https://uz.sputniknews.ru/20220829/aziz-voitov-stanet-novym-ministrom-selskogo-xozyaystva-27580644.html

Азиз Воитов станет новым министром сельского хозяйства

Азиз Воитов станет новым министром сельского хозяйства

Ранее Воитов занимал должность первого заместителя министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

2022-08-29T13:01+0500

2022-08-29T13:01+0500

2022-08-29T13:01+0500

политика

министр

министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/1d/27579883_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_9fdc7001ecac5f1054c473de33058b6e.jpg

ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Кандидатуру Азиза Воитова одобрили на должность министра сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса.В соответствии с действующим законодательством до назначения членов Кабинета Министров, а также министров, их кандидатуры рассматриваются депутатами Законодательной палаты Олий Мажлиса.Так, в понедельник прошло очередное пленарное заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса. В ходе заседания кандидатура Азиза Воитова на должность министра сельского хозяйства Республики Узбекистан была рассмотрена и одобрена депутатами.Ранее Воитов занимал должность первого заместителя министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

азиз воитов станет новым министром сельского хозяйства ранее воитов занимал должность первого заместителя министра инвестиций и внешней торговли узбекистана законодательная палата олий мажлиса