https://uz.sputniknews.ru/20220829/armi-2022-posetili-okolo-dvux-millionov-chelovek--27573037.html

АрМИ-2022 посетили около двух миллионов человек

АрМИ-2022 посетили около двух миллионов человек

Закрытие VIII Армейских международных игр прошло в субботу в парке "Патриот".

2022-08-29T10:24+0500

2022-08-29T10:24+0500

2022-08-29T10:24+0500

армейские международные игры арми

армейские международные игры "арми"

армейские международные игры

парк

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Гостями VIII Армейских международных игр, закрытие которых прошло в субботу в парке "Патриот", стали около двух миллионов человек. Об этом сообщили в Минобороны.Также в российском министерстве обороны добавили, что последним испытанием для участников игр стал финальный заезд конкурса "Танковый биатлон", который прошел в заключительный день конкурса. Безоговорочную победу в нем с большим преимуществом одержала команда России.Кубок победителя танковых соревнований и золотые медали российским военнослужащим на церемонии закрытия АрМИ-2022 вручил заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков. Занявшую второе место команду Беларуси наградил замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин. За третье призовое место танкистам из Китая бронзовые медали вручил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.По итогам VIII Армейских международных игр победу в медальном зачете одержала сборная России, которая завоевала около 40 наград, более половины из которых – высшего достоинства. Второе место по результатам всех конкурсов у Узбекистана, а третье место заняла сборная Республики Беларусь.Кубок абсолютного победителя АрМИ-2022 военнослужащим российской сборной вручил заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.Напомним: Восьмые Армейские международные игры "АрМИ-2022" в этом году проходили в период с 13 по 27 августа одновременно на 30 полигонах и в акваториях четырех морей – Балтийского, Каспийского, Аравийского и Желтого. Кроме России, конкурсы принимали 11 стран - Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Иран, Казахстан, Китай, Монголия, Узбекистан на территории трех континентов. В рамках АрМИ-2022 было проведено 34 конкурса по полевой и морской выучке. В Армейских международных играх приняли участие 270 команд из 34 стран (включая Россию), представляющих Европу, Азию, Африку и Латинскую Америку. Впервые в АрМИ приняли участие Боливия и Руанда.Читайте также:

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арми 2022 посетили около двух миллионов человек сколько человек в этом году закрытие viii армейских международных игр прошло в субботу в парке патриот танковый биатлон