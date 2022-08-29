https://uz.sputniknews.ru/20220829/aziz-voitov-stanet-novym-ministrom-selskogo-xozyaystva-27580644.html
Азиз Воитов станет новым министром сельского хозяйства
Азиз Воитов станет новым министром сельского хозяйства
Ранее Воитов занимал должность первого заместителя министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана.
2022-08-29T13:01+0500
2022-08-29T13:01+0500
2022-08-29T13:01+0500
политика
министр
министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Кандидатуру Азиза Воитова одобрили на должность министра сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса.В соответствии с действующим законодательством до назначения членов Кабинета Министров, а также министров, их кандидатуры рассматриваются депутатами Законодательной палаты Олий Мажлиса.Так, в понедельник прошло очередное пленарное заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса. В ходе заседания кандидатура Азиза Воитова на должность министра сельского хозяйства Республики Узбекистан была рассмотрена и одобрена депутатами.Ранее Воитов занимал должность первого заместителя министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана.Читайте также:
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азиз воитов станет новым министром сельского хозяйства ранее воитов занимал должность первого заместителя министра инвестиций и внешней торговли узбекистана законодательная палата олий мажлиса
азиз воитов станет новым министром сельского хозяйства ранее воитов занимал должность первого заместителя министра инвестиций и внешней торговли узбекистана законодательная палата олий мажлиса
Азиз Воитов станет новым министром сельского хозяйства
Ранее Воитов занимал должность первого заместителя министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik.
Кандидатуру Азиза Воитова одобрили на должность министра сельского хозяйства. Об этом сообщает
пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса.
В соответствии с действующим законодательством до назначения членов Кабинета Министров, а также министров, их кандидатуры рассматриваются депутатами Законодательной палаты Олий Мажлиса.
Так, в понедельник прошло очередное пленарное заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса. В ходе заседания кандидатура Азиза Воитова на должность министра сельского хозяйства Республики Узбекистан была рассмотрена и одобрена депутатами.
Ранее Воитов занимал должность первого заместителя министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана.