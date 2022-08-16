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Воитов: странам ШОС необходимо сплотиться
Воитов: странам ШОС необходимо сплотиться
В Ташкенте продолжается второй Экономический форум ШОС.
2022-08-16T14:01+0500
2022-08-16T14:01+0500
политика
шос
объединение
узбекистан
форум
экономика
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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Странам-участницам Шанхайской организации сотрудничества необходимо сплотиться, а также совместно продвигать экономическую повестку организации, заявил первый замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Азиз Воитов.По словам замминистра, в данный момент важно сконцентрироваться на приоритетных направлениях сотрудничества:Кроме того, представитель республики сообщил, что Узбекистан предлагает разработать общий план действий по поощрению совместных инвестиций, который позволит странам организации сглаживать влияние мировых финансовых и экономических потрясений, а также обеспечить беспрерывный поток инвестиций.Напомним: второй Экономический форум Шанхайской организации сотрудничества будет проходить в Ташкенте с 16 по 17 августа.В рамках мероприятия пройдут пленарное заседание, панельные сессии, двусторонние встречи, бизнес-переговоры. Участники обсудят потенциал цифровой экономики, "зеленые" технологии, сотрудничество регионов, инвестиционное взаимодействие, промышленную кооперацию и другие приоритетные направления.Читайте также:Потенциал ШОС ускорит развитие инновацийАшимов: одна из задач ШОС – стать оазисом стабильности
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шос, объединение, узбекистан, форум, экономика
шос, объединение, узбекистан, форум, экономика

Воитов: странам ШОС необходимо сплотиться

14:01 16.08.2022
© SputnikЭкономический форум ШОС в Ташкенте
Экономический форум ШОС в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.08.2022
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Анна Желиховская
Все материалы
В столице Узбекистана продолжается второй Экономический форум стран-участниц ШОС.
ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Странам-участницам Шанхайской организации сотрудничества необходимо сплотиться, а также совместно продвигать экономическую повестку организации, заявил первый замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Азиз Воитов.
"Сегодня, когда мир столкнулся с серьезными испытаниями, нашим странам необходимо сплотиться и совместно продвигать экономическую повестку Организации",- сказал Воитов.
По словам замминистра, в данный момент важно сконцентрироваться на приоритетных направлениях сотрудничества:
совместное развитие инвестиционного потенциала региона;
укрепление транспортной взаимосвязанности;
обеспечение устойчивого роста торговли;
расширение сотрудничества в сфере обеспечения продовольственной безопасности и агропромышленности.
"Сегодня мы предлагаем объединить усилия по развитию кооперации в агропромышленной сфере. Считаем, что формирование устойчивой цепочки поставок сельскохозяйственной продукции, совместное хранение, переработка, производство и доведение сельхопродукции до потребителя является фундаментом для обеспечения продовольственной безопасности",-отметил Воитов.
Кроме того, представитель республики сообщил, что Узбекистан предлагает разработать общий план действий по поощрению совместных инвестиций, который позволит странам организации сглаживать влияние мировых финансовых и экономических потрясений, а также обеспечить беспрерывный поток инвестиций.
"Чтобы реализовать данную инициативу, считаем необходимым привлечь экономические аналитические центры наших стран для определения оптимальных мер, приемлемых для всех стран организации. Рабочим органом по реализации данной инициативы предлагается определить Деловой совет ШОС, который уже имеет опыт налаживания прямых инвестиционных связей между странами Организации",-объяснил Воитов.
Напомним: второй Экономический форум Шанхайской организации сотрудничества будет проходить в Ташкенте с 16 по 17 августа.
В рамках мероприятия пройдут пленарное заседание, панельные сессии, двусторонние встречи, бизнес-переговоры. Участники обсудят потенциал цифровой экономики, "зеленые" технологии, сотрудничество регионов, инвестиционное взаимодействие, промышленную кооперацию и другие приоритетные направления.
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