https://uz.sputniknews.ru/20220829/chusovitina-podarila-svoy-kostyum-olimpiyskomu-muzeyu-v-lozanne-27574101.html

Чусовитина подарила свой костюм Олимпийскому музею в Лозанне

Чусовитина подарила свой костюм Олимпийскому музею в Лозанне

Легендарная гимнастка из Узбекистана передала купальник с выступления на своей восьмой Олимпиаде музею в Швейцарии.

2022-08-29T11:21+0500

2022-08-29T11:21+0500

2022-08-29T11:21+0500

спорт

оксана чусовитина

олимпийские игры

музей

швейцария

узбекистан

гимнастика

олимпиада

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Международный Олимпийский комитет разместил спортивную экипировку Оксаны Чусовитиной в Олимпийском музее в Лозанне. В ней она участвовала в играх в Токио, на своей восьмой Олимпиаде. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.В Олимпийском музее, который расположен в Швейцарии, хранится огромная коллекция экспонатов, более 10 тыс., которые имеют непосредственное отношение к современной истории Игр. Музей проводит временные и постоянные выставки произведений искусства, имеющих отношение к спортивной инфраструктуре и олимпийскому движению. Ежегодно его посещают около 250 тыс. человек.Напомним: Оксана Чусовитина восемь раз принимала участие в Олимпийских играх и вошла в Книгу рекордов Гиннеса.Читайте также:

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чусовитина подарила свой купальник олимпийскому музею в лозанне легендарная гимнастка из узбекистана передала купальник с выступления на своей восьмой олимпиаде музею в швейцарии оксана биография восемь 8 раз участвовала сколько раз олимпийские игры