https://uz.sputniknews.ru/20220816/voitov-stranam-shos-neobxodimo-splotitsya-27176027.html

Воитов: странам ШОС необходимо сплотиться

Воитов: странам ШОС необходимо сплотиться

В Ташкенте продолжается второй Экономический форум ШОС.

2022-08-16T14:01+0500

2022-08-16T14:01+0500

2022-08-16T14:01+0500

политика

шос

объединение

узбекистан

форум

экономика

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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Странам-участницам Шанхайской организации сотрудничества необходимо сплотиться, а также совместно продвигать экономическую повестку организации, заявил первый замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Азиз Воитов.По словам замминистра, в данный момент важно сконцентрироваться на приоритетных направлениях сотрудничества:Кроме того, представитель республики сообщил, что Узбекистан предлагает разработать общий план действий по поощрению совместных инвестиций, который позволит странам организации сглаживать влияние мировых финансовых и экономических потрясений, а также обеспечить беспрерывный поток инвестиций.Напомним: второй Экономический форум Шанхайской организации сотрудничества будет проходить в Ташкенте с 16 по 17 августа.В рамках мероприятия пройдут пленарное заседание, панельные сессии, двусторонние встречи, бизнес-переговоры. Участники обсудят потенциал цифровой экономики, "зеленые" технологии, сотрудничество регионов, инвестиционное взаимодействие, промышленную кооперацию и другие приоритетные направления.Читайте также:Потенциал ШОС ускорит развитие инновацийАшимов: одна из задач ШОС – стать оазисом стабильности

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2022

Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

шос, объединение, узбекистан, форум, экономика