевский режим работает над созданием "грязной" атомной бомбы. Из чего можно с большой долей вероятности предположить, что статьи Такера являлись и являются информационным прикрытием готовившихся провокаций от украинских спецслужб и их британских кураторов.Но если тогда все ограничилось информационным шумом, то сейчас сам же Запад поднял ставки на чрезмерно опасную высоту. Чем отчаяннее ситуация для киевского режима на фронте, тем чаще звучит со всех их трибун мантра о том, что "Запад не может допустить победу Путина". Редакционная статья The Times с сожалением причитает: "Россия эксплуатирует страх западных демократий перед широкомасштабным конфликтом". Вывод напрашивается сам собой: эти самопровозглашенные "демократии" не должны бояться вступить в открытый широкий конфликт с Россией.На кону действительно уже очень многое — весь однополярный мир, который тамошняя пропаганда постоянно называет "миром, основанным на правилах". И на все это накладываются и грядущие промежуточные выборы в США, очень важные для администрации Джо Байдена, а значит, для того самого однополярного мира. Все как-то уже смирились с тем, что после ноября демократы потеряют контроль над сенатом и палатой представителей. Однако недавний анализ Fox News показал, что отрыв республиканцев не столь значителен, как многим казалось, и что демократы до ноября имеют еще все шансы для усиления позиций.Но для этого американскому обществу нужна мощная встряска. В истории США не раз конфликты затевались накануне выборов с тем, чтобы мобилизовать избирателей. При этом надо понимать, что сама по себе Украина рядовых американцев совершенно не волнует. Избранный на днях депутатом конгресса от одного из округов Нью-Йорка Пэт Райан признал, что не слышал в ходе кампании ни одного вопроса об Украине от избирателей. А значит, такой встряской может служить только прямое вовлечение американских военных в конфликт. Очень рискованный путь, чреватый глобальной ядерной катастрофой.А о том, что ситуация для режима Зеленского становится все печальнее, хорошо видно по его очередному вечернему обращению перед выходными. На словах "ситуация на фронте остается без существенных изменений" глава украинского режима чуть не разрыдался. Сразу видно, насколько эта ситуация "без изменений" для него ухудшается. Именно поэтому Зеленский все чаще рассказывает новые и новые фейки о "российских бомбежках Запорожской АЭС", призывая Запад напрямую вмешаться. Похоже, это — единственная надежда киевского режима. Никаких других не осталось.Зеленский уже пожертвовал своей страной ради интересов Запада. И теперь надеется, что Запад будет готов пожертвовать всей планетой. К сожалению, на ней хватает авантюристов, помимо Зеленского.

